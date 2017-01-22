الأمير يرفع العلم في قصر بيان

يومٌ مُرّ... و«فازةُ» العمر

يحدث أحيانا أن تعجز من تمرير يومك من سم خياط الفرح، وأن تشعر بأن جسد يومك يضيق بقلبك الصغير شيئا فشيئا، حتى يكاد يعتصره ويصبّه في كأس الضيق قطرة... قطرة، يتراءى لك أن المسافة بين السماء والأرض تتقلص تدريجيا بمؤامرة منهما، للإطباق على أنفاسك وخنقها تماما، وأن الهواء بينهما يفر من حولك، محرضا ما بقي منه في صدرك على اللحاق به على الفور وبأسرع ما يمكن. ويحدث أحيانا أن ترى في يوم ما أنياب الحياة الحادة بارزة في وجهك وجاهزة لالتهامك، ويحدث في حياة كل منا أن يباغته على حين غفلة من بهجته يوم عصيب ومُرّ وقاسٍ يفقده القدرة على التصالح مع ذاته ومع الحياة، يترك ندباً قبيحاً على وجه المشاعر البيضاء فيه، ولأن مثل هذا يحدث أحيانا في حياة كل منا فكرت مؤخرا بالبحث عن طريقة أحمي بها ذاتي من مثل هذا اليوم