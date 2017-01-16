الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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مجلس الوزراء يوافق على دمج «إعادة الهيكلة» مع الهيئة العامة للقوى العاملةاطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والتي تضمنت الإعراب عن تهانيه بنجاح رئاسة دولة الكويت بالقمة العربية الأفريقية وتسليمها إلى جمهورية غينيا الاستوائية خلال استضافتها للدورة الرابعة للقمة في العاصمة ملابو مشيرا إلى تطلعه لتعزيز العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية القمر في مختلف المجالات والميادين. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي داشو تسرينج دوبجي رئيس مجلس الوزراء في مملكة بوتان والتي تضمنت تأكيد معاليه لنجاح مؤتمر حوار التعاون الآسيوي في أن يثبت أهميته كمنظمة آسيوية بناءة ذات أجندة مستقبلية كما أشاد معاليه بدور
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ترامب: «الناتو» عفا عليها الزمن.. ميركل اخطأت بشأن اللاجئين وبريكست سيكون أمراً عظيماًوجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد هجمات في كل الاتجاهات محركاً مجدداً السجالات المحيطة به منذ ترشحه بعدما قال في مقابلات مع الإعلام الأوروبي أن حلف شمال الأطلسي «تخطاه الزمن» وأنغيلا ميركل ارتكبت «خطأ كارثياً» بشأن المهاجرين، وبريكست سيكون «أمراً عظيماً»، وواشنطن قد تبرم اتفاقاً مع روسيا.
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كيري: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمر غير مناسبقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد إن إدراج أي إشارة إلى خطط إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في البيان الصادر عن اجتماع باريس بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان سيصبح أمرا غير ملائم.
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بعد خسائر «داعش» ماذا نتوقع؟منذ عدة شهور شاركت في مؤتمر تربوي بتونس، وهو ذات المؤتمر الذي جرت فيه حكاية "السيسي والسبسي" الشهيرة، ولفت انتباهي، في أروقة الفندق، شباب وكأنهم جرحى خرجوا من معركة. وعندما تبادلنا الحديث اتضح أنهم ليبيون جاءوا لتونس لتلقي العلاج، بعد معارك ضد "داعش" بمدينة سرت. شرحوا تفاصيل كثيرة عن مجريات القتال، بمعنويات عالية، مؤكدين عودتهم للقتال، وأن القضاء على من تبقى من "داعش" بات وشيكاً، وهكذا كان. خسر "داعش" سرت، وخسر تمدده شمالاً، وانكمشت إحدى أمنياته الاستراتيجية.
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نقل السفارة الأميركية: أين الموقف العربي؟!حتى الآن يبدو أن الرئيس الأميركي (الجديد) دونالد ترامب مصرٌ ومصمم على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والقدس كلها محتلة، الجزء الغربي والجزء الشرقي منها، الذي احتل عام 1967، ولعل التهديد الوحيد الذي سمعناه رداً على هذا الإجراء الخطير فعلاً، إن هو حصل، هو تلويح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بسحب اعتراف منظمة التحرير والسلطة الوطنية بإسرائيل، أي التخلي عن اتفاقية أوسلو، وما ترتب عليها من "إجراءات"، أهمها قيام الدولة الفلسطينية، الذي كان من المفترض أن يكون عام 1997.
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إلى ابنتيأكتب مقالي هذا صباح كتب كتاب ابنتي صوفي، الصغيرة التي صنعتها بدمي ولحمي، التي عجنتها بأفكاري وآمالي وطموحاتي، فيها تجسدت المبادئ والمثل، ومعها وأخيها وأختها تحققت لي معجزة الخلود. اليوم ستصبح زوجة، اليوم ستترك العش، اليوم يوم جديد سيحمل لها تحديات كثيرة وسعادات وافرة، إليها أوجه مقال اليوم، علني أساعدها توازن بين الاثنتين.
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عن دور الحكومة ومسؤوليتهاوفقاً للمادة (123) من الدستور، فإن الحكومة تُهيمن على مصالح الدولة، وتقوم برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها، بمعنى آخر فإن الحكومة مسؤولة مباشرة عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وعندما تتخلى عن ذلك فإن دورها يصبح هامشياً، وربما تفقد مبرر وجودها، وفي هذا السياق فإن الأمثلة التالية تثير تساؤلات حول دور الحكومة، ومدى تخليها عن مسؤولياتها:
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بيئة عربية طاردةلطالما كانت قضية هجرة الكفاءات العربية العلمية إلى الخارج: الولايات المتحدة ودول الغرب وغيرها، إحدى الظواهر المؤرقة للمجتمعات العربية، حكومات وشعوباً ومفكرين ومثقفين، فقد نظمت العشرات من المؤتمرات حول هذه الظاهرة: أسبابها وحلولها، وصولاً إلى جذب هذه العقول والكفاءات وإغرائها بالعودة إلى أوطانها، لكن دون جدوى.
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المحبة قمة الفضائلعنوان المقال أخذته أو بمعنى آخر استلفته من عنوان كتاب عظيم للبابا شنودة الثالث، يتحدث فيه عن المحبة كقمة لكل الفضائل التي شرحها وبينها تحت عناوين كثيرة تخص الإنسان وعلاقته بربه من جهة، وعلاقته بنفسه والآخرين من جهة أخرى، ويرى أن المحبة قوية كالموت. كتاب شرح و"فصفص" كل صفات وعناصر المحبة، ومنها: "المحبة تتأنى، المحبة ترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا".
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آمال : مساعد الرشيدي... ذهب بعض الشعرقبل أن تمتلئ ودياننا بشعراء يعتقدون أن الشعر ليس إلا وزناً وقافية، لا أكثر من ذلك ولا أبعد، كنا ننتظر جديد أولئك العظماء، كل أسبوع، ببقايا صبر وفائض شوق. كنا ننتظر صفحة الشعر في جريدة القبس بلهفة العشاق. كنا نحسب على الروزنامة كم يوماً بقي على العدد الجديد لمجلة المختلف الشعرية، وشقيقاتها. كنا نتخاطف صفحات الشعر، ونتناقش حول هذا الشاعر وتلك القصيدة. وكان للشعر حمى لا يدخله إلا من يختارهم هو.
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خفوا عليناعلى الجماعات السياسية الداعية لتحميل الوافدين، دون غيرهم، أعباء الحالة المالية المتردية بالدولة أن يخففوا من ضوضائهم، ويكفوا عن ذلك الطرح العنصري المتعالي، وكأن الوافدين، بكل تصنيفاتهم الوظيفية، هم من يغلق أبواب العمل والرزق بوجه الكويتيين، وأن تحويلاتهم المالية لأسرهم هي سبب الوضع الاقتصادي السيئ. منذ لحظة ظهور بوادر أزمة أسعار النفط وانخفاض المصدر المالي شبه الوحيد للدولة والجماعة "الترومبيون" الكويتيون أو الخليجيون (نسبة لترامب) عيونهم على الوافد وعمله، وكأن هذا الوافد أزاح ابن البلد ليستولي على فرصة عمله ومستقبل رزقه!
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مساعد الرشيدي يرحل مبتسماًالخطيئة الكبرى التي ارتكبناها في الصحافة الكويتية، ولم ترتكب وفق علمي في صحافة عربية أخرى، هي أننا فصلنا الشعر العامي عن الشعر العربي الفصيح في الصفحات الثقافية، وخصصنا للشعر العامي صفحات خاصة، وكأننا نحاصره ثقافيا ونمنحه الهامش. وتلك حالة لا أجد لها مثيلا في الصحافة العربية، التي كانت تتعامل مع شعراء العامية كجزء من المنتج الشعري، وتحتل قصيدته المكان الذي تحتله القصيدة العربية، وما يحدد نشر أي من القصيدتين هو مستوى الشعر وليس اللغة أو اللهجة التي كتب بها. ثم تطور الأمر خليجيا أيضا، لنساهم جميعا في إصدار مجلات للشعر العامي في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات، لنكرس هذه القطيعة.
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نقطة: نزلوه الملعب أو لا يلعب!صحيح أن الشيخ أحمد الفهد خارج الملعب السياسي الرسمي، لكنه مازال يحترف التدريب والتوجيه بنشاط ومثابرة للاعبين القدامى والمستجدين، وغالباً له الربح ولهم الخسارة، براس مرفوع والعذر جاهز، هذه الحالة "المايعة" لو كانت تخصه وحده، أو تتعلق بشأن أسري داخلي فقط لما عنانا الأمر كثيراً، لكن سعادته يريد أن يلوي ذراع الدولة ويكسر شوكتها من خلال الضغط عليها في الملف الرياضي الشعبي، بواسطة مطرقة علاقاته الخارجية "المحترمة"، وسندان ارتباطاته الداخلية الأكثر احتراماً في مجلس الأمة والجهات الرسمية، وذلك كله لأن سعادته بالنهاية يريد دخول الحكومة والعودة للأضواء في طريقه لتحقيق طموحاته الأكبر.
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غرفة المليارات في البلدية!كعادتي أهوى تخليص معاملاتي بنفسي، لا سيما إذا ارتبطت المعاملة بالمؤسسات الحكومية الموبوءة بالرشا "وحب الخشوم"، مع أنني لا أفضلها خشية أن أقع في المحظور والعياذ بالله. وما بين ماراثون تخليص المعاملة وبين مكاتب المسؤولين إذا بي أشم رائحة فساد تتبعتُ أثرها حتى قادتني إلى غرفة الأرشيف الخاصة بعقارات عاصمة الكويت، ففيها كل الوثائق من مبانٍ سكنية وتجارية واستثمارية والتي تقدر بمئات المليارات!
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تجربة الأنظمة التعليمية المتلاحقةتقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتصنيف دول العالم من حيث جودة التعليم، وتتصدر الدول الآسيوية القائمة العالمية، وتتربع سنغافورة على المركز الأول في العالم من حيث جودة التعليم، وجاءت دولة الإمارات في المركز 45 عالمياً والأول عربياً عام 2015م، ومن المؤسف أن دولة الكويت لم تحصل على أي مركز في هذا التصنيف.
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وصاية جديدة من مجلسنا الجديدفي كل شعوب العالم، سواء كانت دولاً من العالم الثالث أو العالم المتحضر، تجد أن هناك سلبيات وأموراً لا يريدها المواطنون، ولا يستحسنها ذوق العامة، ولكن دعوني أقول وبكل صدق: هل كل ما تستهجنه أنت بالضروري أن أستهجنه أنا؟ كيف نحدد موضع السلبيات؟ بطبيعة الحال هذا أمر شائك ومتداخل، ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يضع يده على السلبيات، ويقول أنا وصيّ عليها، وجدير أن أخلصكم منها. صحيح أن هناك نقاط فساد يتفق عليها الكل مثل الفساد المالي والإداري، وإهدار وقت العمل، وإهدار مال الدولة، كل هذا لا ريب أنه حقيقي ومفهوم، ولا أحد يستطيع أن ينكره، ولكن كيف تتم معالجته؟ هل يوجد في أي دولة من دول العالم المتقدم الآن لجنة في البرلمان تعالج السلبيات الموجودة في المجتمعات الأوروبية مثلاً أو غيرها من دول العالم الحديث؟
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الإسلاميون والكماليون في تركيا: صعود الهامش وتراجع الأساسشهدت تركيا عدة تحولات سياسية واجتماعية وثقافية بعد "علمنة" الدولة وإعلان النظام الجمهوري في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وهذا ما جعل مصطفى كمال أتاتورك هو المنقذ و"المصلح الأول" بعد انهيار الدولة العثمانية، ولسنا هنا بصدد التحليل التاريخي والسياسي لأسباب الانهيار العثماني أو تفنيد وتشريح شخصية أتاتورك وخطابه وفكره، ولكن لا يمكن تناول موضوع القوى الإسلامية ووضعها الراهن وعلاقتها بالقوى العلمانية دون التطرق للجزء التاريخي السابق الذي خلق تياراً سياسياً عريضاً بعد أتاتورك، والذي يعرف باسم "الكمالية"، حيث يرتكز هذا التيار على علمانية يشبهها المفكر الفرنسي أوليفيه روا بالدولة اليعقوبية، وهي كناية عن مرحلة الدكتاتورية أثناء الثورة الفرنسية.
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«أكرم من مسخرة الفيفا»كثيراً ما تحدثنا وكتبنا وقلنا وأجرينا لقاءات ومناظرات ونقاشات لحل مشكلة الرياضة ورفع قرار الإيقاف عنها، ولكن إصرار الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية على موقفها، بعدم احترام قوانين الدولة وسيادتها، أكبر جرماً من مخالفتنا لقوانينها الباطلة الداعية إلى العصيان والخروج على قرارات رئيس الدولة وتمزيق راية الولاء للوطن.
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الأزمة الرياضية بين مكافحة الفساد ومكافأتهتساؤلات عديدة تطرحها أزمة الإيقاف الرياضي، أولها من ناحية مدى نزاهة المؤسسات الرياضية الدولية ومدى إمكانية تأثرها بوسائل غير شرعية كاستخدام المال الفاسد, ففضائح الفساد مسّت رؤوساً كبيرة، وأهمها التي ارتبطت بجوزيف بلاتر رئيس "الفيفا" السابق، والذي كان على علاقة مميزة بالوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الذي وصفته "الغارديان"، في تقرير صحافي، بأنه "عضلات بلاتر في المنطقة".
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«الميديا» وتجار الدمارفي عالمنا العربي، تعكس "السوشيال ميديا" في الغالب الواقع العنصري والطائفي والتطرف الفكري، فضلاً عن أنظمة بوليسية وغرف سوداء لبعض الحكومات والأجهزة الأمنية، حيث أسست محركات بأسماء لها اتجاه واحد في تضخيم قضية ما أو طمس أخرى، فيشهر أحدهم هاتفه بين جدران الغرفة أو المكتب أو حتى في المقهى ليمارس تغيير العالم بوعي فكري حسب أزمته الخاصة.
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بين الجنة والنار تُهنا وضاعت آمالنااستقبل العالم سنة جديدة على وقع أنباء مؤسفة انتشرت في مختلف وسائل الإعلام، فظائع تقشعر منها الأبدان تُرتكب بحق الإنسانية بصورة يومية، لدرجة أننا تعودنا سماعها، فباتت تمر علينا مرور الكرام، قام أحد المسلحين بقتل وجرح أكثر من مئة شخص وهو يصرخ "الله أكبر" في مدينة إسطنبول، أناس يحتفلون بأمل حلول الخير الوفير بقدوم العام الجديد، ففوجئوا بالرصاص المُنهمر وتناثر الدماء وتساقط القتلى والجرحى هنا وهناك، فكانت ردة الفعل الطبيعية للحدث المُروع بتوافد مركبات الشرطة والإسعاف لإنقاذ المُصابين ومحاولة التخفيف من بشاعة المشهد الأليم والقبض على الجناة، وهرع الصحافيون لنقل الأخبار والتغطية الإعلامية.
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صعوبات تواجه انضمام بريطانيا إلى منظمة التجارة الدوليةيعتقد معظم الاقتصاديين أن إجمالي التجارة البريطانية سوف يعاني، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن أنصار الخروج يعتقدون أن بريطانيا سوف تصبح نجمة لامعة في منظمة التجارة الدولية، وقادرة على إبرام اتفاقات وصفقات تجارية في شتى أنحاء العالم.
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... وْرَدّ ...غطاها20٪ من صغار دببة الباندا تلقى حتفها بسبب حضن أمهاتها، إذ تُعبر الباندا عن حبها لصغيرها باحتضانه بـ"دفاشة" حتى يموت مختنقاً... وهذا ما فسر لي سبب اختناق الثقافة والصحافة عندنا، ومنع كتب الروائيين الكويتيين المبدعين بعد أن قرأت خبر "وزير الإعلام يحتضن كوكبة من المبدعين والمثقفين خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الدولة".
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6/6 : مال ورمالبعد أن أدهش الطيار العسكري الأخ فيصل حمد العيار المراقبين وهو يقود بتألق ونجاح على مدى جاوز 35 عاماً مجموعة كويتية استثمارية عملاقة ناهزت قيمة موجودات وحداتها (33 مليار دولار) منتشرة عبر 24 دولة في مجالات شملت القطاعات الاقتصادية والاستثمارية كافة، وبعد أن عبر بشركاتها ومؤسساتها إلى شواطئ الأمان كربّان ماهر تعامل مع أعتى العواصف والأنواء بحرفية وإتقان نادرين، فإنه جاء ليدهشنا بمؤلفه الشيق والثري الذي عنونه "مال ورمال"، في مقاربة ذكية بين عالم المال في بلد الرمال، وما يخفيه ذلك العالم من مفارقات بين النجاحات والإخفاقات التي تصطبغ بنقاء الصحراء وصفاء سمائها حيناً وعواصف عجاجها التي تغشى الأبصار أحياناً أخرى.
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هل فعلاً أوباما أوجد «داعش»؟مع أن كل "تصريحات" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مثيرة إن ليس للاستهزاء فإنها تبعث على الضحك إلى حد الاستلقاء على الظهر، لكن اتهامه لسلفه باراك أوباما، الذي سيغادر البيت الأبيض بعد أيام قليلة، بأن إدارته هي التي أوجدت "داعش"! فإن هذا يستدعي تحقيقاً جدياً من قبل الجهات الأميركية المعنية، وبينها الكونغرس والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، كما يستدعي بالنسبة لنا في هذه المنطقة، التي اكتوت بنيران هذا التنظيم الإرهابي،
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ارفع النائب من الجلسة!افتعال "الهوشات" النيابية فوق "شينها" مدعاة للتأويل السياسي، خصوصاً إذا ما ارتبطت بالجلسات ذات الأهمية القصوى أو توافر النصاب لإقرار بعض القوانين ذات القبول الشعبي، وكان من الواضح في الجلسة الأخيرة أن نتيجة الهوشة المسرحية كانت رفع الجلسة، بغض النظر عن الدوافع الشكلية أو الحقيقية لاختلاق الفوضى ومن يقف وراءها.
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رضا الزوجات غاية لا تدرك!مهما فعلت وعملت وأعطيت وأهديت وضحيت فإنك لن ترضي جميع الناس، لأن "رضا الناس غاية لا تدرك"، خذ على سبيل المثال زوجتك الغالية أم عيالك أقرب الناس إليك، مهما أعطيتها من مال وذهب وألماس وسيارة آخر موديل وملابس وحقائب وساعات ماركات، واشتريت لها ما لذّ وطاب من الطعام، وأحضرت لها الخادم والسائق، وفيللا في أرقى المناطق، والسفر كل سنة إلى الدول الأوروبية. كل هذا ربما تنساه زوجتك الغالية في لحظة غضب "ولا يبين في عينها" حين تعتذر منها بكل أدب واحترام عن عدم تلبية طلبها بتغيير أثاث المنزل، على سبيل المثال، لأنه جديد وصالح للاستعمال، وفي تغييره إسراف وتبذير نهى الشرع عنه.
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قانون الجامعات بين اللجنة التعليمية والحكومةالمهلة التي طلبها الأخ وزير التربية الدكتور محمد الفارس للرد على اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لتقديم صورة شاملة عن قانون إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة جيدة، وذلك بعد أن وضح الأخ الدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبدالله من عدم اطلاع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على هذا القانون، ناهيك عن أن القانون قد استثنى هيئة "التطبيقي"، حيث جاء صراحةً على ذلك في إحدى مواده.
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«مولانا»!لأنه فيلم حقيقي نجح في الاشتباك مع الواقع الراهن، وأيقظ في الناس مشاعر تبلدت، وألقى حجراً في المياه الراكدة، كانت الضجة التي أثيرت ضده، وشمّر البعض عن ساعديه، وقرر مقاضاته والمطالبة بإيقاف عرضه، بعد أن فضح «مولانا» وعرى الجهلة أصحاب العقول الخربة، المتاجرين بالدين، والمتربحين من الدعوة، فاتهموه بـ «محاولة ضرب ثوابت الأمة، وإهانة علماء الدين ممن يهدون الناس سواء السبيل»!
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مكافحة الفساد أم «الطمباخية»... يا نواب الأمة؟!مشكلة الكويت منذ بداية الألفية كانت ومازالت هي انتشار الفساد بشكل كبير، وهو ما دفع إلى انطلاق الحركات الشعبية لمقاومة الفساد منذ منتصف العقد الماضي، التي كانت تهدف إلى الإصلاح العاجل، بداية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان أولها حركة تعديل الدوائر الانتخابية 2006، إلى ما سمي بالحراك الشعبي 2010، نتيجة تفجر عدة قضايا فساد متمثلة في قضية الإيداعات، وتضخم حسابات نواب وشخصيات عامة، وانكشاف قضايا الداو واختلاسات التأمينات الاجتماعية... إلخ.
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سياسة أوباما الخارجية... الخطأ تلو الآخرعندما ينتقل أوباما إلى السكن في 2446 شارع بيلمونت في حي كالوراما في واشنطن، على بعد ثلاثة كيلومترات تقريباً عن البيت الأبيض، سيكون على بعد نحو نصف كيلومتر عن 2340 شارع "إس" حيث أمضى وودرو ويلسون سنواته الثلاث بعد انتهاء عهده. يتمحور إخفاق ويلسون الأكثر مرارة في مجال السياسة الخارجية حول رفض مجلس الشيوخ مشاركة الولايات المتحدة في هيئة تجسّد طموحات هذا الرئيس: عصبة الأمم، لكن أوباما يؤكد أنه يترك منصبه مرتاح البال لأن "كل الدول تقريباً حول العالم تعتبر الولايات المتحدة اليوم أكثر قوة واحتراماً مما كانت عليه قبل ثماني سنوات"، على حد تعبيره.
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سماء ثامنة اسمها: قاسم حداد!نجم فرّ بضوئه خلسة من عليائه في السماء ليقيم في الأرض، تاركاً هناك توأمه تمويها لنا، لنبقى على يقين بأنه لم يبارح حفلة النور كلما رفعنا بصرنا إلى أعلى وتفقدنا مكانه هناك، بينما هو هارب متخفٍ بيننا على الأرض، يختبئ حينا في ندى زهرة أو يصير ساعي شذاها، يحمل ما استطاع من عطرها ليوزعه على كل قلب يصادفه في طريقه، وحينا يصبح قنديل بحر، وكثيراً ما كان هو البحر، أو نهرا جاريا، أو يتشكل على هيئة جسد آدمي يعبر الشوارع، يختلط بالناس، يتقاسم معهم فناجين القهوة وأكواب الهم والأحلام، يدخل المعتقلات عنهم، وإمعاناً في تخفيه يفرح كالأطفال بخيط نور إذا ما تسرب من خلف القضبان، وكأنما هو ليس في الأصل نجم هارب من السماء، يعزز هذا التخفي أوراقه الرسمية التي تؤكد بشريته والمدوّن فيها أمام خانة الاسم: قاسم حداد!
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هيئة الفساد «ويا فرحة ما تمت»في نوفمبر ٢٠١٥ شاركت في مؤتمر اتحاد الطلبة بأميركا، وتصادف أن كان جالساً بقربي رئيس هيئة مكافحة الفساد. قلت له حينها إن المهمة التي أوكلت لكم هي أخطر مهمة في البلاد، فإن نجحتم حتى ولو بشكل رمزي فذلك قد يعني بداية خروج البلاد من قمقم الإحباط. وقد أكد الرجل حينها أنهم ماضون في هذا الطريق، وسنرى ما يسرنا قريباً. بالطبع لم يسعدنا البخت أن نرى ما يسرنا، حيث تم حل الهيئة بحكم محكمة، وتجاذبت ظروف تشكيلها التجاذبات، وبعد أن عادت، تبعثرت بين خلافات داخلية وخارجية، حتى وصل الأمر إلى احتمالية ارتكاب الحكومة خطيئة مخالفة إحالة قيادات الهيئة إلى التقاعد.
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كفانا مبادرات دولية!"أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً"، فمبادرة الدول العربية الثلاث، مصر والجزائر وتونس، لحل الأزمة الليبية، بعد أكثر من خمسة أعوام من التعقيدات التي حالت دون التوصل إلى أي حل، وبعد أن بقي الوسطاء الدوليون يأتون إلى ليبيا ويعودون منها بدون أي إنجاز، وإنما هذه التعقيدات بقيت تزداد تعقيداً وإلى حد أنه لم تعد هناك أي بارقة أمل بأن هذه الدولة العزيزة ستستعيد وحدتها، وأن هذا الشعب العظيم، الذي أنجب شيخ الشهداء المجاهد الأكبر عمر المختار، سينتصر على هذه الخلافات "المفتعلة"، وسيستعيد وحدته وتماسكه.
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الشباب وآفة المخدراتالمخدرات خطيرة للغاية، وانتشارها بين الشباب له أسباب كثيرة، والمهم الآن بعد الخطوة المهمة وهي الاعتراف الرسمي بوجود المشكلة والفشل في معالجتها، هو التحرك السريع على المستويات الشعبية والرسمية كافة من أجل وضع حلول عملية لظاهرة انتشارها، لا سيما بين الشباب في المدارس والجامعات، على أن يشارك الشباب أنفسهم في وضع الحلول، مع الاستفادة من التجارب العالمية.
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عام مضى وأي عام كان؟لم يكن العام الماضي كغيره من الأعوام، فقد امتلاء بالمفاجآت والأحداث، ولو ألقينا نظرة سريعة على الأحداث لوجدنا الآتي، الجزء الأول من عام 2016 استمرت الكويت بدورها الإنساني وشاركت من خلاله في المؤتمر الرابع للمساهمين في فبراير بالمملكة المتحدة، وعلى الصعيد الإقليمي احتضن الاجتماع الخليجي بالرياض المملكة المغربية تفعيلا للشراكة الاستراتيجية.
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حرية التعبير والأخبار الزائفةاعترف الرئيس باراك أوباما بالخطر الذي يهدد الحريات الديمقراطية عندما تحدث إلى الصحافة في ألمانيا بعد فترة وجيزة من الانتخابات الأميركية، وسواء كانت الأخبار الكاذبة من الأسباب التي أدت إلى خسارة كلينتون لمنصب الرئاسة أو لم تكن، فمن الواضح أنها قد تتسبب في خسارة أي مرشح للانتخابات وقد تُكَدِّر العلاقات الدولية.
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ناصر البراعصيربما كان ناصر البراعصي الكاتب الأصغر بين عدد كبير من الكاتبات والكتّاب الشباب في الكويت. ومؤكد أن مستقبلاً باهراً ينتظر هذا الشاب إذا ما أكمل سيره على درب الكتابة الإبداعية، متسلحاً بمعرفة عميقة لعناصر الكتابة الإبداعية الضرورية لجنس الرواية من جهة، ومنفتحاً على قراءات واسعة، محلية وعربية وعالمية، في جنس الرواية والقصة والشعر، وربما الفنون الأخرى. إن كاتباً شاباً يريد أن يحجز لنفسه مكاناً بارزاً في عربة الكتابة عليه أن يتسلح بالقراءة والاطلاع وتجويد الكتابة بمزيد من الكتابة.
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الثوب السويسري العمانيانضمام سلطنة عمان للتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب مكسب للسلام في المنطقة، إذا كانت هنالك نوايا حقيقية لوضع نهاية للحرب المدمرة في اليمن. كتب الكثيرون عن مبررات وأسباب انضمام السلطنة المتأخر للتحالف، وما إذا كانت الدولة العمانية قد نزعت العباءة السويسرية في حيادها المطلق بشأن النزاع في اليمن، وقررت العودة لـ"الحضن الخليجي"، كما تطرح بعض الخطابات الانفعالية لعدد من وسائل الإعلام التي تسكب الزيت على نار الحرب، بوعي أو بجهل ولا مبالاة نحو مستقبل المنطقة ونزيفها الإنساني، أولاً، والاقتصادي بالدرجة الثانية في حرب اليمن.
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جدل في الفقه الشيعي: هل المسيحي واليهودي والمجوسي طاهرون؟أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية تعميماً إلى جميع المؤسسات الإعلامية والسياحية، كما جاء في الصحف (الجريدة 31/ 12/ 2016)، يتضمن منع إعلانات حفلات رأس السنة وأعياد الميلاد، وهددت الوزارة الإيرانية بإقفال المؤسسات المخالفة وإحالة مسؤوليها إلى القضاء بتهمة "الترويج لطقوس غير إسلامية بين المسلمين". فقد اعتبرت الوزارة أن هذه الإعلانات إلى جانب الترويج لتلك الطقوس "محاولة للتبشير بالمسيحية بين المسلمين وعليه فإن المعلن يعتبر شريك جرم".
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إيمان هادي عوض مسفر بن حلولان العازمي 24 عاماً، شيع، الرجال: القصور، ق2، ش20، م6، النساء: الصباحية، ق2، ش3، م332، ت: 65598555، 99085528
عبدالرزاق علي خليفة الشاهين الغانم 76 عاماً، شيع، الرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، النساء: النزهة، ق1، ش13، م36، ت: 22547166
جمعة حمد جمعة التميمي 65 عاماً، شيع، الرجال: الأندلس، ق12، ش6، م11، النساء: القصور، ق7، ش35، م14، ت: 97330223
يوسف عبدالله محمد الكندري 76 عاماً، شيع، الرجال: الشعب، مقابل شارع القاهرة، (ديوان الكنادرة)، النساء: غرب مشرف (مبارك العبدالله) ق2، شارع أحمد محمد الحميضي، م39، ت: 66581118
ابتسام يوسف حمد المير 59 عاماً، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الروضة، ق2، ش20، م53، النساء: العديلية، ق1، ش عمورية، م15، ت: 97710099، 22512526
محمد عبدالله عبدالعزيز البديوي 21 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الروضة، ق1، شارع عبدالرحمن الداخل، م29، النساء: خيطان الجنوبي، ق3، ش94، م99، ت: 66644770، 67711044
محارب خليفة خلف الشمري 81 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، مقبرة الجهراء، الواحة، ق2، ش1، م14، ت: 66721172، 99854942
مرضي ضاوي الفتح العازمي 83 عاماً، شيع، الرقة، ق4، ش المخفر، م3، ت: 96622260، 99643789
فهد عبدالرزاق شاهر الشريفي 56 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الأندلس، ق10، ش4، م9، النساء: العدان، ق2، ش86، م13، ت: 50000302، 99067674
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