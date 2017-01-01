الأمير يرفع العلم في قصر بيان

عام مصاصي الدماء

لم يكن عام 2016 أسعد حظاً من الأعوام السابقة، بل كان شاهداً على سفك المزيد من دماء آلاف الأبرياء في جميع دول العالم، حيث امتدت يد القتل غدراً من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وتنوعت أشكال الإرهاب ما بين إرهاب التنظيمات المتطرفة وإرهاب الدول الكبرى الذي تمارسه ضد العُزّل، وتناثرت الدماء والجثث والأشلاء في كل مكان في مشاهد محزنة ومخزية رغم أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، وفي زمنٍ لم نكن نتصور أن تحدث فيه هذه الأشكال البربرية والهمجية من الجرائم التي تجاوزت كل الأعراف والقيم وتعاليم الأديان السماوية، ولم تشهدها حتى العصور الجاهلية التي كانت أقل قسوة من سفاحي ومجرمي هذا الزمن.