الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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قننوا مشاريع «الديوان الأميري»يتابع الشعب الكويتي بإعجاب شديد الإنجازات الفارقة والمعالم الحضارية التي ينجزها الديوان الأميري، من خلال مشاريع منتقاة، لطالما انتظرها الكويتيون لسنوات طويلة، سواء كانت في المجال الثقافي والمرافق الشبابية أو الصحي، وكان أبرزها افتتاح مركز جابر الأحمد الثقافي (أوبرا الكويت) وحديقة الشهيد والأجنحة الأميرية لزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المستشفيات، ومشاريع أخرى، منها ما أنجز، وأخرى مازالت تحت التنفيذ، وبالطبع فإن تلك الصروح المميزة كانت نتيجة رغبة سامية من سمو أمير البلاد لتحقيق إنجازات لأبنائه الكويتيين والمقيمين.
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أميركا أولاًالكلمتان "أميركا أولاً" اللتان جاءتا في خطاب الرئيس ترامب في حفل تنصيبه في أغلب الصحف الأجنبية الكبيرة، تعني ببساطة، أولوية المصلحة الأميركية على بقية مصالح العالم، وكأن هذا أمر جديد على تاريخ السياسة الأميركية ولم يكن واقعاً بمعظم التاريخ الأميركي، وتحديداً من ظهور هذه الدولة كقوى عظمى من نهاية الحرب العالمية الأولى. "أميركا أولاً" هي سياسة العصا الغليظة عند "تي دي روزفلت"، وهي قبل ذلك "عقيدة مونرو" التي تحذر دول الاستعمار القديم "بريطانيا وفرنسا" من الاقتراب من منطقة النفوذ للولايات المتحدة في دول أميركا اللاتينية، ثم حدث وتدخلت الولايات المتحدة، وقلبت أنظمة عدد من دوله حين أرادت الأخيرة الخروج عن طوعها.
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الظواهر السلبية والحداثةتثبت الوقائع أن أي مجتمع ينظر إلى نفسه على أنه مجتمع عادل ومتسامح يتعين عليه أن يوفر الضمانات الكافية من أجل حماية حرية التعبير والسهر عليها، ومن نافل القول أن مطلباً كهذا لا تختزله فكرة إلغاء الرقابة على حرية التعبير، بل أبعد من ذلك، يتطلب أن تطلق أيدي الأفراد والجماعات في امتلاك الوسائل الفعالة والمؤثرة للتعبير عن وجهات نظرهم وبسطها أمام أبناء جلدتهم.
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قليلةُ العدد أيامُنا وها تعبر سراعاًأتصفح بين يدي كتاب المفكر الإيراني مهدي أمين رضوي عن الخيام (منشورات أُكسفورد)، وقد سبق أن عرضتُ له، وأتأمل: في العربية قد أقع على كتاب يشبه هذا عن شاعر واحد في العربية لا غير، هو أبوالعلاء. في حين تهرس الشعرَ ونقادَه مطحنةُ البلاغة وأغراضُ المديح والهجاء. في الشعر الشرقي لا ينفرد الخيام بهذه الفضيلة، بل يشاركه معظم شعراء إيران، الهند والصين.
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نقطة: اللي خرب التركيبة ما يصلّحها...توضيح الواضحات يزيدها إشكالاً، كما يقال، إلا أنه يبدو أنه من الضروري إعادة تأكيد وتوضيح بعض البديهيات والمعلومات العامة هذه الأيام مع تنامي موجة تحميل الإخوة الوافدين مسؤولية أخطائنا المالية والإدارية مع زيادة ملحوظة في جرعة التقليل من قيمتهم وإنسانيتهم، إضافة إلى معايرتهم بشرف دخول الجنة الكويتية المحروسة!
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بالعربي المشرمح: الكتاب باين من عنوانه!بعد أن وصل الشارع إلى ذروة غضبه واحتقانه وسخطه على المجلس المنحل قبيل حله، (وكان حتماً سينفجر ويخرج للمطالبة بإسقاطه وحكومته لو استمر المجلس إلى نهايته بسبب إنجازاته السيئة، والتي مست جيوب المواطنين مباشرة وشرعت قوانين معيبة وغير مقبولة للشارع الكويتي) أتت المعارضة ممثلة ببعض التيارات في كتلة الأغلبية، أو بما يسمى بـ «ائتلاف المعارضة» لتعلن مشاركتها في الانتخابات ودعوة المواطنين إلى المشاركة بها بحجة أنها أصبحت واجباً شرعياً ووطنياً لتمتص ذلك الغضب العارم وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي وأوهمت الشارع بأن المشاركة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البلد ومستقبله من خلال التصويت لهم ونجاحهم بعضوية المجلس، وأن المقاطعة كانت مجرد وسيلة ورسالة لا مبدأ والتزاماً، ولا داعي للاستمرار فيها، وبذلك وجد الناس
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من هم الإسلاميون التقدميون؟في بداية سبعينيات القرن المنصرم بجمهورية تونس تبلورت معالم تيار إسلامي يغلب عليه الطابع الفكري والبحثي أكثر من الطابع السياسي، ولا نقصد هنا عدم حضور المسألة السياسية في اهتماماته لأن مرحلة التأسيس كانت سياسية صرفة. يطلق على هذا التيار اسم «الإسلاميون التقدميون/ اليسار الإسلامي»، الذي تأثر في بداية الأمر بتوجه مجلة «المسلم المعاصر»، وبأطروحات المفكر المصري حسن حنفي ومقالاته في مجلة «اليسار الإسلامي»، وأهم كتاباته «التراث والتجديد» و»الدين والثورة في مصر»، كما تفاعل مع ما تناوله الفيلسوف الهندي محمد إقبال في كتابه «تجديد الفكر الديني»، فضلا عن متابعته لأدبيات حركة «مجاهدي خلق» المتأثرة بأفكار علي شريعتي ومحمود طالقاني.
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«الفاشنيستا» المليونيرة!تصحو "الفاشنيستا" على أغنية "تناديك رغبات المقابيل من الأرض وإنتي بالمجرة"، ثم تكتحل وترطب شفتيها فتصبح على "فانز السناب" بعبارات التفاؤل، وأن الحياة أجمل مما تظنون، وما تلبث أن تخرج بسيارتها الفارهة إلى مقهى "فوليوم ون" عنوان "القز والخز" حتى تبدأ يومها بتسويق منتجاتها من موقع بوتيكات، فمع كل منتج يباع تحصل على نسبة يجعلها متفائلة لأسبوع ونيف، وبعد أن تنتهي فقرة بوتيكات تنطلق إلى أقرب افتتاح مطعم أو قص شريط معرض فيستقبلها المحبون "باليباب والتصفير" ووابل المديح، وقبل أن تودعهم تستلم شيكاً يعادل راتب موظف بنك بخبرة ٣ سنوات!
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مخاطر سوء استعمال «غصن البان»نظراً لكثرة المعلومات في الصحف والمواقع الإلكترونية حول الأعشاب وأهميتها العلاجية نجد أن الكثيرين يتناقلونها ويستعملونها دون الرجوع إلى دراسات المختصين ونصائحهم في التغذية حول الجرعات اللازمة للمريض، والتي تعتمد على ظروف كثيرة كالعمر والجنس مثلاً، أو أن المريض نفسه يتناول علاجات كيميائية للمرض ذاته! غير أن تلك النصائح قد تحميهم من الأعراض الجانبية للعشبة، أو الوقوع في مرحلة التسمم نتيجة تعارضها مع العلاجات الكيميائية أو نتيجة أخذ الجرعات العالية منها!
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اصنع واقعكتبرمجنا على أننا لسنا مسؤولين عما يحصل لنا، وأن هناك من يتآمر ضدنا، وأننا منزوعو الإرادة، لا حول ولنا ولا قوة، فنعيش حياة البؤس والشقاء والاضطهاد، ومن يسجن نفسه في هذا الفكر يكن حاله كحال من وضع حاجباً حاداً فوق رأسه بحيث لو نظر إلى الأعلى لقُطِع رأسه، لذا تعال معي في خطوات عملية لتنظف فكرك ومشاعرك وطاقتك من هذا الفكر الذي يجعلك عاجزاً عن الحراك، وتذكر أن الله سبحانه عندما خلقك كرمك «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا».
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في بيتنا جاسوس!ولما صار الوقت أكثر شحاً من ذي قبل، وصارت الأيام تمضي كسرعة البرق أو أسرع أُجْبِرنا كغيرنا من الأسر على التكيف والتأقلم مع كل ما يطرأ من تغييرات حديثة مواكبة للعصر الحالي، فتغيرت أولوياتنا وتغيرت مسؤولياتنا وكذلك واجباتنا... وضاقت بنا السبل ذرعاً لنجد أنفسنا رغماً عنا متكئين على أكتاف الغرباء نحتاج إليهم عوناً وسنداً لنا!
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فجر زائف يترقبه اقتصاد الولايات المتحدةفي حين تسهم معدلات الفائدة الأعلى في تحسين مستقبل الأرباح من خلال إعادة الاستثمار بمعدلات فائدة أعلى، فإن البنوك تواجه في الأجل القصير خسائر كبيرة في ظل الموجودات الحالية، وقد أفضت زيادة ما بعد فوز ترامب إلى خسائر فادحة حوّلت أكثر من 30 مليار دولار أرباحاً إلى خسائر وصلت إلى 14 ملياراً في الموجودات من السندات.
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... وْرَدّ ...غطاهاكان "مبارك" يشتكي دائماً من عنصرية "حسين" ضده لكونه من أصول قبلية، وحسين بدوره كان يتذمر من طائفية مبارك لأنه من المذهب الشيعي، وكلاهما كان "جاسم" يعتبرهما مواطنَين من الدرجة الثانية، لكنهم اليوم، لله الحمد، تركوا عنصريتهم ضد بعض، واجتمعوا كمثال للوحدة الوطنية في اعتصام للمطالبة بطرد الوافد إذا عطس في مكان عام وفرض ضريبة عليه إذا دخل الخلاء 3 مرات باليوم.
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6/6 : هرم التركيبة المقلوبأقرر بداية اتفاقي مع التوجه لتعديل الهرم المقلوب في تركيبتنا السكانية وفق تعبير فقيدنا المرحوم أحمد الربعي، هذا مع المطالبة بشحذ الهمة الوطنية المنتجة، التي تراجعت بعد أن استعاد الإنسان الكويتي خلال أشهر الغزو، الحالكة السواد، طاقاته المعطلة منذ تفجُّر النفط في تراب وطنه في أربعينيات القرن الماضي، ليتحول أيام الغزو، وفي غياب الوافدين، إلى ذلك الإنسان المنتج والكادح والعصامي الذي كان قبل النفط معتمداً على ذاته في جميع مناشط الحياة والمهن والحرف، بدءاً من أعمال النظافة ونقل القمامة، وانتهاء بالمهن والحرف الماهرة، كالعمارة وبناء السفن وجميع فروع المهن والتجارة الحُرة التي برع فيها الكويتيون، بل كانوا الأنموذج الأمثل لها ضمن دوائرهم الخليجية والعربية.
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البيت الأبيض... الداخل والخارج!"أي حق رُفع وأي باطل وُضع؟"، فاليوم (الجمعة) سيخرج باراك أوباما من البيت الأبيض، بعد ثماني سنوات سيحكم عليها التاريخ ما إذا كانت سنوات خير أم سنوات شرٍّ ومصائب، إنْ بالنسبة للولايات المتحدة وإنْ بالنسبة للعالم بأسره... واليوم سيحل دونالد ترامب محل سلفه الراحل، ولأربعة أعوام من الصعب التكهن منذ الآن بطبيعتها، وبما إذا ستكون تجسيداً لـ"خزعبلاته" التي أطلقها خلال المعركة الانتخابية، أم أنَّ "حديث السرايا سيختلف عن حديث القرايا"؟!
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ملفات خليجيةمع اقتراب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل وترتيبات الهدنة في سورية وما قد يتبعها من خروج آمن لمنتسبي التنظيمات الإرهابية يظل السؤال يدور حول نصيب الدول العربية والخليجية من هؤلاء المقاتلين ممن غسلت أدمغتهم وصار جل تفكيرهم الانتقام من مجتمعاتهم، ظناً منهم أن حكام الدول العربية وشعوبها كانوا السبب في خسارتهم.
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المصريون في سيناء... تاريخ من البطولةنحتاج أن نستعيد أهلنا في سيناء إلى حضن الوطن، خصوصاً في ظل ما يعانونه من أوضاع نتيجة الحضور الإرهابي في شمال سيناء الذي كان حكم الإخوان سبباً رئيساً له، فهم من سمحوا بفتح الباب لإرهابيي العالم بأن يوجدوا على أرض مصر، ويتخذوا من سيناء مركزا لهم، هذا الوضع فرض على الدولة حربا ضد هذه العناصر الإرهابية، يدفع ثمنه أبناؤنا من المقاتلين الذين يسقطون شهداء في سيناء، وأيضاً يدفع جزءاً كبيرا من آثار هذه الحرب الدائرة إخواننا من المصريين في سيناء، لذلك قد يكون من المناسب أن نعيد استحضار جزء من التاريخ المضيء لأهلنا هناك، وأنا هنا أستعيد حوارات خاصة دارت بيني وبينهم منذ عدة سنوات.
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انقراضحاولت أن أشارك مقالاتي مؤخراً مع الأصدقاء والزملاء كي أسمع آراءهم، وإذا بالعديد منهم– النصف تقريباً- يعتذر عن القراءة! فعلى الرغم من أنهم عرب قد ولدوا وعاشوا في مدن وبلدان عربية، فإنهم لا يستطيعون قراءة وفهم النصوص باللغة العربية! بل يكتفون بلهجة عامية تمتزج بالكثير من المفردات الإنكليزية. لا ألومهم كثيراً على ذلك، فجميعنا مذنبون! فالحديث عن موضوع ثقافي عميق بالعامية الدارجة يكاد يكون مستحيلاً دون بعض الإضافات بالإنكليزية، أما اللجوء إلى الفصحى دون أن تصبح مادة للضحك والاستهجان فهو أيضاً أمر مستبعد! فنحن أبعد ما نكون عن لغتنا الأم.
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لغة المستقبل عربية أم تركية؟المستقبل عالمٌ مجهول، لكن مما هو ظاهر في حاضرنا، من إنترنت وإلكترونيات ومكتشفات علمية ومستجدات طبية، أن المعاجم ستتضاعف بالحجم، واللغات ستموت، فالكلمات تُستهلك وتموت إذا هجرها أهلها لغيرها، واللغة التي لا تلد الجديد تنطوي وتنقرض، مثل اللاتينية والهيلوغريفية، ولكن العربية لغة يدين بها أكثر من مليار إنسان، والتركية لغة التجارة والصناعة في الشرق الأوسط منذ قديم الزمان، والسؤال الذي يعتري المتطلع هو: أيهما التي ستبقى؟ ولا يعني هذا التساؤل المقارنة بين الدين أو الدنيا، فاللغات لا تحيا إلا بالاستخدام كيفما كان.
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ترامب يستطيع إرغام المكسيك على تسديد كلفة الجدار الحدوديأخبر الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو حشداً من كبار الدبلوماسيين قبل بضعة أيام أن "المكسيك لن تدفع بالتأكيد" كلفة جدار ترامب، أما سلفه الرئيس السابق فيسينتي فوكس فعبّر عن هذه الفكرة بصراحة أكبر قبل أيام حين غرّد: "ترامب، متى ستفهم أنني لن أدفع كلفة ذلك الجدار؟".
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«منطقة محظورة»!حسبما جاء في أحد مشاهد الفيلم فإن «منطقة محظورة: قصر البارون.. البداية» يُعد بمثابة الجزء الأول في مشروع يتبناه المنتج محمد عبد الخالق لتصوير سلسلة أفلام تستهدف تصوير المناطق التي يُحظر الاقتراب منها في مصر. لكن الجديد أن الجزء الأول يوضح أن الاهتمام لن يكون مقصوراً على الجانب الوثائقي أو التسجيلي، بل يمزج بين التسجيلي والروائي في إطار واقعي Reality، سواء في الحركة الحرة للكاميرا أو الأداء التمثيلي الذي يمثل الواقعية والارتجال، وربما العشوائية، جزءاً أصيلاً من نسيجه!
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خواء مسلسل التركيبة السكانيةاقتراح النائب وليد الطبطبائي بترحيل المدرس الأجنبي الذي يعطي دروساً خصوصية، وفرض غرامة تصل إلى 1500 دينار، مثال فذ على الطرح الشعبوي بتفريغ شحنة اليأس والقلق من الوضع المالي على الوافدين، وتحميلهم دون غيرهم عبء تكلفة التدهور الاقتصادي، مثل تلك الدعوات المضمرة أو الصريحة لترحيل الوافدين بحجة تكلفتهم على ميزانية الدولة من ناحية، وأنهم يستغرقون فرص العمل عن المواطن، لن تغير من الواقع شيئاً، فستظل الكويت وبقية دول الخليج معتمدة لفترات قصيرة أو طويلة على عمل الوافد، وان كل الحديث عن "تعديل التركيبة السكانية" وإحلال المواطن مكان الوافد في سوق العمل هو خواء وأوهام إعلامية يتم ترويجها للاستهلاك السياسي لا أكثر.
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إدمان العمالة الرخيصة... ورسوم التحويلات!تتفاعل في البلد النقاشات حول التركيبة السكانية وعلاقتها بالإصلاح الاقتصادي، واستنزافها لموارد الدولة، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الهامشية وغير المؤثرة في الخدمات الرئيسية وبرامج التنمية، لاسيما أن تلك العمالة تمثل النسبة الأكبر بسبب التسيب والفساد الذي ساد منذ عقود في ملف الإقامات نتيجة المتاجرة في سمات العمل وغياب خطط تقنن وتنظم عملية جلب العمالة الأجنبية.
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منظور آخر: عفن العنصريةعطرك الفرنسي الفاخر لا يستطيع أن يزكم أنوفنا عن عفن تلك العنصرية التي تفوح بها حروفك، وتأنقك المبالغ فيه الذي تغطي فيه هذه الكراهية للآخر لن يجعلنا نهمل قبح عنصريتك، وتفاخرك بأنك من نسل نادر وكأنك حيوان معرض للانقراض لن يجعلنا نحترمك أبداً، بل العكس تماما هو سبب وجيه لكي نحتقرك.
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يومٌ مُرّ... و«فازةُ» العمريحدث أحيانا أن تعجز من تمرير يومك من سم خياط الفرح، وأن تشعر بأن جسد يومك يضيق بقلبك الصغير شيئا فشيئا، حتى يكاد يعتصره ويصبّه في كأس الضيق قطرة... قطرة، يتراءى لك أن المسافة بين السماء والأرض تتقلص تدريجيا بمؤامرة منهما، للإطباق على أنفاسك وخنقها تماما، وأن الهواء بينهما يفر من حولك، محرضا ما بقي منه في صدرك على اللحاق به على الفور وبأسرع ما يمكن. ويحدث أحيانا أن ترى في يوم ما أنياب الحياة الحادة بارزة في وجهك وجاهزة لالتهامك، ويحدث في حياة كل منا أن يباغته على حين غفلة من بهجته يوم عصيب ومُرّ وقاسٍ يفقده القدرة على التصالح مع ذاته ومع الحياة، يترك ندباً قبيحاً على وجه المشاعر البيضاء فيه، ولأن مثل هذا يحدث أحيانا في حياة كل منا فكرت مؤخرا بالبحث عن طريقة أحمي بها ذاتي من مثل هذا اليوم
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نحن وترامب وبعد غدٍ «الجمعة»!المفترض أنْ لا علاقة لنا كعرب بكل هذا "الرَّدح" الكلامي بين الأوروبيين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنْ بالنسبة لحلف شمالي الأطلسي "الذي تخطاه الزمن لأنه مصمَّمٌ قبل سنوات طويلة"، وإنْ بالنسبة للاتحاد الأوروبي "الذي ستلحق بريطانيا في الانسحاب منه دول أوروبية أخرى"... فما يهمنا هو قضايانا العربية وأولاها بالطبع قضية فلسطين وتأتي بعدها المشكلة السورية المستفحلة، ثم هذا التمدد الإيراني الذي غدا متجذراً في العراق وفي سورية، ومعه الإرهاب المتمثل في "داعش" و"القاعدة"، وبعض التنظيمات الأخرى التي اتخذت أسماءً تضليلية وهمية.
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الخدمات الصحية... خصخصة ورسوم جديدةأعلنت الحكومة رسمياً خصخصة مستشفى جابر، وادعاء أن خدماته مقتصرة على المواطنين فقط، مع أنه في واقع الأمر لن يخدم إلا عدداً قليلاً منهم، وهذه سياسة تمييز بين المواطنين وعملية خصخصة للخدمات الصحية سيترتب عليها تسليم إدارة المستشفى، مقابل مبلغ مالي ضخم، لشركة أجنبية هدفها تعظيم الربح المادي المباشر.
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فخ كيندلبرغرعلى ترامب أن يتوخى الحذر واليقظة خشية الانزلاق إلى فخين رئيسين أعدهما له التاريخ: الأول «فخ ثيوسيديدز» الذي استشهد به الرئيس الصيني شي جين بينغ، في إشارة إلى احتمال اندلاع حرب كارثية إذا أصبحت قوة راسخة، كالولايات المتحدة، شديدة التخوف من قوة صاعدة، كالصين، و«فخ كيندلبرغر»: الصين التي تبدو أضعف مما ينبغي لا أقوى مما ينبغي.
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وجهة نظر : في مواجهة الخلل بالتركيبة السكانيةأثار حديث معالي وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الفاضلة هند الصبيح عن الخلل في التركيبة السكانية، وما نشر في شبكات التواصل الاجتماعي حول بيانات السكان ونسبة عدد السكان غير الكويتيين، التي بلغت حوالي 70 في المئة من إجمالي عدد السكان، الذي بلغ 4.4 ملايين نسمة، الكثير من ردود الفعل، معظمها كان سلبياً، رغم أن هذا الخلل قديم ومستمر منذ أكثر من 60 عاماً.
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... وْرَدّ ...غطاهايعجبني تأثر الوزير بزمن "الأبيض والأسود"، فقد أخذ من رشدي أباظة "شنبه" ومن إسماعيل ياسين "تفكيره"، يخصص مستشفى لعلاج الكويتيين بإدارة أجنبية، يعالج الكويتيين ولا يثق بكوادرهم وإدارتهم، يحل مشكلة ازدحام المرضى بزيادة ازدحام البطالة، تطبيقاً لنكتة التي نزعت قميصها حتى تستر به شعرها!
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دائماً سيفوه معناكان أولى أن تكون محاور استجواب وزير الإعلام بالمقلوب حسب أهميتها، فقضية "الحريات الإعلامية"، واتهام الوزير بانتهاكها بملاحقة المغردين والتضييق على الناشرين والصحف ومنع النشر عن "الفرعيات"، كلها يجب أن تكون أول محاور المساءلة السياسية، رغم أنه لم يأت أي ذكر في هذا المحور لاستبداد الوزارة وتعسفها في ممارسة حظر نشر روايات لكتاب كويتيين، مثل سعود السنعوسي وبثينة العيسى دون مبرر غير ممارسة العمى الفكري لشرطة الوزارة (لجنة الرقابة)، والذين كانت أعظم تجلياتهم البحثية وضع "ماركر" أسود على صور إباط الممثلات.
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الثرى والثريا"لا إله إلا الله" عبارة التوحيد التي حملها أنبياء الله ورسله إلى الناس كافة منذ أن خلق الله الأرض والسماء وقدر الأكوان، ومنذ أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام مرورا بكل الرسل وصولاً إلى رسولنا العظيم محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأجلّ التسليم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، هذه العبارة التي تدخل في القلوب الأمن والطمأنينة بقوله عز وجل "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".
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التوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي!إن نظرتنا وثقافتنا وفكرنا أمور آنية وربما سطحية، ولهذا لابد من إمعان النظر في مسألة غاية في الأهمية هي مسألة التوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي، وعلى مستوى الوطن العربي، فالأمر يتعلق بالوجود، وعندها يكون التفكير في قضايا رئيسة تتجاوز الحاضر إلى المستقبل على المديين المتوسط والبعيد.
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هل توحدنا الجنسية من جديد؟!نتمنى أن تكون هناك وقفات جادة ومسؤولة من أعضاء مجلس الأمة بمختلف مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية ومواقفهم السياسية حول القضايا الأساسية التي تتمحور حولها حقوق المواطن في المواطنة والحرية والكرامة والمساواة، واعتبارها خطاً أحمر لا يقترب منها أحد مهما تباينت آراؤنا ومواقفنا السياسية.
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إعادة تنظيم أوروبا!سبق أن أدت علاقة ترامب الغامضة بالكرملين وقائده إلى مصادر اضطراب كبيرة في السياسات الأميركية والشؤون العالمية، لكن نظرة الرئيس المنتخب الأكثر إيجابية إلى روسيا تقدّم فرصة واحدة مثيرة للاهتمام على الأقل. ربما تنجح واشنطن وموسكو أخيراً في الاتفاق بشأن نظام أمني أوروبي جديد وإنهاء الصراعات المجمدة أو غير المجمدة تماماً في المحيط الروسي.
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مرافعة : هنيئاً لك فخر مخالفة الدستور يا الصانع!في الوقت الذي يفتخر فيه وزير العدل وزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع، مع كامل تقديرنا له، بأنه صاحب إنجاز قوانين الأسرة والأحداث والجرائم الالكترونية والمعاملات الالكترونية، وبأنه من تقدم بمشاريع مجلس الدولة والرسوم القضائية، فإن المطلع على أحكام قوانين الأحداث والأسرة ومجلس الدولة والرسوم القضائية يجد تضمنها مخالفة لأحكام الدستور، بينما لم يتقدم الزميل بقانون المعاملات الإلكترونية لوحده، بل مع عدد من زملائه في المجلس. أما قانون الجرائم الالكترونية فالمحاكم تشهد بما سبق أن نبهنا إليه من إحداثه فوضى تشريعية كبيرة نتيجة تضارب أحكامه مع قوانين المعاملات الالكترونية وهيئة الاتصالات!
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بعد خسائر «داعش» ماذا نتوقع؟منذ عدة شهور شاركت في مؤتمر تربوي بتونس، وهو ذات المؤتمر الذي جرت فيه حكاية "السيسي والسبسي" الشهيرة، ولفت انتباهي، في أروقة الفندق، شباب وكأنهم جرحى خرجوا من معركة. وعندما تبادلنا الحديث اتضح أنهم ليبيون جاءوا لتونس لتلقي العلاج، بعد معارك ضد "داعش" بمدينة سرت. شرحوا تفاصيل كثيرة عن مجريات القتال، بمعنويات عالية، مؤكدين عودتهم للقتال، وأن القضاء على من تبقى من "داعش" بات وشيكاً، وهكذا كان. خسر "داعش" سرت، وخسر تمدده شمالاً، وانكمشت إحدى أمنياته الاستراتيجية.
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نقل السفارة الأميركية: أين الموقف العربي؟!حتى الآن يبدو أن الرئيس الأميركي (الجديد) دونالد ترامب مصرٌ ومصمم على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والقدس كلها محتلة، الجزء الغربي والجزء الشرقي منها، الذي احتل عام 1967، ولعل التهديد الوحيد الذي سمعناه رداً على هذا الإجراء الخطير فعلاً، إن هو حصل، هو تلويح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بسحب اعتراف منظمة التحرير والسلطة الوطنية بإسرائيل، أي التخلي عن اتفاقية أوسلو، وما ترتب عليها من "إجراءات"، أهمها قيام الدولة الفلسطينية، الذي كان من المفترض أن يكون عام 1997.
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إلى ابنتيأكتب مقالي هذا صباح كتب كتاب ابنتي صوفي، الصغيرة التي صنعتها بدمي ولحمي، التي عجنتها بأفكاري وآمالي وطموحاتي، فيها تجسدت المبادئ والمثل، ومعها وأخيها وأختها تحققت لي معجزة الخلود. اليوم ستصبح زوجة، اليوم ستترك العش، اليوم يوم جديد سيحمل لها تحديات كثيرة وسعادات وافرة، إليها أوجه مقال اليوم، علني أساعدها توازن بين الاثنتين.
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عن دور الحكومة ومسؤوليتهاوفقاً للمادة (123) من الدستور، فإن الحكومة تُهيمن على مصالح الدولة، وتقوم برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها، بمعنى آخر فإن الحكومة مسؤولة مباشرة عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وعندما تتخلى عن ذلك فإن دورها يصبح هامشياً، وربما تفقد مبرر وجودها، وفي هذا السياق فإن الأمثلة التالية تثير تساؤلات حول دور الحكومة، ومدى تخليها عن مسؤولياتها:
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بيئة عربية طاردةلطالما كانت قضية هجرة الكفاءات العربية العلمية إلى الخارج: الولايات المتحدة ودول الغرب وغيرها، إحدى الظواهر المؤرقة للمجتمعات العربية، حكومات وشعوباً ومفكرين ومثقفين، فقد نظمت العشرات من المؤتمرات حول هذه الظاهرة: أسبابها وحلولها، وصولاً إلى جذب هذه العقول والكفاءات وإغرائها بالعودة إلى أوطانها، لكن دون جدوى.
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كأس الأمم الأفريقية - الجابون
الكاميرونbeIN SPORTS HD22:00
الجابون
غينيا بيساوbeIN SPORTS HD22:00
بوركينا فاسو
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتونbeIN SPORTS HD15:00
ليستر سيتي
آرسنالbeIN SPORTS HD17:15
بيرنلي
تشيلسيbeIN SPORTS HD19:30
هال سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أوساسوناbeIN SPORTS HD14:00
إشبيلية
أتلتيك بيلباوbeIN SPORTS 3 HD18:15
أتلتيكو مدريد
ريال سوسييدادbeIN SPORTS HD20:30
سيلتا فيغو
إيبارbeIN SPORTS HD22:45
برشلونة
الدوري الإيطالي الدرجة A
يوفنتوسbeIN SPORTS HD14:30
لاتسيو
إمبوليbeIN SPORTS HD17:00
أودينيزي
باليرموbeIN SPORTS HD17:00
انتر ميلان
روماbeIN SPORTS HD22:45
كالياري
الدوري الألماني الدرجة الأولى
باير ليفركوزنbeIN SPORTS HD17:30
هيرتا برلين
ماينز 05beIN SPORTS HD19:30
كولن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكوbeIN SPORTS HD17:00
لوريان
سانت إيتيانbeIN SPORTS HD19:00
أنجيه
ليونbeIN SPORTS HD23:00
مارسيليا
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حصة أحمد السليم أرملة ناصر يوسف الشاهين الطراروة 92 عاما، شيعت، الرجال: القرين، ق4، ش22، م9، النساء: القادسية، ق4، ش45، م13، ت: 99647335، 99615978
ثامر مفرح الخميلي الرشيدي 73 عاما، شيع، الرحاب، ق3، ش22، م18، ت: 99888469، 99459934
مخلد قطيم رميح المطيري 88 عاما، شيع، الرقة، ق3، طريق 30 الخيمة، شمال بنزين الرقة، ت: 99657955
فاطمة عبدالهادي الصقران أرملة حمود سالم الصقران 96 عاما، شيعت، الرجال: قرطبة، ق2، الشارع الأول، م100، النساء: القادسية، ق2، ش23، م5، ت: 99665663، 97506110
وضحة عبدالله نايف العويهان 16 عاما، شيعت، الفحيحيل، ق3، ش3، م181، ت: 51125505، 51717909
بثينة عبدالعزيز أحمد الهندي أرملة عبدالواحد محمد صالح العوضي 65 عاما، شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش23، م19، ديوان الهندي، النساء: الروضة، ق4، ش40، م4، ت: 99044892، 22512641
مضحي سفاح بطاح الظفيري 72 عاما، شيع، الرجال: الجهراء، العيون، ق3، ش5، م66، النساء: الجهراء، الواحة، ق4، ش6، م49، ت: 55333989، 55050650
فاطمة حسين محمد حسين زوجة علي حسين أحمد الكندري 66 عاما، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، النساء: سعد العبدالله، ق11، ش179، م146، أزرق62، ت: 99726266، 99812198، 66602062
زهرة غلوم ملا حسين عاشور زوجة رضا حسين 64 عاما، شيعت، الجابرية، ق11، حسينية البلوش، ت: 99920664
مبارك سلطان الهبلة 85 عاما، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الروضة، ق5، شارع أحمد السبيعي، م22، النساء: العارضية، ق2، ش3، م34، ت: 99977069، 24891939
بستان عبدالله أحمد أشكناني أرملة علي محمد حيدر 86 عاما، شيعت، الرجال: الحسينية الأشكنانية، ميدان حولي، النساء: القادسية، ق4، ش حمد الخالد، م24، ت: 99776706، 99627345
طيبة ناصر يوسف اللهو أرملة صالح ناصر السلمي 91 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الشامية، ق8، ش89، م14، النساء: بيان، ق9، ش1، ج3، م3، ت: 99779115، 25388841
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