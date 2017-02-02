الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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السبيعي: أنصح المبارك برفع الحرج عن الوزير الحمود في جلسة طرح الثقةدعا النائب الحميدي السبيعي سمو رئيس مجلس الوزراء ان يرفع الحرج عن وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود بعدم حضور الجلسة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة به ورحيله، مشيداً بالوقت ذاته بـ"الإدارة الرائعة للرئيس مرزوق الغانم لجلسة الاستجواب والتي استطاع خلالها ان يضبطها في كثير من اوقاتها".
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عمار زائد... ومضمون غائب!مَن يتجول في مدينة الكويت وضواحيها يلاحظ تطوراً عمرانياً كبيراً وإنجازات لافتة في مجالات البناء والطرق، رغم أن وسط مدينة الكويت مازال على حاله من الإهمال وعدم التطوير، مثل شارع فهد السالم وما حوله من ميادين وشوارع، وكذلك غياب عملية تطوير النقل الجماعي مثل شبكة المترو وخلافه، المهم أن الكويت في طفرة عمرانية ملحوظة.
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بدايات النهضة النسوية في العراق (3-3)تشير الباحثة أنعام كجه جي في ورقتها المنشورة ضمن بحوث كتاب "النساء العربيات في العشرينات" الصادر عن تجمع الباحثات اللبنانيات ولقاء بيروت عام 2001، إلى تعليم النساء في العراق، فتقول إن المدارس كانت مقتصرة على بنات الطوائف غير المسلمة، كاليهود والمسيحيين، ولم تكن لبنات المسلمين مدرسة بالمعنى الحديث إلا عندما قرر الوالي العثماني "نامق باشا" إنشاء واحدة عام 1899 تحت اسم "إناث رشدية مكتبي"، وهناك رواية طريفة عن ظروف إنشاء تلك المدرسة، فقد اجتمع أعضاء مجلس معارف ولاية بغداد لاختيار البناية التي تصلح لمدرسة البنات، وكان من رأيهم ألا تطل شبابيكها على الشارع، وألا تشرف عليها دار مجاورة ولا أشجار عالية خشية أن يتسلقها رجل تقع عينه على الطالبات، فاقترح لهم الشاعر جميل صدقي الزهاوي المكان، وكان هو نفسه
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ترامب والرنمينبيفي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله مؤخرا في دافوس بسويسرا، دافع الرئيس الصيني شي جين بينغ دفاعا قويا عن العولمة، مؤكدا سياسة "الباب المفتوح" التي تنتهجها بلاده ومتعهدا بعدم السعي أبدا إلى شن حرب تجارية أو الاستفادة من خفض قيمة عملتها. وبعد فترة وجيزة تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه بالعكس تماما: فاستخدم كلمة "الحماية" سبع مرات، وأكَّد أن مبدأ "أميركا أولا" يعني فرض تدابير الحماية.
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أيها الرئيس ترامب احذر رد الفعل المكسيكي!بعد أشهر من الجدل سيناقش كبار مسؤولي الإدارة مع نظرائهم المكسيكيين تعهدات ترامب خلال حملته بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية بغية الحد من انتقال وظائف المصانع الأميركية، وإرغام المكسيك على دفع كلفة بناء جدار على طول 3218 كيلومتراً من الحدود الأميركية-المكسيكية.
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كُوني أكبر من... فخ!إذا أرادت أنثى أن تُهين أنوثتها حوّلتها إلى فخ إغراء لجر قدم الحب، ولنيل شرف التفاخر بقيادة أي قلب والإمساك برسنه، لسبب ما لا تصبح أنوثتها هي جوهر روحها المقدسة، بل طُعمٌ لأي قلب جائع، قد لا ينال هذا القلب شفّه، ولكن يكفيه من شرف الجوع المحاولة في طُعم عابر، ويكفيها هي في ذكائها ثقة، أنها تعرف متى شاءت أغرقت، ومتى أرادت زادت القلب الجائع جوعاً، ظناً منها أن ذلك هو سور حمايتها المنيع لأنوثتها من كل قلب ضال!
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«عمود فقري»!أول ما يستوقفك ويسترعي انتباهك في «عمود فقري»، أن اسم وائل علاء، الذي عُرف كوجه إعلاني واشتهر بتقليد الفنانين أو الظهور بجانبهم بوصفه «سنيداً»، تصدر عناوين الفيلم ثم جاء بعده كل من علا غانم، وبيومي فؤاد، وإيناس النجار، والمخضرمون: عايدة رياض، صبري عبد المنعم، عبد الله مشرف، أحمد صيام وسليمان عيد، وهو ما يوحي بأن المنتج الجديد الذي تحمّس لتمويل الفيلم تربطه علاقة صداقة بوائل، أو يراه موهوباً ولم ينل حظه، فأراد أن يمنحه الفرصة، أو ربما كان واجهة لـ «وائل»، الذي لا أستبعد تمويله الفيلم «من الباطن»!
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ما جرى في كندا نتيجة لما فعله ترامب!المفترض ألا تكون عملية كندا الإرهابية، التي استهدفت مصلين مسلمين في أحد المساجد، مفاجئة وغير متوقعة، إذ إن هذه الحملات المتواصلة في الغرب كله على الإسلام كدين وديانة، وآخرها كل هذا الذي يقوم به الرئيس الأميركي (الجديد) دونالد ترامب قد خلقت بيئة معادية للأقليات الإسلامية سواء في الولايات المتحدة أو في الدولة الكندية أو في الدول الأوروبية كلها، حتى بما في ذلك الدول التي استعمرت العديد من الدول العربية استعماراً احتلالياً دام بعضه أكثر من قرن كامل.
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خارج السرب: لا تعاطف فوق أطلال ترامبالسؤالان المحوريان اللذان حسما جدال العطف واللاعطف في ميدان قلبي هما: لمَ أتعاطف مع دول كانت هداياها لنا دوما صواريخ نحو منشآتنا، ومتفجرات في شوارعنا، وخلايا تجسسية وإرهابية تستهدف استقرارنا؟ ولمَ أحزن لدول حاولت إلغاء كياننا ومحونا من خريطة العالم، ودول آزرتها فصوتت ضد حقنا في بيت الجامعة العربية، وفي شارع مجلس الأمن و«بفم الغدر المليان»؟
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الرهان الثلاثي لتيريزا مايبعد أن قررت المملكة المتحدة ترك أوروبا، ليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة ستأخذ المسألة على محمل الجد، ومع تشكيك ترامب علنا في منظمة حلف شمال الأطلسي، تبدو هذه اللحظة غير مناسبة للمملكة المتحدة لتلعب ورقة «العزلة الرائعة»، ولأسباب تتعلق تحديدا بالهوية الوطنية قامت ماي برهانٍ ثلاثي على بريطانيا وعلى الولايات المتحدة والعالم.
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المكسيك تستطيع الازدهار من دون ترامبحاولت الحكومة المكسيكية التقرّب من ترامب حين كان مرشحاً، واليوم بعد أن أصبح رئيس الولايات المتحدة دفع الرئيس إنريكه بينيا نييتو ثمناً سياسياً باهظاً في الداخل لإعرابه عن استعداده للعمل بشكل بنّاء مع ترامب، لكن بينيا نييتو أصاب بوضع مصالح المكسيك والحفاظ على العلاقات الإيجابية المتبادلة مع جيرانه قبل شعبيته، ورغم ذلك آن الأوان لنقر بأن سلوك الإدارة الجديدة أقفل، في المستقبل القريب على الأقل، أي فرصة للتوصل من خلال الحوار والمفاوضات إلى اتفاق يلائم مصالح كلا الطرفين.
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أين الجديد عند العم ترامب؟ينسب لماوتسي تونغ قبل أو بعد لقائه بالرئيس نيكسون مقولة إنه يفضل التعامل (أو التفاوض) مع اليميني المحافظ على اليساري القريب من الصين، فالأول أكثر وضوحاً في تعامله وحسمه، وقد يكون ترامب الجمهوري اليميني، الذي يرى العهد الريغاني نموذجاً كبيراً لليمين يحتذى به، يمكن أن يتعلم منه الكثير من المراهنين العرب الواهمين بالحلم الأميركي لحل قضايا المنطقة العربية التي خلقها الاستعمار البريطاني الفرنسي في اتفاقية سايكس بيكو، ثم عهد بها للخليفة الأميركي الكبير.
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فزاعة ترامب والتقارب الخليجي الإيراني!مؤشرات التقارب الخليجي–الإيراني عبر بوابة الدبلوماسية الكويتية في غاية الأهمية مضموناً وتوقيتاً، وتستحق كل الدعم من مختلف الأطراف، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لطهران وتصريحات المسؤولين السعوديين والإيرانيين الإيجابية يفترض أن تستثمر تصاعدياً، خصوصاً بعد تولي الرئيس دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض.
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العالم بحاجة للرئيس ترامبفي اعتقادي أن أول نقطة نجاح حققها مؤتمر «أستانا» لبحث الأزمة السورية هو إبعاد الأطراف العربية منها، وكذلك قرارات الرئيس «ترامب» بشأن الأزمة السورية سيتم اتخاذها بعيدا عن التشاور مع أي من الدول العربية، وفي اعتقادي أن العالم مقبل على فترة من الهدوء والاستقرار والرخاء الاقتصادي.
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تيريزا ماي وورقة ترامبينبغي لقادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خُطى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأن يوضحوا لترامب بما لا يدع مجالا للشك أن تعاونهم مشروط بالقيم المشتركة، والآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي الدفاع عن قواعد الديمقراطية الليبرالية والترويج لها لا تبني القومية الشعبوية النرجسية.
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هل سلّم إخفاق خطة كيري الشرق الأوسط لبوتين؟عندما نرى الابتسامة على وجه موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو يجلس في موسكو إلى جانب القيادي البارز في فتح عزام الأحمد، لا يسعنا إلا أن نتذكّر مقابلة أفيغدور ليبرمان الشهيرة في شهر أبريل قبل تعيينه وزير دفاع حين تعهد بأنه إذا عُيّن سيمنح حماس 48 ساعة لتسلّم جثتَي جنديين قُتلا في غزة خلال عملية الجرف الصامد عام 2014، وهدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" هذا أنه ينصح إسماعيل هنية، إن لم تستجب حماس لمطلبه، بأن يحجز له مكاناً في مقبرة قريبة.
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هل يعرف ترامب هذا؟!حتى لو أقسم دونالد ترامب بكل المقدسات لديه بأنه بتعليق دخول مواطني سبع دول إلى بلده الولايات المتحدة لا يستهدف المسلمين فلن يصدقه أحد وأنه هو أغلب الظن لن يصدق نفسه، إذْ إن ما كان قاله وأعلنه جهاراً ونهاراً خلال معركة الانتخابات الرئاسية يؤكد هذه الحقيقة، وهذا في حقيقة الأمر تمييز ديني لا تقره القوانين الأميركية، بل ترفضه رفضاً قاطعاً.
ثماروها نحن نجني ثمار سياساتنا، نجني ثمار سكوتنا، نجني ثمار دعوتنا بألا يغير الله علينا، نجني ثمار امتناننا الأبدي لحكومتنا وشيوخنا للرخاء والأمن الذي نعيش، وكأننا متسولو هذا الرخاء وذاك الأمن، وكأننا لسنا شركاء مستحقين في البلد. نحن أسسنا للخراب، ونحن نبني على أساسه الضعيف اليوم ونحن نصوت لنواب يثقلون الأساس الهَرِم أصلاً. أُحَملنا المسؤولية، وأحياناً أعطف علينا، لا أدري كيف أشعر، ولكنني بكل تأكيد لا أحقد على وافد أتى يقدم خدمة للبلد فأضع على كتفيه نتاج سياساتنا الخربة وسكوتنا القديم.
رياح وأوتاد: علي جناح التبريزي في الكويتحال بعض مرشحي وأعضاء المجلس والحكومة كحال علي جناح التبريزي، وحال أهل المدينة كحال بعض الناخبين، فيزعم علي جناح الكويتي أنه لا عجز في الميزانية لدينا، وأن قافلة احتياطي الأجيال المقبلة وما فيها من خيرات كفيلان باستمرار الرخاء والبذخ، وأن قافلة النفط ستكفي وستدوم، وأن على المواطن أن يستمر في انتظار الوعود والأحلام.
بناة الكويتقبل فترة كتبت مقالا أقترح فيه استبدال العمالة الوافدة كل خمس سنوات، وقلت إن بعض هؤلاء الوافدين أساء ويسيء إلى الكويت بالتعاون أو بالتغاضي من رؤسائه أو زملائه من أهل الكويت، وإن أفضل طريقة لتحاشي استمرار التلاعب من بعض الوافدين هو تدوير هذه العمالة، بحيث نستفيد من التخلص من المتلاعبين واستفادة الدول المصدرة للعمالة بإعطاء فرص لآخرين للحصول على عمل في الكويت.
روافد فكر الكراهيةهذا العنف المتصاعد الذي يفتك بالمجتمعات الإنسانية العربية والإسلامية والغربية أساس فكر الكراهية وخطاب التحريض عبر المنابر الإعلامية المختلفة، وقد ساعد في انتشار هذا الفكر المنصات الإعلامية الجديدة، ففكر الكراهية يقوم على مجموعة من العناصر التي تغذي الجانب الغرائزي في الإنسان، وتنمي الانتماءات الأولية فيه، مثل: الطائفية والمذهبية والقبلية والتعصب الديني والقومية الضعيفة والهويات المغلقة والتطرف الأيديولوجي والعنصري، والنزعات الإقصائية للآخر.
ألمانيا في عصر ترامبأصبح منظور ألمانيا الآن مرادفا لمنظور الاتحاد الأوروبي، والاتحاد ليس كيانا مهيمنا؛ بل هو معني بسيادة القانون، والتكامل، والتوفيق السلمي بين مصالح الدول الأعضاء، ويكفي موقع ألمانيا وحده لكي يجعل القومية فكرة سيئة؛ فمصالحها السياسية والاقتصادية الأساسية تعتمد على وجود اتحاد أوروبي قوي وناجح، وخصوصاً في عصر ترامب.
الكويت مدينة حيويةدائما أشعر بأن الكويت شابة صغيرة مليئة بعنفوان الشباب والحيوية أكثر من المدن الخليجية الأخرى، ليس بسبب التحديث والتغيير العمراني السريع الذي تتشابه به مع الدول الخليجية التي تسير معها بذات النمو والسباق العمراني الجامح. ففي هذا المجال الجميع يتسابق للمحو والتغيير الكامل لما كانت عليه المدن في ماضيها، وإحلال عمران بعيد تمام البعد عن الهوية والطابع الحضاري الخليجي العربي، حتى باتت مدننا كأنها مدن أميركية أوروبية.
المسيحيتان وضحة وفوزيةيااااه يا دين النبي، على رأي سعيد صالح، رحمه الله، لو أن مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، التي أعلنت استعدادها للتسجيل كمسلمة، دعماً للمسلمين ضد سياسة رئيس بلادها ترامب، كانت خليجية. ويااااه لو كانت مسلمة فعلاً، وتقيم في بلد عربي، وأعلنت دعمها للمسيحيين في ذلك البلد، بعد تعرضهم للتهميش أو التهديد، واستعدادها لتسجيل نفسها كمسيحية. ما الذي كان سيحدث لها؟ أو بالأحرى ما الذي كان سيحدث لأهلها وذويها وعشيرتها التي تأويها، والذين خلّفوها، وجيران الذين خلّفوها؟
ما قيمة مؤسساتنا... ما دمنا أبطال الفساد؟!لم تكن مفاجأة، بل كانت صدمة، أن تحتل الكويت المركز الأول في مدركات الفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتتراجع عشرين مركزاً على المستوى العالمي، لكنها لم تكن مفاجأة، لأننا على مدى سنوات لم نحرز نجاحاً في قضايا الفساد، ولم نرَ فاسداً كبيراً خلف القضبان منذ قضية الناقلات والاستثمارات الخارجية وحتى اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفضائح المناقصات ومصيبة "الداو" والإيداعات. أما الصدمة، فهي أننا بعد أكثر من 55 عاماً من العمل النيابي والديمقراطي تصدرنا قائمة الفساد في المنطقة!
وجه من وجوه بلد الإنسانيةفقط لتذكير النرجسيين والإدارة الكويتية غير العابئة بالإنسانية بأن هؤلاء الذين يخدمون في منازلنا وأماكن عملنا والذين ينظفون شوارعنا ويسلّكون مناهيل مجارينا من مخلفاتنا والذين يدرّسون أبناءنا ويعالجوننا ويسهرون على راحة مرضانا والذين أصبحوا كالهواء والماء والغذاء في وطن الكفالات، كل هؤلاء، للتذكير هم بشر مثلنا، لا يختلفون عنا في جيناتهم الوراثية ولا في أي أمر آخر، هؤلاء الوافدون لا يريدون غير القليل من الإحساس الإنساني بأنهم كائنات بشرية، ولهم الحق في معاملة تليق بهم كبشر و"أشخاص" وليسوا مكائن "روبوتات" نحركهم بريموت كنترول بقرارات إدارية غير مدروسة، لم تعمل حساباً لنتائجها المخزية على الضحايا من الوافدين.
ما قل ودل: حين كانت مبادئ الدستور نصاً وروحاً تعلو المكاسب البرلمانيةحديث العنجري في برنامج «الصندوق الأسود» عن التجربة البرلمانية التي عاصرها وشارك فيها، ذكرنا بوقائع كانت تعلو فيها المبادئ وصون الممارسات البرلمانية على أي انتهاك لأحكام الدستور وأحكام اللائحة الداخلية، وأن هذه المبادئ كانت تلتزم بجوهر الأحكام الدستورية والقانونية، وتتحلى بالقيم الرفيعة والأخلاق النبيلة في تحقيق وحدة الصف النيابي.
بم تنفرد معلقةُ لبيد؟مجملُ الهواجس والخواطر التي تَشغل الفكر تُقبل على رأسي من الماضي. تنتشر تباعاً في الزمن الثقيل الذي يسبق النوم. قد تتزاحم فتسبب أرقاً. قبل يومين علِقت واحدةٌ وكان الأرق الذي سببته ممتعاً. واحدة تتصل بمعلقة لبيد بن ربيعة، وكانت مثار دهشتي حقاً: القصيدة التي لا تشغلها "أنا" الشاعر، لا بين المعلقات السبع أو العشر، ولا بين الشعر الجاهلي، بل وسط الشعر العربي القديم جملة. ألا تبدو هذه انتباهة مدهشة؟
إلى الرئيس ترامب مع التحية والحيرة والقلقعاصفة التناقضات والاختراقات والمفاجآت التي حملت الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن تنحسر عن ربيع حقيقي يجدد حيوية المؤسسات الرئاسية في العالم، ويزرع أملاً مورقاً بدبلوماسية عالمية جديدة أكثر صراحة وواقعية، تضع سياسات دولية أكثر وضوحاً وتفهماً، ويمكن أن تنتهي إلى ما هو أسوأ من "الربيع العربي" على اتساع العالم، محركاً للفتنة، مكرساً للقهر، ومثيراً لأخطر أشكال التطرف وأكبر ساحاته.
نقطة: لو مسلّم موجود...مع اقتراب موعد خروج النائب الأسبق مسلم البراك من محبسه، خرجت رؤوس الكثير من المتسلقين والانتهازيين والفداوية الجدد من جحورهم، وبدأوا تسخين "طيرانهم" والصياح مع كل تصريح أو حدث سياسي بالقول: "لو مسلم موجود ما كان سيحدث ما حدث". أو: "لو أنه موجود ما كان سيسكت عما جرى"... وما إلى ذلك من عبارات تقال بنبرةٍ ظاهرها التحسر والفقد، وباطنها الشحن وإيغار الصدور، تمهيداً لعودة المنتقم لمصالحهم وأهدافهم، كما يتمنون.
بالعربي المشرمح: ترامب أعقل من أوباما!ما حصل في فترة رئاسة باراك أوباما لا يمكن لعاقل أن يقره، ولا منطق يقبله بعد أن شاهدنا كل الشعارات التي تنادي بها أميركا تتساقط الواحد تلو الآخر، فلا ديمقراطية للعرب يقبلون، ولا حرية أو كرامة للشعوب ترضيهم، وسقطت إنسانيتهم أمام حقوق الإنسان العربي التي أهدرت واستُبيحت أمام أعينهم، بل بالاتفاق معهم، فالفترة التي حكم فيها أوباما كانت فترة مجنونة بكل معانيها، ومخالفة للعقل والمنطق، الأمر الذي لا يمكن أن تكون فترة حكم ترامب أكثر جنوناً رغم تصريحاته غير المتزنة، ورغم اتهام خصومه له بالمجنون والمتهور.
تاريخ الكويت منهجاً دراسياً في «التربية»نشأت الكويت في القرن السابع عشر الميلادي وكانت تسمى الكوت أو القرين وكانت تابعة لحكم بني خالد أمراء الإحساء في ذلك الوقت، وتعد هجرة العتوب إلى الكويت في عام 1613م البداية الحقيقية لقيام كيان سياسي في الكويت، حيث هاجروا من نجد بسبب القحط والصراعات القبلية في تلك الفترة، فاستقروا في الكويت، وهنا نقصد الكيان السياسي لا البشري، لأن المجتمع البشري والمدينة وُجِدا قبل وصول العتوب واستقرارهم في الكويت، حيث استقرت في الكويت قبلهم قبيلة العوازم نظراً لقرب الكويت من مناطق نفوذ هذه القبيلة في تلك الفترة، بعد أن هاجروا من الحجاز بسبب الصراع مع الأشراف هناك.
بين «الكويت تسمع» و«الجلسة الحوارية»!ما بين المشروع الوطني "الكويت تسمع" و"الجلسة الحوارية" خمس سنوات بالتمام والكمال، ماذا يا ترى تغير على مر هذه السنين عدا دبيب الشيب الذي غزا رؤوس الشباب وتبخرت أحلامهم بوقع إهمال المسؤولين لمطالبهم، فماذا نتوقع من نتائج الجلسة الحوارية ولنا سابقة بائسة مع "الكويت تسمع" الذي حظي برعاية الأمير وصُرِف عليه خمسة ملايين دينار على "الهبني"!، فهل لعاقل أن يتصور أن تجمع مئات الشبان الوطنيين ومحاصرتهم للنواب والوزراء بالكاميرات كافيان لإصلاح ترسبات دهر من الفساد؟! لا يا شيخ!
فرص الابتكارإليكم قصة نجاح صاحب موقع "علي بابا" للتسوق، أحد أهم مواقع الشراء في الإنترنت حول العالم جاك ما، الذي بدأ حياته من لاشيء بعد محاولات، أقل ما يقال عنها إنها بائسة، فلك أن تتصور شخصاً بهذه القدرات الإبداعية رفضته جامعة هارفارد عشر مرات، وأنه الوحيد الذي رُفض بين 24 شخصاً تقدموا للعمل في مطاعم كنتاكي، لكنه اليوم يمتلك أحد أهم مواقع الشراء في العالم، ويجلس على إمبراطورية مالية، ويعمل لديه آلاف الموظفين... كل هذا النجاح بدأ من لا شيء، فلا موارد مالية متاحة أمامه، ولا نفوذ عائلياً يخدمه ويقدمه للمجتمع، وما نجاحه إلا بفكرة أصر على تنفيذها جعلته يتربع على إمبراطورية مالية.
معالي الوزيروزير الدولة لشؤون الشباب... لا يخفى عليك أو على أحد طبيعة عملنا في جامعة الكويت التي تجعلنا نلتقي يومياً بشباب مبدعين وواعين وقادرين على رسم وتطوير مستقبلهم بشكل أفضل، ومع ذلك فإننا في كل نقاش عن قضاياهم ومشكلاتهم نجدهم مثقلين بالمشاكل والهموم التي جعلتهم يشعرون بالتهميش والإحباط، وعدم الاهتمام من وزارتكم، فما رأيته في أعينهم من كمية إحباط وسخط جعلني بكل صدق أتقدم لأطالبك بالرحيل، وكذلك أعطاني دافعاً لكي أسألك بكل شفافية ووضوح: "بالله عليك ماذا تحتاج لترحل؟".
بين الإسلام والإرهابالإسلام دين رب العالمين وخاتم الرسالات للناس أجمعين، ارتضاه سبحانه لنا «وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً»، وقد حثنا الإسلام على العدل والإحسان مع القريب والبعيد والصديق والعدو «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، ومن المقرر عند أصحاب الفطرة السليمة والعقول القويمة أن الخالق أعلم بمخلوقاته، وبما ينفعهم ويضرهم، فالتسليم لتعاليم الشريعة الغرّاء والملة السمحاء يصون المسلم من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين.
متى يتخلى العرب عن الإدانة والاستنكار؟على مدار عقود طويلة من الزمن تتردد على مسامعنا بيانات الشجب والإدانة والاستنكار من الدول العربية والإسلامية لما يحدث لنا من مآسٍ ومصائب وما يحاك من مؤامرات، لدرجة أنك لو راجعت البيانات التي تصدر في أوقات الأزمات لوجدتها مكتوبة بصيغة متشابهة إلى حد التطابق، الأمر الذي يجعل من يعتدون علينا ويقتلون أبناءنا ويحتلون أراضينا يفعلون ذلك وهم على يقين أننا ضعفاء وعاجزون عن الرد، وآخر ما يمكن أن نفعله أن نصدر بيان إدانة واستنكار بلغة خانعة ومستسلمة.
6/6 : تحكي الجابريةنذكر جميعاً ما حدث في ٥ أبريل 1988، حيث من الأجواء العمانية، وبتدبير وتخطيط من عماد مغنية تم اختطاف الطائرة الكويتية الجامبو (الجابرية) في رحلتها رقم 422 القادمة من بانكوك إلى الكويت، لتبدأ معها مأساة إنسانية استمرت 11 يوماً متواصلة، انحبست خلالها أنفاس أهل الكويت، وقُضّت مضاجعهم، واختلطت لديهم مشاعر العزة الوطنية بآلام ومآسي الركاب المختطفين، في أطول عملية قرصنة جوية في تاريخ الطيران، والتي تخللها واحد من أشد مشاهد العنف وحشية، حين أعدم الخاطفون داخل الطائرة، وبدم بارد، الشابين الكويتيين خالد الأيوب وعبدالله الخالدي، وألقوا بجثتيهما من علو باب الطائرة المرتفع 12 مترا على أسفلت مطار لارنكا القبرصي، قبل المغادرة إلى مطار الجزائر، حيث استؤنفت أقبح يوميات الاختطاف، ولكنها ألهبت مشاعر الكويت
سورية أولى بصياغة دستورها!إذا كان صحيحاً أن مشروع الدستور، الذي يقال إنَّ خبراء روس قد صاغوه وقدموا نسخة منه إلى نظام بشار الأسد ونسخة أخرى إلى المعارضة، قد حُذفت كلمة العربية من اسم الدولة فيه ليصبح "الجمهورية السورية"، فهذا انتقاص من مكانة العرب في هذا البلد العربي الذين يشكلون أكثر من ثمانين في المئة من أهله لا سكانه، لأن هناك فرقاً كبيراً بين الأهل والسكان، وحقيقة إنْ صح هذا فإنه أمر في غاية الخطورة وبادرة لا يجوز السكوت عنها على الإطلاق.
أضحوكة التركيبة السكانية!ما يثار اليوم حول آخر الإحصاءات الرسمية بخصوص التركيبة السكانية لا يضيف جديداً إلى هذا الموضوع، ورغم الكثير من التعليقات التي لها ما يبررها فإنها ستذهب أدراج الرياح كسابقاتها، فالأرقام الجديدة تبين أن نسبة الكويتيين من مجموع عدد السكان تبلغ 29% مقابل 71% من الوافدين من أكثر من مئه جنسية.
شاعر وغني ورجل دينمن منا لم يمر بظروف في غاية الصعوبة، قد تكون مشكلة نسعى إلى حلها تشكل لنا هاجساً، أو ديناً يؤرق مضاجعنا، أو أمراً من أمور الدنيا التي لا تنتهي إلا عند قضاء الأجل، ومن منا لم تغلق الأبواب في وجهه، وتضيق الدنيا به بما رحبت، وقد يتخلى عنه من يظن بهم «الفزعة»، وقد يلجأ إلى أناس يعتقد أنهم طوق النجاة، وأنهم الفرج واليسر بعد الله سبحانه، ولكنه يعود منهم بخفّي حنين وهو يجر أذيال الخيبة والألم، وهؤلاء كثر من الذين يقولون ما لا يفعلون، وهم الذين واقعهم يناقض تباهيهم وتفاخرهم بأنفسهم.
استجواب الرياضة والإعلامقرأت على عجالة صحيفة الاستجواب المقدمة إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الأخ الشيخ سلمان الحمود، وقبل الحديث عن مادة الاستجواب أودّ التAأكيد على أني مع أي استجواب يهدف إلى الإصلاح من خلال تفعيل الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، لكن هناك بعض التساؤلات، خصوصاً ما يتعلق بإيقاف النشاط الرياضي القضية التي أشغلت الشارع لسنوات بسبب خلاف قطبي الرياضة.
حوار بين الإلحاد والإيمانخاطب الإلحاد الإيمان معرفاً بنفسه: «أنا نكران الذات الإلهية بمبررات فكرية، وقد وُلِدت في فترة السفسطائية حينما بدأ الفلاسفة اليونانيون باستباحة العقل، فلقد بدؤوا بالتشكيك بوجود السَائل والمجيب، بل بوجود حقيقة أي شيء، وشككوا في كل آلهتم، وعبثوا في فهمهم الفطري للذات الإلهية، واختاروني منهجاً ينكر كل التشريعات غير البشرية، لأني جاحدٌ للرسالات السماوية جمعاء، ففي زمنكم هذا المادي الرأسمالي وجدني الكثير أنسب دين للعالم».
«جمعية الفيلم»!بعد الإعلان عن قائمة الأفلام التي وقع عليها الاختيار للمنافسة على جوائز مهرجان «جمعية الفيلم» السنوي الثالث والأربعين للسينما المصرية، الذي يُقام في الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير، سألني المنتج الفني لفيلم «البر التاني» مستنكراً: «كيف لفيلم مثّل مصر في مهرجان دولي كبير، كالقاهرة السينمائي، أن يُستبعد من المشاركة في مهرجان {جمعية الفيلم؟». استوجب ذلك مني القول إن «جمعية الفيلم» تملك نظاماً فريداً، وربما غير مسبوق في مهرجاناتنا السينمائية العربية، يتيح لأعضاء الجمعية الأهلية الأقدم في مصر لنشر الثقافة السينمائية (تأسست عام 1960)، بالإضافة إلى النقاد ورجال صناعة السينما المصرية، المشاركة في استفتاء علني لاختيار سبعة أفلام من بين الأفلام التي عُرضت تجارياً في العام المنصرم، فضلاً عن بعض العناصر
أنت مُعاق... أنت مُدان!عاصرت شخصياً ظهور قانون رعاية المعاقين وإصداره في مجلس الأمة عام 1996، منذ بداية بحثه في اللجان البرلمانية حتى إقراره من المجلس، وبداية العمل فيه بحكم عملي محرراً برلمانياً في تلك الفترة. القانون كان له صدى إنساني، ومتابعة وإشادة إقليمية ودولية، وكان محل فخر للوفود البرلمانية، التي كانت تطوف العالم لشرح قضية دولة الكويت بعد التحرير، وكثير من الدول في المنطقة استعانت به لاحقاً لإنجاز قوانين مشابهة لرعاية المعاقين وأسرهم التي تعتني بهم.
بدايات النهضة النسوية في العراق (2-3)يتابع العمري حديثه عن مسألة السفور في العراق: "في البلاط الملكي لم يكن موقف الملك فيصل من قضية سفور المرأة واضحا، فهو تارة يبدي تفهما لها ويساندها، وطورا آخر يتراجع عندما يجد الرأي العام ناقما ساخطا، فالواقع أن الدعوة إلى سفور المرأة ذلك الوقت لم تجد تقبلا في الأوساط الشعبية".
إسلاميو العادات والتقاليد!إن العادات والتقاليد قيم وسلوك اجتماعي للأفراد والجماعات تتكيف تراثيا مع البيئة الاجتماعية، وهي ليست جزءا من الدين بل يؤثر فيها الدين، وخلال مراحل التاريخ كانت للعادات والتقاليد أهمية في حياة الناس، لا بل مستغلة من السلطتين الدينية والسياسية، وكلتاهما لها مصلحة في ذلك، حيث تستخدم العادات والتقاليد لتبرير ثقافة وسلوك عدد من رجال الدين والجماعات الدينية، وقد كان ذلك سائدا في أوروبا العصور الوسطى، وهي اليوم في عالمنا العربي والإسلامي.
نظرية ترامب عن العلاقات الخارجيةأوقع ترامب حتى اليوم مَن يبحثون عن الأسس النظرية لنظرته إلى العالم ومقاربته في السياسة الخارجية في حيرة كبيرة، فلم تقدّم تصريحاته الكثير من المعلومات التي تسمح بتصنيف مقاربته وفق أي من نماذج الاستراتيجية الكبرى القائمة (التفوق، والليبرالية الدولية، وموازنة القوى، أو الإحجام الاستراتيجي)، مع أننا لاحظنا بوضوح خلال خطابه في حفل تسلُّمه منصبه أن نظريته الأبرز في العلاقات الخارجية ستكون "الولايات المتحدة أولاً"، ويمكننا فهم الاستراتيجية الكبرى، التي تتبعها إدارة ترامب، كاستراتيجية تنبع من عملية عقد الصفقات.
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جبر نقيان جبر المطيري 70 عاما، شيع، العارضية، ق8، ش5، م65، ت: 66617717، 66474753
زياد حمد محمد الفوزان 55 عاما، شيع، الرجال: اليرموك، ق1، ش1، (صالح العبدلي)، ج1، م35 ديوان الفوزان، النساء: الشويخ، ق3، شارع أحمد خالد الفوزان، م4، ت: 25321856، 24840901
لولوة مساعد صالح المطوع 84 عاما، شيعت، الرجال: الشويخ، ق3، ديوان القناعات، النساء: الشويخ، ق3، ش30، م1، ت: 99663636
ناصر أحمد شارخ داموك العازمي 19 عاما، شيع، صباح السالم، ق13، ش2، ج2، م41، ت: 66636226
سالم سعد إدبيس المطيري 81 عاما، شيع، إشبيليه، ق2، ش202، م13، ت: 97559922، 99500099
محمد عباس محمد أشكناني 57 عاما، شيع، ميدان حولي، الحسينية الأشكنانية، ت: 99636397
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