الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3292

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رئيس التحرير خالد هلال المطيري

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مجلس الوزراء يوافق على دمج «إعادة الهيكلة» مع الهيئة العامة للقوى العاملة

16-01-2017 | 17:29
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والتي تضمنت الإعراب عن تهانيه بنجاح رئاسة دولة الكويت بالقمة العربية الأفريقية وتسليمها إلى جمهورية غينيا الاستوائية خلال استضافتها للدورة الرابعة للقمة في العاصمة ملابو مشيرا إلى تطلعه لتعزيز العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية القمر في مختلف المجالات والميادين. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي داشو تسرينج دوبجي رئيس مجلس الوزراء في مملكة بوتان والتي تضمنت تأكيد معاليه لنجاح مؤتمر حوار التعاون الآسيوي في أن يثبت أهميته كمنظمة آسيوية بناءة ذات أجندة مستقبلية كما أشاد معاليه بدور
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