الأمير يرفع العلم في قصر بيان

شاعر وغني ورجل دين

من منا لم يمر بظروف في غاية الصعوبة، قد تكون مشكلة نسعى إلى حلها تشكل لنا هاجساً، أو ديناً يؤرق مضاجعنا، أو أمراً من أمور الدنيا التي لا تنتهي إلا عند قضاء الأجل، ومن منا لم تغلق الأبواب في وجهه، وتضيق الدنيا به بما رحبت، وقد يتخلى عنه من يظن بهم «الفزعة»، وقد يلجأ إلى أناس يعتقد أنهم طوق النجاة، وأنهم الفرج واليسر بعد الله سبحانه، ولكنه يعود منهم بخفّي حنين وهو يجر أذيال الخيبة والألم، وهؤلاء كثر من الذين يقولون ما لا يفعلون، وهم الذين واقعهم يناقض تباهيهم وتفاخرهم بأنفسهم.