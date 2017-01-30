الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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الجهد الكبير للمتطوعين الكويتيين مثال للعمل الإنسانيمنذ بدأ العراقيون ينزحون عن مناطقهم سارعت دولة الكويت لاغاثتهم حيث أنه لا يمر يوم إلا وتتدفق المساعدات الكويتية على المخيمات والمجمعات السكنية التي يقيم فيها النازحون والتي يجول عليها المتطوعون الكويتيون الذين يعملون بتفان ودون كلل بل أنهم يشعرون بالراحة عندما ينجزون العمل الخيري والانساني.
الأمير يرفع العلم في قصر بيان30-01-2017
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هل يعرف ترامب هذا؟!حتى لو أقسم دونالد ترامب بكل المقدسات لديه بأنه بتعليق دخول مواطني سبع دول إلى بلده الولايات المتحدة لا يستهدف المسلمين فلن يصدقه أحد وأنه هو أغلب الظن لن يصدق نفسه، إذْ إن ما كان قاله وأعلنه جهاراً ونهاراً خلال معركة الانتخابات الرئاسية يؤكد هذه الحقيقة، وهذا في حقيقة الأمر تمييز ديني لا تقره القوانين الأميركية، بل ترفضه رفضاً قاطعاً.
ثماروها نحن نجني ثمار سياساتنا، نجني ثمار سكوتنا، نجني ثمار دعوتنا بألا يغير الله علينا، نجني ثمار امتناننا الأبدي لحكومتنا وشيوخنا للرخاء والأمن الذي نعيش، وكأننا متسولو هذا الرخاء وذاك الأمن، وكأننا لسنا شركاء مستحقين في البلد. نحن أسسنا للخراب، ونحن نبني على أساسه الضعيف اليوم ونحن نصوت لنواب يثقلون الأساس الهَرِم أصلاً. أُحَملنا المسؤولية، وأحياناً أعطف علينا، لا أدري كيف أشعر، ولكنني بكل تأكيد لا أحقد على وافد أتى يقدم خدمة للبلد فأضع على كتفيه نتاج سياساتنا الخربة وسكوتنا القديم.
رياح وأوتاد: علي جناح التبريزي في الكويتحال بعض مرشحي وأعضاء المجلس والحكومة كحال علي جناح التبريزي، وحال أهل المدينة كحال بعض الناخبين، فيزعم علي جناح الكويتي أنه لا عجز في الميزانية لدينا، وأن قافلة احتياطي الأجيال المقبلة وما فيها من خيرات كفيلان باستمرار الرخاء والبذخ، وأن قافلة النفط ستكفي وستدوم، وأن على المواطن أن يستمر في انتظار الوعود والأحلام.
بناة الكويتقبل فترة كتبت مقالا أقترح فيه استبدال العمالة الوافدة كل خمس سنوات، وقلت إن بعض هؤلاء الوافدين أساء ويسيء إلى الكويت بالتعاون أو بالتغاضي من رؤسائه أو زملائه من أهل الكويت، وإن أفضل طريقة لتحاشي استمرار التلاعب من بعض الوافدين هو تدوير هذه العمالة، بحيث نستفيد من التخلص من المتلاعبين واستفادة الدول المصدرة للعمالة بإعطاء فرص لآخرين للحصول على عمل في الكويت.
روافد فكر الكراهيةهذا العنف المتصاعد الذي يفتك بالمجتمعات الإنسانية العربية والإسلامية والغربية أساس فكر الكراهية وخطاب التحريض عبر المنابر الإعلامية المختلفة، وقد ساعد في انتشار هذا الفكر المنصات الإعلامية الجديدة، ففكر الكراهية يقوم على مجموعة من العناصر التي تغذي الجانب الغرائزي في الإنسان، وتنمي الانتماءات الأولية فيه، مثل: الطائفية والمذهبية والقبلية والتعصب الديني والقومية الضعيفة والهويات المغلقة والتطرف الأيديولوجي والعنصري، والنزعات الإقصائية للآخر.
ألمانيا في عصر ترامبأصبح منظور ألمانيا الآن مرادفا لمنظور الاتحاد الأوروبي، والاتحاد ليس كيانا مهيمنا؛ بل هو معني بسيادة القانون، والتكامل، والتوفيق السلمي بين مصالح الدول الأعضاء، ويكفي موقع ألمانيا وحده لكي يجعل القومية فكرة سيئة؛ فمصالحها السياسية والاقتصادية الأساسية تعتمد على وجود اتحاد أوروبي قوي وناجح، وخصوصاً في عصر ترامب.
الكويت مدينة حيويةدائما أشعر بأن الكويت شابة صغيرة مليئة بعنفوان الشباب والحيوية أكثر من المدن الخليجية الأخرى، ليس بسبب التحديث والتغيير العمراني السريع الذي تتشابه به مع الدول الخليجية التي تسير معها بذات النمو والسباق العمراني الجامح. ففي هذا المجال الجميع يتسابق للمحو والتغيير الكامل لما كانت عليه المدن في ماضيها، وإحلال عمران بعيد تمام البعد عن الهوية والطابع الحضاري الخليجي العربي، حتى باتت مدننا كأنها مدن أميركية أوروبية.
المسيحيتان وضحة وفوزيةيااااه يا دين النبي، على رأي سعيد صالح، رحمه الله، لو أن مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، التي أعلنت استعدادها للتسجيل كمسلمة، دعماً للمسلمين ضد سياسة رئيس بلادها ترامب، كانت خليجية. ويااااه لو كانت مسلمة فعلاً، وتقيم في بلد عربي، وأعلنت دعمها للمسيحيين في ذلك البلد، بعد تعرضهم للتهميش أو التهديد، واستعدادها لتسجيل نفسها كمسيحية. ما الذي كان سيحدث لها؟ أو بالأحرى ما الذي كان سيحدث لأهلها وذويها وعشيرتها التي تأويها، والذين خلّفوها، وجيران الذين خلّفوها؟
ما قيمة مؤسساتنا... ما دمنا أبطال الفساد؟!لم تكن مفاجأة، بل كانت صدمة، أن تحتل الكويت المركز الأول في مدركات الفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتتراجع عشرين مركزاً على المستوى العالمي، لكنها لم تكن مفاجأة، لأننا على مدى سنوات لم نحرز نجاحاً في قضايا الفساد، ولم نرَ فاسداً كبيراً خلف القضبان منذ قضية الناقلات والاستثمارات الخارجية وحتى اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفضائح المناقصات ومصيبة "الداو" والإيداعات. أما الصدمة، فهي أننا بعد أكثر من 55 عاماً من العمل النيابي والديمقراطي تصدرنا قائمة الفساد في المنطقة!
وجه من وجوه بلد الإنسانيةفقط لتذكير النرجسيين والإدارة الكويتية غير العابئة بالإنسانية بأن هؤلاء الذين يخدمون في منازلنا وأماكن عملنا والذين ينظفون شوارعنا ويسلّكون مناهيل مجارينا من مخلفاتنا والذين يدرّسون أبناءنا ويعالجوننا ويسهرون على راحة مرضانا والذين أصبحوا كالهواء والماء والغذاء في وطن الكفالات، كل هؤلاء، للتذكير هم بشر مثلنا، لا يختلفون عنا في جيناتهم الوراثية ولا في أي أمر آخر، هؤلاء الوافدون لا يريدون غير القليل من الإحساس الإنساني بأنهم كائنات بشرية، ولهم الحق في معاملة تليق بهم كبشر و"أشخاص" وليسوا مكائن "روبوتات" نحركهم بريموت كنترول بقرارات إدارية غير مدروسة، لم تعمل حساباً لنتائجها المخزية على الضحايا من الوافدين.
ما قل ودل: حين كانت مبادئ الدستور نصاً وروحاً تعلو المكاسب البرلمانيةحديث العنجري في برنامج «الصندوق الأسود» عن التجربة البرلمانية التي عاصرها وشارك فيها، ذكرنا بوقائع كانت تعلو فيها المبادئ وصون الممارسات البرلمانية على أي انتهاك لأحكام الدستور وأحكام اللائحة الداخلية، وأن هذه المبادئ كانت تلتزم بجوهر الأحكام الدستورية والقانونية، وتتحلى بالقيم الرفيعة والأخلاق النبيلة في تحقيق وحدة الصف النيابي.
بم تنفرد معلقةُ لبيد؟مجملُ الهواجس والخواطر التي تَشغل الفكر تُقبل على رأسي من الماضي. تنتشر تباعاً في الزمن الثقيل الذي يسبق النوم. قد تتزاحم فتسبب أرقاً. قبل يومين علِقت واحدةٌ وكان الأرق الذي سببته ممتعاً. واحدة تتصل بمعلقة لبيد بن ربيعة، وكانت مثار دهشتي حقاً: القصيدة التي لا تشغلها "أنا" الشاعر، لا بين المعلقات السبع أو العشر، ولا بين الشعر الجاهلي، بل وسط الشعر العربي القديم جملة. ألا تبدو هذه انتباهة مدهشة؟
إلى الرئيس ترامب مع التحية والحيرة والقلقعاصفة التناقضات والاختراقات والمفاجآت التي حملت الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن تنحسر عن ربيع حقيقي يجدد حيوية المؤسسات الرئاسية في العالم، ويزرع أملاً مورقاً بدبلوماسية عالمية جديدة أكثر صراحة وواقعية، تضع سياسات دولية أكثر وضوحاً وتفهماً، ويمكن أن تنتهي إلى ما هو أسوأ من "الربيع العربي" على اتساع العالم، محركاً للفتنة، مكرساً للقهر، ومثيراً لأخطر أشكال التطرف وأكبر ساحاته.
نقطة: لو مسلّم موجود...مع اقتراب موعد خروج النائب الأسبق مسلم البراك من محبسه، خرجت رؤوس الكثير من المتسلقين والانتهازيين والفداوية الجدد من جحورهم، وبدأوا تسخين "طيرانهم" والصياح مع كل تصريح أو حدث سياسي بالقول: "لو مسلم موجود ما كان سيحدث ما حدث". أو: "لو أنه موجود ما كان سيسكت عما جرى"... وما إلى ذلك من عبارات تقال بنبرةٍ ظاهرها التحسر والفقد، وباطنها الشحن وإيغار الصدور، تمهيداً لعودة المنتقم لمصالحهم وأهدافهم، كما يتمنون.
بالعربي المشرمح: ترامب أعقل من أوباما!ما حصل في فترة رئاسة باراك أوباما لا يمكن لعاقل أن يقره، ولا منطق يقبله بعد أن شاهدنا كل الشعارات التي تنادي بها أميركا تتساقط الواحد تلو الآخر، فلا ديمقراطية للعرب يقبلون، ولا حرية أو كرامة للشعوب ترضيهم، وسقطت إنسانيتهم أمام حقوق الإنسان العربي التي أهدرت واستُبيحت أمام أعينهم، بل بالاتفاق معهم، فالفترة التي حكم فيها أوباما كانت فترة مجنونة بكل معانيها، ومخالفة للعقل والمنطق، الأمر الذي لا يمكن أن تكون فترة حكم ترامب أكثر جنوناً رغم تصريحاته غير المتزنة، ورغم اتهام خصومه له بالمجنون والمتهور.
تاريخ الكويت منهجاً دراسياً في «التربية»نشأت الكويت في القرن السابع عشر الميلادي وكانت تسمى الكوت أو القرين وكانت تابعة لحكم بني خالد أمراء الإحساء في ذلك الوقت، وتعد هجرة العتوب إلى الكويت في عام 1613م البداية الحقيقية لقيام كيان سياسي في الكويت، حيث هاجروا من نجد بسبب القحط والصراعات القبلية في تلك الفترة، فاستقروا في الكويت، وهنا نقصد الكيان السياسي لا البشري، لأن المجتمع البشري والمدينة وُجِدا قبل وصول العتوب واستقرارهم في الكويت، حيث استقرت في الكويت قبلهم قبيلة العوازم نظراً لقرب الكويت من مناطق نفوذ هذه القبيلة في تلك الفترة، بعد أن هاجروا من الحجاز بسبب الصراع مع الأشراف هناك.
بين «الكويت تسمع» و«الجلسة الحوارية»!ما بين المشروع الوطني "الكويت تسمع" و"الجلسة الحوارية" خمس سنوات بالتمام والكمال، ماذا يا ترى تغير على مر هذه السنين عدا دبيب الشيب الذي غزا رؤوس الشباب وتبخرت أحلامهم بوقع إهمال المسؤولين لمطالبهم، فماذا نتوقع من نتائج الجلسة الحوارية ولنا سابقة بائسة مع "الكويت تسمع" الذي حظي برعاية الأمير وصُرِف عليه خمسة ملايين دينار على "الهبني"!، فهل لعاقل أن يتصور أن تجمع مئات الشبان الوطنيين ومحاصرتهم للنواب والوزراء بالكاميرات كافيان لإصلاح ترسبات دهر من الفساد؟! لا يا شيخ!
فرص الابتكارإليكم قصة نجاح صاحب موقع "علي بابا" للتسوق، أحد أهم مواقع الشراء في الإنترنت حول العالم جاك ما، الذي بدأ حياته من لاشيء بعد محاولات، أقل ما يقال عنها إنها بائسة، فلك أن تتصور شخصاً بهذه القدرات الإبداعية رفضته جامعة هارفارد عشر مرات، وأنه الوحيد الذي رُفض بين 24 شخصاً تقدموا للعمل في مطاعم كنتاكي، لكنه اليوم يمتلك أحد أهم مواقع الشراء في العالم، ويجلس على إمبراطورية مالية، ويعمل لديه آلاف الموظفين... كل هذا النجاح بدأ من لا شيء، فلا موارد مالية متاحة أمامه، ولا نفوذ عائلياً يخدمه ويقدمه للمجتمع، وما نجاحه إلا بفكرة أصر على تنفيذها جعلته يتربع على إمبراطورية مالية.
معالي الوزيروزير الدولة لشؤون الشباب... لا يخفى عليك أو على أحد طبيعة عملنا في جامعة الكويت التي تجعلنا نلتقي يومياً بشباب مبدعين وواعين وقادرين على رسم وتطوير مستقبلهم بشكل أفضل، ومع ذلك فإننا في كل نقاش عن قضاياهم ومشكلاتهم نجدهم مثقلين بالمشاكل والهموم التي جعلتهم يشعرون بالتهميش والإحباط، وعدم الاهتمام من وزارتكم، فما رأيته في أعينهم من كمية إحباط وسخط جعلني بكل صدق أتقدم لأطالبك بالرحيل، وكذلك أعطاني دافعاً لكي أسألك بكل شفافية ووضوح: "بالله عليك ماذا تحتاج لترحل؟".
بين الإسلام والإرهابالإسلام دين رب العالمين وخاتم الرسالات للناس أجمعين، ارتضاه سبحانه لنا «وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً»، وقد حثنا الإسلام على العدل والإحسان مع القريب والبعيد والصديق والعدو «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، ومن المقرر عند أصحاب الفطرة السليمة والعقول القويمة أن الخالق أعلم بمخلوقاته، وبما ينفعهم ويضرهم، فالتسليم لتعاليم الشريعة الغرّاء والملة السمحاء يصون المسلم من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين.
متى يتخلى العرب عن الإدانة والاستنكار؟على مدار عقود طويلة من الزمن تتردد على مسامعنا بيانات الشجب والإدانة والاستنكار من الدول العربية والإسلامية لما يحدث لنا من مآسٍ ومصائب وما يحاك من مؤامرات، لدرجة أنك لو راجعت البيانات التي تصدر في أوقات الأزمات لوجدتها مكتوبة بصيغة متشابهة إلى حد التطابق، الأمر الذي يجعل من يعتدون علينا ويقتلون أبناءنا ويحتلون أراضينا يفعلون ذلك وهم على يقين أننا ضعفاء وعاجزون عن الرد، وآخر ما يمكن أن نفعله أن نصدر بيان إدانة واستنكار بلغة خانعة ومستسلمة.
6/6 : تحكي الجابريةنذكر جميعاً ما حدث في ٥ أبريل 1988، حيث من الأجواء العمانية، وبتدبير وتخطيط من عماد مغنية تم اختطاف الطائرة الكويتية الجامبو (الجابرية) في رحلتها رقم 422 القادمة من بانكوك إلى الكويت، لتبدأ معها مأساة إنسانية استمرت 11 يوماً متواصلة، انحبست خلالها أنفاس أهل الكويت، وقُضّت مضاجعهم، واختلطت لديهم مشاعر العزة الوطنية بآلام ومآسي الركاب المختطفين، في أطول عملية قرصنة جوية في تاريخ الطيران، والتي تخللها واحد من أشد مشاهد العنف وحشية، حين أعدم الخاطفون داخل الطائرة، وبدم بارد، الشابين الكويتيين خالد الأيوب وعبدالله الخالدي، وألقوا بجثتيهما من علو باب الطائرة المرتفع 12 مترا على أسفلت مطار لارنكا القبرصي، قبل المغادرة إلى مطار الجزائر، حيث استؤنفت أقبح يوميات الاختطاف، ولكنها ألهبت مشاعر الكويت
سورية أولى بصياغة دستورها!إذا كان صحيحاً أن مشروع الدستور، الذي يقال إنَّ خبراء روس قد صاغوه وقدموا نسخة منه إلى نظام بشار الأسد ونسخة أخرى إلى المعارضة، قد حُذفت كلمة العربية من اسم الدولة فيه ليصبح "الجمهورية السورية"، فهذا انتقاص من مكانة العرب في هذا البلد العربي الذين يشكلون أكثر من ثمانين في المئة من أهله لا سكانه، لأن هناك فرقاً كبيراً بين الأهل والسكان، وحقيقة إنْ صح هذا فإنه أمر في غاية الخطورة وبادرة لا يجوز السكوت عنها على الإطلاق.
أضحوكة التركيبة السكانية!ما يثار اليوم حول آخر الإحصاءات الرسمية بخصوص التركيبة السكانية لا يضيف جديداً إلى هذا الموضوع، ورغم الكثير من التعليقات التي لها ما يبررها فإنها ستذهب أدراج الرياح كسابقاتها، فالأرقام الجديدة تبين أن نسبة الكويتيين من مجموع عدد السكان تبلغ 29% مقابل 71% من الوافدين من أكثر من مئه جنسية.
شاعر وغني ورجل دينمن منا لم يمر بظروف في غاية الصعوبة، قد تكون مشكلة نسعى إلى حلها تشكل لنا هاجساً، أو ديناً يؤرق مضاجعنا، أو أمراً من أمور الدنيا التي لا تنتهي إلا عند قضاء الأجل، ومن منا لم تغلق الأبواب في وجهه، وتضيق الدنيا به بما رحبت، وقد يتخلى عنه من يظن بهم «الفزعة»، وقد يلجأ إلى أناس يعتقد أنهم طوق النجاة، وأنهم الفرج واليسر بعد الله سبحانه، ولكنه يعود منهم بخفّي حنين وهو يجر أذيال الخيبة والألم، وهؤلاء كثر من الذين يقولون ما لا يفعلون، وهم الذين واقعهم يناقض تباهيهم وتفاخرهم بأنفسهم.
استجواب الرياضة والإعلامقرأت على عجالة صحيفة الاستجواب المقدمة إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الأخ الشيخ سلمان الحمود، وقبل الحديث عن مادة الاستجواب أودّ التAأكيد على أني مع أي استجواب يهدف إلى الإصلاح من خلال تفعيل الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، لكن هناك بعض التساؤلات، خصوصاً ما يتعلق بإيقاف النشاط الرياضي القضية التي أشغلت الشارع لسنوات بسبب خلاف قطبي الرياضة.
حوار بين الإلحاد والإيمانخاطب الإلحاد الإيمان معرفاً بنفسه: «أنا نكران الذات الإلهية بمبررات فكرية، وقد وُلِدت في فترة السفسطائية حينما بدأ الفلاسفة اليونانيون باستباحة العقل، فلقد بدؤوا بالتشكيك بوجود السَائل والمجيب، بل بوجود حقيقة أي شيء، وشككوا في كل آلهتم، وعبثوا في فهمهم الفطري للذات الإلهية، واختاروني منهجاً ينكر كل التشريعات غير البشرية، لأني جاحدٌ للرسالات السماوية جمعاء، ففي زمنكم هذا المادي الرأسمالي وجدني الكثير أنسب دين للعالم».
«جمعية الفيلم»!بعد الإعلان عن قائمة الأفلام التي وقع عليها الاختيار للمنافسة على جوائز مهرجان «جمعية الفيلم» السنوي الثالث والأربعين للسينما المصرية، الذي يُقام في الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير، سألني المنتج الفني لفيلم «البر التاني» مستنكراً: «كيف لفيلم مثّل مصر في مهرجان دولي كبير، كالقاهرة السينمائي، أن يُستبعد من المشاركة في مهرجان {جمعية الفيلم؟». استوجب ذلك مني القول إن «جمعية الفيلم» تملك نظاماً فريداً، وربما غير مسبوق في مهرجاناتنا السينمائية العربية، يتيح لأعضاء الجمعية الأهلية الأقدم في مصر لنشر الثقافة السينمائية (تأسست عام 1960)، بالإضافة إلى النقاد ورجال صناعة السينما المصرية، المشاركة في استفتاء علني لاختيار سبعة أفلام من بين الأفلام التي عُرضت تجارياً في العام المنصرم، فضلاً عن بعض العناصر
أنت مُعاق... أنت مُدان!عاصرت شخصياً ظهور قانون رعاية المعاقين وإصداره في مجلس الأمة عام 1996، منذ بداية بحثه في اللجان البرلمانية حتى إقراره من المجلس، وبداية العمل فيه بحكم عملي محرراً برلمانياً في تلك الفترة. القانون كان له صدى إنساني، ومتابعة وإشادة إقليمية ودولية، وكان محل فخر للوفود البرلمانية، التي كانت تطوف العالم لشرح قضية دولة الكويت بعد التحرير، وكثير من الدول في المنطقة استعانت به لاحقاً لإنجاز قوانين مشابهة لرعاية المعاقين وأسرهم التي تعتني بهم.
بدايات النهضة النسوية في العراق (2-3)يتابع العمري حديثه عن مسألة السفور في العراق: "في البلاط الملكي لم يكن موقف الملك فيصل من قضية سفور المرأة واضحا، فهو تارة يبدي تفهما لها ويساندها، وطورا آخر يتراجع عندما يجد الرأي العام ناقما ساخطا، فالواقع أن الدعوة إلى سفور المرأة ذلك الوقت لم تجد تقبلا في الأوساط الشعبية".
إسلاميو العادات والتقاليد!إن العادات والتقاليد قيم وسلوك اجتماعي للأفراد والجماعات تتكيف تراثيا مع البيئة الاجتماعية، وهي ليست جزءا من الدين بل يؤثر فيها الدين، وخلال مراحل التاريخ كانت للعادات والتقاليد أهمية في حياة الناس، لا بل مستغلة من السلطتين الدينية والسياسية، وكلتاهما لها مصلحة في ذلك، حيث تستخدم العادات والتقاليد لتبرير ثقافة وسلوك عدد من رجال الدين والجماعات الدينية، وقد كان ذلك سائدا في أوروبا العصور الوسطى، وهي اليوم في عالمنا العربي والإسلامي.
نظرية ترامب عن العلاقات الخارجيةأوقع ترامب حتى اليوم مَن يبحثون عن الأسس النظرية لنظرته إلى العالم ومقاربته في السياسة الخارجية في حيرة كبيرة، فلم تقدّم تصريحاته الكثير من المعلومات التي تسمح بتصنيف مقاربته وفق أي من نماذج الاستراتيجية الكبرى القائمة (التفوق، والليبرالية الدولية، وموازنة القوى، أو الإحجام الاستراتيجي)، مع أننا لاحظنا بوضوح خلال خطابه في حفل تسلُّمه منصبه أن نظريته الأبرز في العلاقات الخارجية ستكون "الولايات المتحدة أولاً"، ويمكننا فهم الاستراتيجية الكبرى، التي تتبعها إدارة ترامب، كاستراتيجية تنبع من عملية عقد الصفقات.
... وْرَدّ ...غطاهالا تهتموا يا إدارة كلية الحقوق بهجوم أعداء الفن والجمال عليكم بسبب الشهادات الموقعة من المرحومة مارلين مونرو، وأحرِقوا قلوبهم بمنح شهادات في الفقه المقارن موقّعة من الفقيهة الدستورية كيم كارداشيان، وشهادات دكتوراه في القانون الدولي من العلامة تحية كاريوكا، وزيدوا غيظهم باستبدال شعار الميزان بشعار "روتانا سينما".
الروس والأسد... والمرحلة الجديدة!للمرة الأولى، منذ تدخلهم العسكري في سورية، في سبتمبر عام 2015، يوجه الروس تحذيراً علنياً، بصيغة التوبيخ، إلى نظام بشار الأسد لقيام قواته بـ"انتهاكات دورية... من حين إلى آخر" لوقف إطلاق النار، إذ نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مسؤول في قاعدة "حميميم"، وصفته بأنه رفيع المستوى قوله: "إن مركز المصالحات الروسي أشار بحزم لقيادة القوات الحكومية السورية بضرورة التزام قادة محددين من هذه القوات باتفاق وقف إطلاق النار"، الذي جرى توقيعه في أنقرة برعاية روسية- تركية في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي.
العودة إلى المربع الأولكنا ننتظر بفارغ الصبر الانتقال من مرحلة التخطيط التنموي إلى مرحلة التنفيذ، وكنا نحلم بتحقيق عملية التقييم الشامل للقدرات المتوافرة والمطلوبة، واليوم ومع بلوغنا مشارف تخرج أكثر من ستة آلاف طالب جامعي ودخولهم سوق العمل، هل توصلنا إلى حل للمعادلة الصعبة التي تقتضي توفير البيئة الوظيفية المناسبة؟
«حدوتة بو كوت وابنته رياضة»من حكايات "ألف نيلة ونيلة" قالت شهرزاد مرة لمولاها شهريار: كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك رب عائلة اسمه "بو كوت"، رزقه الله بالعديد من الأبناء، بنين وبنات، وكانت دلوعة بناته وأقربهن لقلبه تدعى "رياضة"، ولأنها مدللة أبيها وتفاحة قلبه فقد تكفل "بو كوت" بكل مصاريفها، عاشت "رياضة" المصون محفولة بالدينار ومكفولة بالدراهم من فرش الدار إلى عرش البطولات، ومن مسمار الرواتب إلى صاروخ المنشآت.
مقاومة ترامب ستقودها نساء غاضباتلو شهدنا يوم السبت التظاهرة الوطنية المذهلة غير المسبوقة، التي تُعتبر الأكبر على الأرجح في تاريخ الولايات المتحدة، في بلد آخر يقوده زعيم مستبد غير محبوب وموالٍ لبوتين لدعوناها الثورة الوردية، إذ تعكس هذه التظاهرات مدى عمق واتساع رفض الجزء الأكبر من البلد لرئيسه الجديد الغاضب والواهم.
... وْرَدّ ...غطاها... ومن جهتها، صرحت وكالة "ناسا" عن تأييدها لمعالي الوزير، وأكدت أن كل الأبحاث والدراسات على تصريحات معاليه تنفي أن يكون نزل من المريخ، بل من كوكب قريب المسافة من "كوكب القردة" يُعرف علمياً بـ"كوكب القرادة"، وأنه هبط على متن مكوك فضائي على منصبه بعد أن انقطع اتصاله بالسفينة الأم!
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معالي مروي حمد الفديع العدواني 38 عاما، شيع، الفنطاس، ق2، ش6، م37، ت: 55281196، 99197798
أحمد عيسى ال وزق 49 عاما، شيع، الرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش6، م9، النساء: العيون، ق2، ش7، م79، ت: 69336977
فاطمة محمد حسين الكندري زوجة محمد عبدالحميد الكندري 88 عاما، شيعت، الرجال: اليرموك، ق2، ش2، ج3، م10(أ)، النساء: العديلية، ق2، ش26، م5، ت: 99892121، 66884433
محمد عمران برقش الفيلكاوي 64 عاما، شيع، الرجال: المنقف، ق1، ش121، م42، النساء: الجابرية، ق5، ش8، م19، ت: 99082893، 67070755، 51798983
علي عبدالعزيز الخلاوي 85 عاما، شيع، الرجال: جابر الأحمد، ق2، ش216، م648، النساء: المنقف، ق1، ش147، م40، ت: 97755264
علي عبدالمحسن محمد البناي 86 عاما، شيع، الرجال: القادسية، ق9، ش95، م18، النساء: الفيحاء، ق1، ش11، م5، ت: 97590923
نواف عبدالرزاق شارع اللهو 43 عاما، شيع، الرجال: الشامية، ق8، ش89، م14، النساء: صباح السالم، ق6، ش الأول، جادة 10، م34، ت: 56667366، 51177179، 25516221
شيخة عبدالله العلي الوزان أرملة علي عبدالعزيز العلي الوزان 87 عاما، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ق4، ش عبدالعزيز المزيني، ديوان الوزان، النساء: اليرموك، ق1، ش1، ج3، م48، ت: 22560992، 98881855، 99668870، 99044646
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