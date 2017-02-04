الأمير يرفع العلم في قصر بيان

«آخر ديك في مصر»!

في لقطتين، الأولى عامة والثانية متوسطة، يُشير المخرج عمرو عرفة، باختزال واضح، إلى أن أحداث فيلم «آخر ديك في مصر» تدور في حي مصر الجديدة الراقي، وفي عمارة «آل الديك»، التي تشهد حالة طلاق بين رجل وزوجة أذاقته الويل، ومن ثم راح الرجل يغذي لدى ابنه «علاء» (محمد رمضان) روح الكراهية لكل نساء الأرض، في القارات الخمس، اللائي لا يختلفن في طباعهن السيئة، واستفزازهن المروع، وطمعهن الزائد، وحبهن المرضي للمال، عن بعضهن البعض. ومن ثم ينشأ «علاء» عنصري النزعة، كارهاً للمرأة، وشديد التحفظ تجاه أمه «عفاف» (هالة صدقي) و{رانيا» (مي عمر) التي تعمل مندوبة تسويق، و{تريزا» (شيماء سيف) رئيسته في البنك الذي يعمل به. لكنه يحول شقته إلى «جرسونيرة» لأصدقائه: «سيكا» (محمد سلام) و{ثروت» (محمد ثروت) و{شيرين عبد الوهاب»