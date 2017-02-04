الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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ثلوج ورياح في الإمارات تتسبب بسقوط رافعة وإصابة شخصشهدت الإمارات اليوم الجمعة طقسا غير مستقر، إذ تعرضت مدن مختلفة لإمطار غزيرة، وعاصفة باردة، وسجلت مناطق جبلية سقوط ثلوج، وانخفاض درجة الحرارة لأقل من الصفر. وقالت مصادر في المركز الوطني للأرصاد الجوية بأبوظبي إن الإمارات سجلت الجمعة اقل درجة حرارة منذ تسع سنوات وبلغت 2ر2 تحت الصفر على جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.
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روكي اللي ما يطيعهذا الولد البطّال ظل مشغوفاً باللعبة ويمارسها بنظامه وعلى طريقته الخاصة، لم يتعرف على قوانينها ولم «يحزر» أخطاءها الكارثية على مستقبله الرياضي، كان العجوز «ميكي» ينصحه بأن الأهم من توجيه اللكمات إلى وجه الخصم وأضلاعه هو أن يحمي وجهه من أي خطافية مباغتة قد «تسدحه» وتغيبه عن الوعي مدة لا يعلم مداها إلا الله.
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High Light: وعود غير جديةوصل الإصلاحيون إلى قبة عبدالله السالم وكانوا قد قطعوا على أنفسهم وعوداً بإصلاح ما تسبب فيه المجلس السابق وحل العديد من القضايا المهمة وأن يمثلوا الشعب الكويتي خير تمثيل، وفي هذه المقالة سنتناول أهم تلك القضايا وتعاطي الحكومة مع مطالبات النواب لحلها؛ لذلك يقتضي الأمر تسليط الضوء على أهم هذه المطالبات، وهي على النحو التالي:
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بالعربي المشرمح: قربان الحكومة!قبل استجواب وزير الإعلام الشيخ سلمان كنّا ومجموعة من الأصدقاء نتناقش عن نتائجه بعد إعلان الوزير قبوله صعود المنصة، وكنا نجمع على أن الاستجواب سيكون مصيره توصيات تلزم الوزير بحل مشكلة الرياضة ولن يحصل المستجوبون على العدد المطلوب لتقديم طلب طرح الثقة، وأعتقد أن الجميع كان متوقعاً ما توقعناه، بمن فيهم المستجوب والمستجوبون أنفسهم، وكان توقعنا مبنياً على ما شاهدناه في جلسة التصويت للرئاسة وما تلاها من تأجيل للقوانين المهمة، كالجنسية والبصمة الوراثية والمسيء وغيرها، الأمر الذي يجعلنا غير متفائلين بنجاح الاستجواب ولا بنتائجه.
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المستجوبون «لعبوها صح»يبدو أن المواجهات بين الحكومة ومجلس الأمة الحالي ستكون كثيرة وملتهبة، ولعل جلسة استجواب وزير الشباب والإعلام التي شهدنا وقائعها الأسبوع الماضي خير دليل على ذلك، حيث إنها تمثل جرس إنذار لكل المسؤولين المتقاعسين، الذين لا يحركون ساكناً في مواجهة ومحاربة الفساد المستشري في وزاراتهم وإداراتهم، بل إن أيديهم ملوثة بهذا الفساد من خلال تصديقهم على التعيينات بالمحسوبية وظلم الكوادر الوطنية وتهميشها مقابل الاستعانة بالوافدين برواتب فلكية، إلى جانب ابتكارهم طرقاً وأساليب لسرقة المال العام أو إهداره على الأقل.
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زبدة الهرج: فضائحهم... وفضائحنالو نظرنا إلى خريطة العلاقات النسائية لبعض رؤساء الولايات المتحدة الأميركية لوجدناها متشعبة التضاريس، ومتقلبة الأجواء ولا تحتاج إلى مذيع النشرة الجوية ليشرح لنا حالها، بل هي واضحة للعيان ولا ينقصها سوى "فرقة حسب الله" لتكمل الأفراح والليالي الملاح، غير أن المفارقة إزاء تلك المغامرات العاطفية وغرابتها تكمن في موقف زوجات الرؤساء، خذ عندك مثلاً:
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ظاهرة الطلاقالزواج من الروابط الإنسانية الوثيقة ومن العقود الشرعية الغليظة «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً»، لما فيه من وداد وذرية وأولاد، وإذا كان الرجل سعيداً في حياته الزوجية فسينعكس ذلك على مسيرته، فيستمد القوة من بيته وينطلق منه ليجابه الحياة، وكذا المرأة إن كانت سعيدة في بيتها فقد حازت الدنيا، وعلى الزوجين أن يحرصا على صيانة المنزل كما يصون التاجر بضاعته من اللصوص، فلكل شيء قُطّاع طرق.
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آمال على أوروبامن الطبيعي أن تتصاعد موجة التعصب في الغرب تجاه المسلمين نتيجة الأحداث الإرهابية الجهادية التي تزايدت كثافتها بشكل مؤسف في السنوات الأخيرة، ولكن من الخطر أن تصل هذه الموجة إلى حد التحكم بالإدارات الأكثر قوة وتأثيراً كما حدث في أميركا، والعيون متجهة الآن إلى أوروبا ومدى قدرتها على مواجهة الموجة.
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تلفزيون الكويت الأفضل عربياًكمتابع جيد لأغلب القنوات العربية، والأهم الأجنبية، مثل BBC وCNB وFOX إلخ، أرى أن تلفزيون الكويت يتعرض لحملة جحود ومقارنة غير منصفة وغير منطقية أو عملية تصدر من جهات معروفة ولها أجندة لا تخفى على أحد، تريد عقلية «الصوت الواحد»، وهنا يعقدون مقارنة مضحكة مع تلفزيونات مدعومة من حكومات بلا ديوان محاسبة ولديها أجندة محددة تناقش موضوعات من الانتخابات إلى سعر الطماطم، لكن ليس في بلد مقر القناة وممولها لنشر الحريات والديمقراطية!
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هذا شرف المغربياترفع الجهلاء وأهل الفساد أصواتهم في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، ورجحت الكفة وزن الأكاذيب، على وزن الحقيقة، فتناقل الفاسدون في المشرق العربي صورة مشوهة عن أخواتهم العربيات المسلمات الأمازيغيات، ولم يذكروا لنا الحقيقة، فالخنزير والخنفساء تزعجهما عطور الزهور وجمال الورود، ولا يدسان أنفيهما إلا في خسيس الأمور، بيد أن الفراش الحر الطاهر والنحل الجاد السامي لا تنزل أفئدتهما إلا على فراديس الرياحين والفل والياسمين، فالمغربية شرفها أرفع وأسمى مما يروج في الإعلام الهابط الوضيع.
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بين الإسلام والإرهابقيل في الطفولة الكثير والكثير عبر العصور والدهور، وزين الأدباء كتبهم بكلمات وصفت الطفولة بأنها ناصعة البياض، شفافة كالماء، ذات ثغر باسم وقلب ينبض بالنقاء والصفاء، وروح مرح ممزوج ببراءة صادقة، عالم مزدان بقلوب كالدرر تشع نورانية، وأرواح بالغة الطُّهر والرقة، الطفولة شجرة نقاء وارفة الظلال، وأغصان رقيقة تتزين بثمار الراحة والاطمئنان، ببراءتهم تزداد الحياة متعة وجمالاً، كالحديقة التي تفتن البشر بروعة جمالها الأخاذ لامتلائها بأكاليل القرنفل والياسمين.
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أخطار بالجملة نتيجة عدم استقرار البنوك المركزيةأكدت تعليقات منفصلة صدرت في الأسبوع الماضي عن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين أن هناك تغيراً مستمراً في السياسة يواجه البنكين المركزيين المهمين، يتمثل في الاعتراف بحدوث مرحلة انتقالية في الأوضاع والاحتمالات الاقتصادية اضافة الى الأسئلة المتعلقة بقوة واستمرارية تلك الأوضاع.
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قواعد الاشتباك في الحرب التجارية بين أميركا والصينسبق لترامب أن استهجن بشدة خلال حملاته الانتخابية تلاعب بكين بأسعار العملة متهماً إياها بتغيير قوانين التجارة العالمية، ومهدداً بفرض تعرفة 45% على صادراتها، وهو ما رحبت به جماهير الولايات المتحدة، لذا ينتظر العالم الآن رؤية المدى الذي كان يعنيه ترامب من هذا التهديد.
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الروس... لا شيء تغير!خلافاً لما ساد في أجواء اجتماع "أستانة" وبعده بقليل، فقد اتضح أن الروس لم يغيروا شيئاً جوهرياً في موقفهم من الأزمة السورية، حتى وقف إطلاق النار، الذي هُمْ "كفلاء" جانب منه، لم يُطبَّق إطلاقاً، كما أن نظام بشار الأسد، بمشاركة إيرانية معلنة وواضحة، واصل عمليات التهجير والتغيير "الديموغرافي"، والبرهان على ذلك هو اقتلاع أهل وادي بردى من منازلهم وشحنهم تحت فوهات المدافع وصوت الرصاص إلى منطقة إدلب، التي غدت مستودعاً بشرياً لمناهضي هذا النظام، يُنتظر أن يأتيه الدور للتهجير إلى خارج الحدود.
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«المظاهر طلّقتها»صديقي "بوحسين" عنده خمسة أولاد من الذكور، وهم في العقد الثالث من عمرهم، وغير متزوجين، فسألته عن سبب عزوف أولاده عن الزواج؟ أجابني: يقولون إن المهر غالٍ ومبالغ فيه، وتكاليف الزواج باهظة، والفتاة الكويتية برأيهم تعشق المظاهر والماركات والسفر، وتريد خادمة وطباخة وسائقا، ولهذه الأسباب عزفوا عن الزواج! أولاد "بوحسين" كلامهم صحيح، لكن ليس كل الفتيات الكويتيات يحببن المظاهر والماركات والسفر، فيهن القنوعة التي ترضى بقسمة رب العالمين، وفيهن المريضة نفسياً المصابة بعقدة النقص والغيرة، فتجدها تنظر إلى من هنّ فوقها وتقلدهن، وإليكم قصة إحداهن: موظف بسيط يعمل في وزارة الصحة، أعجب بموظفة تعمل معه في القسم نفسه، تقدم لخطبتها وتم الزواج سريعاً، وهما من عائلة أقل من المتوسط، في بداية زواجهما لاحظ الزوج
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ترامب في مواجهة تركة الديمقراطيينحزمة من الأزمات تطوي بين سطورها وعبر صفحاتها الأجندة الخاصة للحزب الديمقراطي، وهو الحزب الذي ظل يعزف منفرداً داخل أروقة البيت الأبيض والكونغرس معاً ثماني سنوات متتالية، وهي الحقبة الأصعب في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية بلمسات الثنائي الديمقراطي (أوباما- هيلاري).
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موضة العلاج بالمطهرات الكيميائيةكثير من المتخصصين في السموم الغذائية والدوائية يحاولون جهدهم لإيجاد حلول صحية لمساعدة الجسم في التخلص من السموم الغذائية، كالمواد الكيميائية المضافة إلى الأغذية الجاهزة، المعلب منها أو مسبق التحضير، وخصوصا أغذية الأطفال، وهذه المواد تطورت سريعا مع ازدياد الطلب عليها، كالمواد الحافظة أو المنكهة أو الأصباغ "الغذائية" والمشهية! في حين ترفض بعض طبقات المجتمع هذه الجهود والنصائح الصحية وتضرب بها عرض الحائط، بحجة أن الكثير يستخدمونها ومنذ زمن ولم يحدث لهم شيء! غير أنهم يعتبرونها ضرورية تجاريا وحتى لا يشعر "المستهلك" للغذاء أو الدواء بالملل!
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مديرة المكتب الفني بـوزارة الشباب ترد على مقال «معالي الوزير»أرسلت السيدة لانا أبو عيد مديرة إدارة المكتب الفني بوزارة الدولة لشؤون الشباب رداً على مقال "معالي الوزير " للدكتور سالم مطرود، توضح فيه جزئية أن مديرة المكتب الفني في وزارة الدولة لشؤون الشباب كويتية الجنسية وليست عربية كما ذكر الدكتور سالم، وفيما يلي نص الرد:
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«آخر ديك في مصر»!في لقطتين، الأولى عامة والثانية متوسطة، يُشير المخرج عمرو عرفة، باختزال واضح، إلى أن أحداث فيلم «آخر ديك في مصر» تدور في حي مصر الجديدة الراقي، وفي عمارة «آل الديك»، التي تشهد حالة طلاق بين رجل وزوجة أذاقته الويل، ومن ثم راح الرجل يغذي لدى ابنه «علاء» (محمد رمضان) روح الكراهية لكل نساء الأرض، في القارات الخمس، اللائي لا يختلفن في طباعهن السيئة، واستفزازهن المروع، وطمعهن الزائد، وحبهن المرضي للمال، عن بعضهن البعض. ومن ثم ينشأ «علاء» عنصري النزعة، كارهاً للمرأة، وشديد التحفظ تجاه أمه «عفاف» (هالة صدقي) و{رانيا» (مي عمر) التي تعمل مندوبة تسويق، و{تريزا» (شيماء سيف) رئيسته في البنك الذي يعمل به. لكنه يحول شقته إلى «جرسونيرة» لأصدقائه: «سيكا» (محمد سلام) و{ثروت» (محمد ثروت) و{شيرين عبد الوهاب»
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عمار زائد... ومضمون غائب!مَن يتجول في مدينة الكويت وضواحيها يلاحظ تطوراً عمرانياً كبيراً وإنجازات لافتة في مجالات البناء والطرق، رغم أن وسط مدينة الكويت مازال على حاله من الإهمال وعدم التطوير، مثل شارع فهد السالم وما حوله من ميادين وشوارع، وكذلك غياب عملية تطوير النقل الجماعي مثل شبكة المترو وخلافه، المهم أن الكويت في طفرة عمرانية ملحوظة.
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بدايات النهضة النسوية في العراق (3-3)تشير الباحثة أنعام كجه جي في ورقتها المنشورة ضمن بحوث كتاب "النساء العربيات في العشرينات" الصادر عن تجمع الباحثات اللبنانيات ولقاء بيروت عام 2001، إلى تعليم النساء في العراق، فتقول إن المدارس كانت مقتصرة على بنات الطوائف غير المسلمة، كاليهود والمسيحيين، ولم تكن لبنات المسلمين مدرسة بالمعنى الحديث إلا عندما قرر الوالي العثماني "نامق باشا" إنشاء واحدة عام 1899 تحت اسم "إناث رشدية مكتبي"، وهناك رواية طريفة عن ظروف إنشاء تلك المدرسة، فقد اجتمع أعضاء مجلس معارف ولاية بغداد لاختيار البناية التي تصلح لمدرسة البنات، وكان من رأيهم ألا تطل شبابيكها على الشارع، وألا تشرف عليها دار مجاورة ولا أشجار عالية خشية أن يتسلقها رجل تقع عينه على الطالبات، فاقترح لهم الشاعر جميل صدقي الزهاوي المكان، وكان هو نفسه
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ترامب والرنمينبيفي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله مؤخرا في دافوس بسويسرا، دافع الرئيس الصيني شي جين بينغ دفاعا قويا عن العولمة، مؤكدا سياسة "الباب المفتوح" التي تنتهجها بلاده ومتعهدا بعدم السعي أبدا إلى شن حرب تجارية أو الاستفادة من خفض قيمة عملتها. وبعد فترة وجيزة تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه بالعكس تماما: فاستخدم كلمة "الحماية" سبع مرات، وأكَّد أن مبدأ "أميركا أولا" يعني فرض تدابير الحماية.
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أيها الرئيس ترامب احذر رد الفعل المكسيكي!بعد أشهر من الجدل سيناقش كبار مسؤولي الإدارة مع نظرائهم المكسيكيين تعهدات ترامب خلال حملته بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية بغية الحد من انتقال وظائف المصانع الأميركية، وإرغام المكسيك على دفع كلفة بناء جدار على طول 3218 كيلومتراً من الحدود الأميركية-المكسيكية.
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كُوني أكبر من... فخ!إذا أرادت أنثى أن تُهين أنوثتها حوّلتها إلى فخ إغراء لجر قدم الحب، ولنيل شرف التفاخر بقيادة أي قلب والإمساك برسنه، لسبب ما لا تصبح أنوثتها هي جوهر روحها المقدسة، بل طُعمٌ لأي قلب جائع، قد لا ينال هذا القلب شفّه، ولكن يكفيه من شرف الجوع المحاولة في طُعم عابر، ويكفيها هي في ذكائها ثقة، أنها تعرف متى شاءت أغرقت، ومتى أرادت زادت القلب الجائع جوعاً، ظناً منها أن ذلك هو سور حمايتها المنيع لأنوثتها من كل قلب ضال!
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«عمود فقري»!أول ما يستوقفك ويسترعي انتباهك في «عمود فقري»، أن اسم وائل علاء، الذي عُرف كوجه إعلاني واشتهر بتقليد الفنانين أو الظهور بجانبهم بوصفه «سنيداً»، تصدر عناوين الفيلم ثم جاء بعده كل من علا غانم، وبيومي فؤاد، وإيناس النجار، والمخضرمون: عايدة رياض، صبري عبد المنعم، عبد الله مشرف، أحمد صيام وسليمان عيد، وهو ما يوحي بأن المنتج الجديد الذي تحمّس لتمويل الفيلم تربطه علاقة صداقة بوائل، أو يراه موهوباً ولم ينل حظه، فأراد أن يمنحه الفرصة، أو ربما كان واجهة لـ «وائل»، الذي لا أستبعد تمويله الفيلم «من الباطن»!
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ما جرى في كندا نتيجة لما فعله ترامب!المفترض ألا تكون عملية كندا الإرهابية، التي استهدفت مصلين مسلمين في أحد المساجد، مفاجئة وغير متوقعة، إذ إن هذه الحملات المتواصلة في الغرب كله على الإسلام كدين وديانة، وآخرها كل هذا الذي يقوم به الرئيس الأميركي (الجديد) دونالد ترامب قد خلقت بيئة معادية للأقليات الإسلامية سواء في الولايات المتحدة أو في الدولة الكندية أو في الدول الأوروبية كلها، حتى بما في ذلك الدول التي استعمرت العديد من الدول العربية استعماراً احتلالياً دام بعضه أكثر من قرن كامل.
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خارج السرب: لا تعاطف فوق أطلال ترامبالسؤالان المحوريان اللذان حسما جدال العطف واللاعطف في ميدان قلبي هما: لمَ أتعاطف مع دول كانت هداياها لنا دوما صواريخ نحو منشآتنا، ومتفجرات في شوارعنا، وخلايا تجسسية وإرهابية تستهدف استقرارنا؟ ولمَ أحزن لدول حاولت إلغاء كياننا ومحونا من خريطة العالم، ودول آزرتها فصوتت ضد حقنا في بيت الجامعة العربية، وفي شارع مجلس الأمن و«بفم الغدر المليان»؟
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الرهان الثلاثي لتيريزا مايبعد أن قررت المملكة المتحدة ترك أوروبا، ليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة ستأخذ المسألة على محمل الجد، ومع تشكيك ترامب علنا في منظمة حلف شمال الأطلسي، تبدو هذه اللحظة غير مناسبة للمملكة المتحدة لتلعب ورقة «العزلة الرائعة»، ولأسباب تتعلق تحديدا بالهوية الوطنية قامت ماي برهانٍ ثلاثي على بريطانيا وعلى الولايات المتحدة والعالم.
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المكسيك تستطيع الازدهار من دون ترامبحاولت الحكومة المكسيكية التقرّب من ترامب حين كان مرشحاً، واليوم بعد أن أصبح رئيس الولايات المتحدة دفع الرئيس إنريكه بينيا نييتو ثمناً سياسياً باهظاً في الداخل لإعرابه عن استعداده للعمل بشكل بنّاء مع ترامب، لكن بينيا نييتو أصاب بوضع مصالح المكسيك والحفاظ على العلاقات الإيجابية المتبادلة مع جيرانه قبل شعبيته، ورغم ذلك آن الأوان لنقر بأن سلوك الإدارة الجديدة أقفل، في المستقبل القريب على الأقل، أي فرصة للتوصل من خلال الحوار والمفاوضات إلى اتفاق يلائم مصالح كلا الطرفين.
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أين الجديد عند العم ترامب؟ينسب لماوتسي تونغ قبل أو بعد لقائه بالرئيس نيكسون مقولة إنه يفضل التعامل (أو التفاوض) مع اليميني المحافظ على اليساري القريب من الصين، فالأول أكثر وضوحاً في تعامله وحسمه، وقد يكون ترامب الجمهوري اليميني، الذي يرى العهد الريغاني نموذجاً كبيراً لليمين يحتذى به، يمكن أن يتعلم منه الكثير من المراهنين العرب الواهمين بالحلم الأميركي لحل قضايا المنطقة العربية التي خلقها الاستعمار البريطاني الفرنسي في اتفاقية سايكس بيكو، ثم عهد بها للخليفة الأميركي الكبير.
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فزاعة ترامب والتقارب الخليجي الإيراني!مؤشرات التقارب الخليجي–الإيراني عبر بوابة الدبلوماسية الكويتية في غاية الأهمية مضموناً وتوقيتاً، وتستحق كل الدعم من مختلف الأطراف، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لطهران وتصريحات المسؤولين السعوديين والإيرانيين الإيجابية يفترض أن تستثمر تصاعدياً، خصوصاً بعد تولي الرئيس دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض.
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العالم بحاجة للرئيس ترامبفي اعتقادي أن أول نقطة نجاح حققها مؤتمر «أستانا» لبحث الأزمة السورية هو إبعاد الأطراف العربية منها، وكذلك قرارات الرئيس «ترامب» بشأن الأزمة السورية سيتم اتخاذها بعيدا عن التشاور مع أي من الدول العربية، وفي اعتقادي أن العالم مقبل على فترة من الهدوء والاستقرار والرخاء الاقتصادي.
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تيريزا ماي وورقة ترامبينبغي لقادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خُطى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأن يوضحوا لترامب بما لا يدع مجالا للشك أن تعاونهم مشروط بالقيم المشتركة، والآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي الدفاع عن قواعد الديمقراطية الليبرالية والترويج لها لا تبني القومية الشعبوية النرجسية.
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هل سلّم إخفاق خطة كيري الشرق الأوسط لبوتين؟عندما نرى الابتسامة على وجه موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو يجلس في موسكو إلى جانب القيادي البارز في فتح عزام الأحمد، لا يسعنا إلا أن نتذكّر مقابلة أفيغدور ليبرمان الشهيرة في شهر أبريل قبل تعيينه وزير دفاع حين تعهد بأنه إذا عُيّن سيمنح حماس 48 ساعة لتسلّم جثتَي جنديين قُتلا في غزة خلال عملية الجرف الصامد عام 2014، وهدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" هذا أنه ينصح إسماعيل هنية، إن لم تستجب حماس لمطلبه، بأن يحجز له مكاناً في مقبرة قريبة.
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هل يعرف ترامب هذا؟!حتى لو أقسم دونالد ترامب بكل المقدسات لديه بأنه بتعليق دخول مواطني سبع دول إلى بلده الولايات المتحدة لا يستهدف المسلمين فلن يصدقه أحد وأنه هو أغلب الظن لن يصدق نفسه، إذْ إن ما كان قاله وأعلنه جهاراً ونهاراً خلال معركة الانتخابات الرئاسية يؤكد هذه الحقيقة، وهذا في حقيقة الأمر تمييز ديني لا تقره القوانين الأميركية، بل ترفضه رفضاً قاطعاً.
ثماروها نحن نجني ثمار سياساتنا، نجني ثمار سكوتنا، نجني ثمار دعوتنا بألا يغير الله علينا، نجني ثمار امتناننا الأبدي لحكومتنا وشيوخنا للرخاء والأمن الذي نعيش، وكأننا متسولو هذا الرخاء وذاك الأمن، وكأننا لسنا شركاء مستحقين في البلد. نحن أسسنا للخراب، ونحن نبني على أساسه الضعيف اليوم ونحن نصوت لنواب يثقلون الأساس الهَرِم أصلاً. أُحَملنا المسؤولية، وأحياناً أعطف علينا، لا أدري كيف أشعر، ولكنني بكل تأكيد لا أحقد على وافد أتى يقدم خدمة للبلد فأضع على كتفيه نتاج سياساتنا الخربة وسكوتنا القديم.
رياح وأوتاد: علي جناح التبريزي في الكويتحال بعض مرشحي وأعضاء المجلس والحكومة كحال علي جناح التبريزي، وحال أهل المدينة كحال بعض الناخبين، فيزعم علي جناح الكويتي أنه لا عجز في الميزانية لدينا، وأن قافلة احتياطي الأجيال المقبلة وما فيها من خيرات كفيلان باستمرار الرخاء والبذخ، وأن قافلة النفط ستكفي وستدوم، وأن على المواطن أن يستمر في انتظار الوعود والأحلام.
بناة الكويتقبل فترة كتبت مقالا أقترح فيه استبدال العمالة الوافدة كل خمس سنوات، وقلت إن بعض هؤلاء الوافدين أساء ويسيء إلى الكويت بالتعاون أو بالتغاضي من رؤسائه أو زملائه من أهل الكويت، وإن أفضل طريقة لتحاشي استمرار التلاعب من بعض الوافدين هو تدوير هذه العمالة، بحيث نستفيد من التخلص من المتلاعبين واستفادة الدول المصدرة للعمالة بإعطاء فرص لآخرين للحصول على عمل في الكويت.
روافد فكر الكراهيةهذا العنف المتصاعد الذي يفتك بالمجتمعات الإنسانية العربية والإسلامية والغربية أساس فكر الكراهية وخطاب التحريض عبر المنابر الإعلامية المختلفة، وقد ساعد في انتشار هذا الفكر المنصات الإعلامية الجديدة، ففكر الكراهية يقوم على مجموعة من العناصر التي تغذي الجانب الغرائزي في الإنسان، وتنمي الانتماءات الأولية فيه، مثل: الطائفية والمذهبية والقبلية والتعصب الديني والقومية الضعيفة والهويات المغلقة والتطرف الأيديولوجي والعنصري، والنزعات الإقصائية للآخر.
ألمانيا في عصر ترامبأصبح منظور ألمانيا الآن مرادفا لمنظور الاتحاد الأوروبي، والاتحاد ليس كيانا مهيمنا؛ بل هو معني بسيادة القانون، والتكامل، والتوفيق السلمي بين مصالح الدول الأعضاء، ويكفي موقع ألمانيا وحده لكي يجعل القومية فكرة سيئة؛ فمصالحها السياسية والاقتصادية الأساسية تعتمد على وجود اتحاد أوروبي قوي وناجح، وخصوصاً في عصر ترامب.
الكويت مدينة حيويةدائما أشعر بأن الكويت شابة صغيرة مليئة بعنفوان الشباب والحيوية أكثر من المدن الخليجية الأخرى، ليس بسبب التحديث والتغيير العمراني السريع الذي تتشابه به مع الدول الخليجية التي تسير معها بذات النمو والسباق العمراني الجامح. ففي هذا المجال الجميع يتسابق للمحو والتغيير الكامل لما كانت عليه المدن في ماضيها، وإحلال عمران بعيد تمام البعد عن الهوية والطابع الحضاري الخليجي العربي، حتى باتت مدننا كأنها مدن أميركية أوروبية.
المسيحيتان وضحة وفوزيةيااااه يا دين النبي، على رأي سعيد صالح، رحمه الله، لو أن مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، التي أعلنت استعدادها للتسجيل كمسلمة، دعماً للمسلمين ضد سياسة رئيس بلادها ترامب، كانت خليجية. ويااااه لو كانت مسلمة فعلاً، وتقيم في بلد عربي، وأعلنت دعمها للمسيحيين في ذلك البلد، بعد تعرضهم للتهميش أو التهديد، واستعدادها لتسجيل نفسها كمسيحية. ما الذي كان سيحدث لها؟ أو بالأحرى ما الذي كان سيحدث لأهلها وذويها وعشيرتها التي تأويها، والذين خلّفوها، وجيران الذين خلّفوها؟
ما قيمة مؤسساتنا... ما دمنا أبطال الفساد؟!لم تكن مفاجأة، بل كانت صدمة، أن تحتل الكويت المركز الأول في مدركات الفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتتراجع عشرين مركزاً على المستوى العالمي، لكنها لم تكن مفاجأة، لأننا على مدى سنوات لم نحرز نجاحاً في قضايا الفساد، ولم نرَ فاسداً كبيراً خلف القضبان منذ قضية الناقلات والاستثمارات الخارجية وحتى اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفضائح المناقصات ومصيبة "الداو" والإيداعات. أما الصدمة، فهي أننا بعد أكثر من 55 عاماً من العمل النيابي والديمقراطي تصدرنا قائمة الفساد في المنطقة!
وجه من وجوه بلد الإنسانيةفقط لتذكير النرجسيين والإدارة الكويتية غير العابئة بالإنسانية بأن هؤلاء الذين يخدمون في منازلنا وأماكن عملنا والذين ينظفون شوارعنا ويسلّكون مناهيل مجارينا من مخلفاتنا والذين يدرّسون أبناءنا ويعالجوننا ويسهرون على راحة مرضانا والذين أصبحوا كالهواء والماء والغذاء في وطن الكفالات، كل هؤلاء، للتذكير هم بشر مثلنا، لا يختلفون عنا في جيناتهم الوراثية ولا في أي أمر آخر، هؤلاء الوافدون لا يريدون غير القليل من الإحساس الإنساني بأنهم كائنات بشرية، ولهم الحق في معاملة تليق بهم كبشر و"أشخاص" وليسوا مكائن "روبوتات" نحركهم بريموت كنترول بقرارات إدارية غير مدروسة، لم تعمل حساباً لنتائجها المخزية على الضحايا من الوافدين.
ما قل ودل: حين كانت مبادئ الدستور نصاً وروحاً تعلو المكاسب البرلمانيةحديث العنجري في برنامج «الصندوق الأسود» عن التجربة البرلمانية التي عاصرها وشارك فيها، ذكرنا بوقائع كانت تعلو فيها المبادئ وصون الممارسات البرلمانية على أي انتهاك لأحكام الدستور وأحكام اللائحة الداخلية، وأن هذه المبادئ كانت تلتزم بجوهر الأحكام الدستورية والقانونية، وتتحلى بالقيم الرفيعة والأخلاق النبيلة في تحقيق وحدة الصف النيابي.
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بورنموث
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سندرلاند
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لايبزيج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكوbeIN SPORTS HD19:00
نيس
جانجونbeIN SPORTS HD22:00
كان
ديجونbeIN SPORTS HD22:00
باريس سان جيرمان
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أحمد محمد علي كاظم 35 عاماً، شيع، الرجال، حسينية سيد عمران (الدسمة)، النساء، العدان، ق2، ش56، م1، ت: 69975566
نوف عبدالله محسن شليويح العجمي 30 عاماً، شيعت، العزاء اقتصر على المقبرة، ت: 55069688
نادرة عبدالله الضعيفي زوجة صالح مبارك العبيد الشمري 66 عاماً، شيعت، الرجال، الرابية، ق4، ش3، م22، النساء، سلوى، ق6، ش103، م1، ت: 55466789، 99966044
وسمية محمد دغيشم الدغيشم زوجة سالم حمود الصقران 69 عاماً، شيعت، الرجال، ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع عبدالوهاب الفارس، م21، النساء، قرطبة، ق2، ش1، م100، ت: 99665663
أمين محمد أحمد الصقر 68 عاماً، شيع، الرجال، مسجد الإمام الحسن، بيان، ق12، النساء، جنوب السرة، حطين، ق1، ش105، م60، ت: 99350888، 97707174
صقر إبراهيم حسين 71 عاماً، شيع، الرجال، العديلية، ق3، ش37، النساء، بيان، ق13، ش12، م31، ت: 67077175
نواف هادي العازمي 55 عاماً، شيع، القرين، ق5، ش7، م31، ت: 99206002، 99917077
كريمة عوده باهض أرملة محمد زيد عبدالمحسن الزيد 59 عاماً، شيعت، الرجال، حسينية بوعليان، الدعية، النساء، السالمية، ق10، شارع يوسف البدر، الحسينية الهاشمية، (سيد خلف)، ت: 99530093،
طليعة سعود محيسن الشمري أرملة خلف عبدالله الحزيم الشمري 82 عاماً، شيعت، الرجال، سعد العبدالله، ق9، ش25، م413، أزرق71، النساء، سعد العبدالله، ق7، ش701، م129، ت: 55333223، 66338264
ليلى حسين جاسم العبدالله زوجة جواد حسين ملا عابدين 66 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال، حسينية سيد محمد، سلوى، النساء، حسينية العلوية أم صادق، الرميثية، ق4، ش44 مالك بن أنس/ م5، ت: 99704670
سعد شحيبان راشد البطحاني العازمي 72 عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الفردوس، ق5، ش1، ج 2، م19، ت: 51400600، 50889229
عادل جابر محمد النعمة 58 عاماً، شيع، الرجال، الرحاب، ق2، ش3، م11، النساء، بيان، ق8، الشارع الأول، ج 9، م47، ت: 65656562
طفله سالم باتل أرملة دليل السعير الصليلي 86 عاماً، شيعت، الرجال، بجانب خزانات الواحة، النساء، الواحة، ق3، ش4، م523، ج 9، ت: 50680082
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