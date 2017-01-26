الأمير يرفع العلم في قصر بيان

اصنع واقعك

تبرمجنا على أننا لسنا مسؤولين عما يحصل لنا، وأن هناك من يتآمر ضدنا، وأننا منزوعو الإرادة، لا حول ولنا ولا قوة، فنعيش حياة البؤس والشقاء والاضطهاد، ومن يسجن نفسه في هذا الفكر يكن حاله كحال من وضع حاجباً حاداً فوق رأسه بحيث لو نظر إلى الأعلى لقُطِع رأسه، لذا تعال معي في خطوات عملية لتنظف فكرك ومشاعرك وطاقتك من هذا الفكر الذي يجعلك عاجزاً عن الحراك، وتذكر أن الله سبحانه عندما خلقك كرمك «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا».