الأمير يرفع العلم في قصر بيان

«المظاهر طلّقتها»

صديقي "بوحسين" عنده خمسة أولاد من الذكور، وهم في العقد الثالث من عمرهم، وغير متزوجين، فسألته عن سبب عزوف أولاده عن الزواج؟ أجابني: يقولون إن المهر غالٍ ومبالغ فيه، وتكاليف الزواج باهظة، والفتاة الكويتية برأيهم تعشق المظاهر والماركات والسفر، وتريد خادمة وطباخة وسائقا، ولهذه الأسباب عزفوا عن الزواج! أولاد "بوحسين" كلامهم صحيح، لكن ليس كل الفتيات الكويتيات يحببن المظاهر والماركات والسفر، فيهن القنوعة التي ترضى بقسمة رب العالمين، وفيهن المريضة نفسياً المصابة بعقدة النقص والغيرة، فتجدها تنظر إلى من هنّ فوقها وتقلدهن، وإليكم قصة إحداهن: موظف بسيط يعمل في وزارة الصحة، أعجب بموظفة تعمل معه في القسم نفسه، تقدم لخطبتها وتم الزواج سريعاً، وهما من عائلة أقل من المتوسط، في بداية زواجهما لاحظ الزوج