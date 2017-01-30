الأمير يرفع العلم في قصر بيان

تاريخ الكويت منهجاً دراسياً في «التربية»

نشأت الكويت في القرن السابع عشر الميلادي وكانت تسمى الكوت أو القرين وكانت تابعة لحكم بني خالد أمراء الإحساء في ذلك الوقت، وتعد هجرة العتوب إلى الكويت في عام 1613م البداية الحقيقية لقيام كيان سياسي في الكويت، حيث هاجروا من نجد بسبب القحط والصراعات القبلية في تلك الفترة، فاستقروا في الكويت، وهنا نقصد الكيان السياسي لا البشري، لأن المجتمع البشري والمدينة وُجِدا قبل وصول العتوب واستقرارهم في الكويت، حيث استقرت في الكويت قبلهم قبيلة العوازم نظراً لقرب الكويت من مناطق نفوذ هذه القبيلة في تلك الفترة، بعد أن هاجروا من الحجاز بسبب الصراع مع الأشراف هناك.