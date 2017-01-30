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صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3306

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رئيس التحرير خالد هلال المطيري

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الأمير يرفع العلم في قصر بيان

30-01-2017
بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل في قصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم بمناسبة مرور إحدى عشرة سنة على تولي صاحب السمو أمير البلاد الحكم، والاحتفال بمرور ستة وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال، ومرور ستة وعشرين عاما على ذكرى تحرير الكويت. وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، والوزراء والمستشارون وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء. ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيب بسموه كما استقبل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه من منتسبي الجيش
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