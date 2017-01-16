الأمير يرفع العلم في قصر بيان

سماء ثامنة اسمها: قاسم حداد!

نجم فرّ بضوئه خلسة من عليائه في السماء ليقيم في الأرض، تاركاً هناك توأمه تمويها لنا، لنبقى على يقين بأنه لم يبارح حفلة النور كلما رفعنا بصرنا إلى أعلى وتفقدنا مكانه هناك، بينما هو هارب متخفٍ بيننا على الأرض، يختبئ حينا في ندى زهرة أو يصير ساعي شذاها، يحمل ما استطاع من عطرها ليوزعه على كل قلب يصادفه في طريقه، وحينا يصبح قنديل بحر، وكثيراً ما كان هو البحر، أو نهرا جاريا، أو يتشكل على هيئة جسد آدمي يعبر الشوارع، يختلط بالناس، يتقاسم معهم فناجين القهوة وأكواب الهم والأحلام، يدخل المعتقلات عنهم، وإمعاناً في تخفيه يفرح كالأطفال بخيط نور إذا ما تسرب من خلف القضبان، وكأنما هو ليس في الأصل نجم هارب من السماء، يعزز هذا التخفي أوراقه الرسمية التي تؤكد بشريته والمدوّن فيها أمام خانة الاسم: قاسم حداد!