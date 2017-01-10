الأمير يرفع العلم في قصر بيان

حديث الحياة والموت

قبل يوم من وفاة الزميل يحيى عبدالرحيم إثر حادث أليم، دار حديث بيننا مساء السبت الماضي، لم أجد لهذا الحوار تفسيراً مقنعاً يزيل تخميناتي لسبب إثارة هذا الحديث في هذا التوقيت، لاسيما أنه جاء قبل رحيل أبي يوسف بأقل من 48 ساعة، وأذكر أن مبعث هذا الحديث كان كثرة وفيات النجوم والمشاهير العرب والأجانب في شهر ديسمبر، فكان يردد حينها: "ربنا يعديه على خير"، ثم أشار إلى موضوع يزعجه جداً في العمل الصحافي، رغم أن انزعاجه ليس من أداء المهمة وظيفياً بل كان امتعاضه إنسانياً، فقال: كلما نُشر خبر عن مرض أحد المشاهير أو النجوم، يحتم علينا عملنا الصحافي الاستعداد لهذا الخبر وكأننا ننتظر لحظة الوفاة، فهو لم تكن تزعجه فكرة الموت ولم يخشه.