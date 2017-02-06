الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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رومانيا تلغي مرسوما يعفي من اتهامات بالفساد والآلاف يتظاهرونوفت الحكومة الرومانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد بوعد قطعه رئيس الوزراء بإلغاء مرسوم يعفي بعض المتهمين بالكسب غير المشروع من الملاحقة القضائية فيما دخلت المظاهرات في عموم البلاد ضد الفساد في الدوائر العليا يومها السادس.
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عالم تلفزيون الواقعقلنا إن معارك الرئيس الأميركي ترامب المتنوعة، هي في الأساس داخلية، وتعبر عن الصراع وحالة الانقسام التي يمر بها المجتمع الأميركي منذ فترة، ولم ينجح الرئيس السابق باراك أوباما في ردم الهوة والفجوة المتصاعدة اجتماعياً وسياسياً، على الرغم من التحسن الاقتصادي الملحوظ بعد أزمة 2008 الطاحنة، وجاء ترامب في إطار موجة رفض كبير للمؤسسة السياسية، ليس في أميركا فحسب، بل في مجمل العالم الغربي.
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أنتأنت معضلة، أنت بلحيتك الطويلة ودشداشتك المرتفعة، أنت بلسانك المؤذي وتلميحاتك الكريهة، أنت كارثة على جماعتك قبل أي أحد آخر، أنت من يحتاج إلى فريق "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" يمشي خلفك ويجري عمليات احتواء للضرر الذي تحيقه بجماعتك أينما رحلت وحيثما تكلمت. أنت أيها السيد الكريم، أنت تقول الشيء وتأتي نقيضه، تدعو لشيء وتنفذ عكسه على نفسك وبيتك. كيف يتبخر الحياء إلى هذا الحد؟ كيف تستطيع أن تصلب فتنفعل من أجل وطن سبق أن أهنته أنت بلسانك؟ كيف تستطيع أن تكذب إلى هذا الحد؟ غاياتك التي تبرر وسائلك اتسخت تماماً بالكذب والادعاء الملفوفين بصفاقة الأسلوب ورداءة التلميحات، فكيف تحتمل نفسك؟
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العولمة بين أميركا والصينلا ثبات للقيم والمفاهيم والمبادئ في عالم اليوم، فمن كان يصدق- حتى قبل شهر- أن أميركا زعيمة العالم الحر، تنقلب على مبادئها، وتشيد جدراناً وحواجز وتطرد من لجأ إليها من الخائفين والمظلومين والمضطهدين، وهي التي أقامت بنيتها الثقافية الاجتماعية على دعوة مظلومي العالم باللجوء إليها؟!
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رياح وأوتاد: هل اخترب لقاؤهم مع الأمير؟على الحكومة أن تبدأ بإصلاحات جدية خصوصا فيما يتعلق بالإدارة والفساد، بحيث تكون هذه الإصلاحات ظاهرة الأثر في المجتمع وعند الشعب لأنه لا يعقل ولا يليق بالكويت أنه كلما طرح استجواب انحاز النواب إلى طرح الثقة بسبب الاستياء من الفساد والضغوط الشعبية، وما يكتب في وسائل التواصل.
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سقوط فيون لا يعني الفوز المؤكد للوبانكان أسبوعاً جنونياً في عالم السياسة في فرنسا، إذ كشفت صحيفة Le Canard Enchaîné قبل أيام أن زوجة فرانسوا فيون، بينيلوب، وُظِّفت كمساعدة برلمانية بين عامَي 2005 و2007، علماً أنه ما من أثر لهذه الوظيفة، مع أنها تقاضت لقاءها 830 ألف يورو، وأظهرت التحقيقات الإعلامية الإضافية أن فيون دفع أيضاً لأولاده، الذين كانوا لايزالون طلاباً، نحو 84 ألف يورو طوال سنتين لقاء عملهم كمساعدين له.
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«هاشتاق»... يحدد قرار نائب!فَتحت جلسة مناقشة استجواب وزير الإعلام وزير الشباب، الشيخ سلمان الحمود، وما نتج عنها من تقديم طلب طرح الثقة بالوزير، صفحة جديدة في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة ربما تكون حرجة، تضع الحكومة في موقف صعب يجعل وزراءها كافة على المحك، وربما يدفعها إلى تعديل وزاري كبير إن لم تستطع يوم الأربعاء المقبل أن تعبر بالوزير إلى بر الأمان، وهو الأمر شبه المستحيل، نظراً للمواقف التي أعلنها النواب عبر بيانات صحافية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لطرح الثقة بالوزير.
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ما قل ودل: الوافدون... الدواء المر (1)أحد نواب الأمة في الكويت أعد قائمة باقتراحات كان سيقدمها في الجلسة الخاصة بزيادة أعداد الوافدين والتي لم يكتمل نصابها، في مقدمتها منع إصدار تأشيرات لهم سنة كاملة، وبذلك تفوّق هذا النائب المحترم على الرئيس الأميركي ترامب، الذي اقتصر على ربع هذه المدة، وأثار هذا الإيقاف الدنيا ولم يقعدها.
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عن تنوير طال انتظارهالإسهام الأبرز لحركة التنوير يتمثل في تشجيعها على التفكير التاريخي. وحينما نتدارس إسهامات مفكري عصر التنوير، ولاسيما المبرزين منهم، سنجد ثمة إجماعاً بينهم على أن الإنسان خاضع لحركة التاريخ، وعلى النحو الذي تخضع فيه صيرورة التاريخ الحقائق الاجتماعية في أي زمن من الأزمان للتحولات والتغيرات، بل، أبعد من ذلك، يغدو التاريخ نفسه محض عملية لا تتوقف عن التقدم وبالتالي التغير.
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«بلاسم» وتكسير اللغةقبل فترة كتبت عن الشباب الذين يكتبون أعمالا أدبية مطعمة باستخدام ألفاظ بذيئة ومنفرة، وكان ذلك تعليقا على رواية "عطارد"، والتي وصلت لقائمة البوكر العربية حينها. لكن محمد ربيع يختلف عن الشخصية الأدبية التي سأتناولها الآن، فالرجل يمتلك ناصية لغة عربية سليمة ويفرق، على الأقل، بين لمْ ولِمَ. يعرف أن الأولى جازمة، والثانية أداة استفهام بمعنى لماذا.
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Film Noir بالأبيض والأسودفضول المعرفة يجتاح العقل في موجات: قد تحتل الموسيقى موجة تمتد لأيام، ثم تجتاحها موجة الرواية، أو موجة الشعر، وقد تتجاوز الموجة عالم الكلمة إلى التشكيل، ثم تتسع للسينما، أو ترفعها رغبة الأفكار إلى الفلسفة... الخ. ويبدو الكتاب في هذا الفضول العاصف وسيلة قاصرة الخدمة، فيسعفه الإنترنت، بل يحتل مكانته، لأن الإنترنت غير عاجز عن توفير الكتاب رقميا، تقرأه في جهاز أخف من الكتاب الورقي، تحتضنه راحة اليد حيث تكون وتذهب.
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روكي اللي ما يطيعهذا الولد البطّال ظل مشغوفاً باللعبة ويمارسها بنظامه وعلى طريقته الخاصة، لم يتعرف على قوانينها ولم «يحزر» أخطاءها الكارثية على مستقبله الرياضي، كان العجوز «ميكي» ينصحه بأن الأهم من توجيه اللكمات إلى وجه الخصم وأضلاعه هو أن يحمي وجهه من أي خطافية مباغتة قد «تسدحه» وتغيبه عن الوعي مدة لا يعلم مداها إلا الله.
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High Light: وعود غير جديةوصل الإصلاحيون إلى قبة عبدالله السالم وكانوا قد قطعوا على أنفسهم وعوداً بإصلاح ما تسبب فيه المجلس السابق وحل العديد من القضايا المهمة وأن يمثلوا الشعب الكويتي خير تمثيل، وفي هذه المقالة سنتناول أهم تلك القضايا وتعاطي الحكومة مع مطالبات النواب لحلها؛ لذلك يقتضي الأمر تسليط الضوء على أهم هذه المطالبات، وهي على النحو التالي:
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بالعربي المشرمح: قربان الحكومة!قبل استجواب وزير الإعلام الشيخ سلمان كنّا ومجموعة من الأصدقاء نتناقش عن نتائجه بعد إعلان الوزير قبوله صعود المنصة، وكنا نجمع على أن الاستجواب سيكون مصيره توصيات تلزم الوزير بحل مشكلة الرياضة ولن يحصل المستجوبون على العدد المطلوب لتقديم طلب طرح الثقة، وأعتقد أن الجميع كان متوقعاً ما توقعناه، بمن فيهم المستجوب والمستجوبون أنفسهم، وكان توقعنا مبنياً على ما شاهدناه في جلسة التصويت للرئاسة وما تلاها من تأجيل للقوانين المهمة، كالجنسية والبصمة الوراثية والمسيء وغيرها، الأمر الذي يجعلنا غير متفائلين بنجاح الاستجواب ولا بنتائجه.
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المستجوبون «لعبوها صح»يبدو أن المواجهات بين الحكومة ومجلس الأمة الحالي ستكون كثيرة وملتهبة، ولعل جلسة استجواب وزير الشباب والإعلام التي شهدنا وقائعها الأسبوع الماضي خير دليل على ذلك، حيث إنها تمثل جرس إنذار لكل المسؤولين المتقاعسين، الذين لا يحركون ساكناً في مواجهة ومحاربة الفساد المستشري في وزاراتهم وإداراتهم، بل إن أيديهم ملوثة بهذا الفساد من خلال تصديقهم على التعيينات بالمحسوبية وظلم الكوادر الوطنية وتهميشها مقابل الاستعانة بالوافدين برواتب فلكية، إلى جانب ابتكارهم طرقاً وأساليب لسرقة المال العام أو إهداره على الأقل.
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زبدة الهرج: فضائحهم... وفضائحنالو نظرنا إلى خريطة العلاقات النسائية لبعض رؤساء الولايات المتحدة الأميركية لوجدناها متشعبة التضاريس، ومتقلبة الأجواء ولا تحتاج إلى مذيع النشرة الجوية ليشرح لنا حالها، بل هي واضحة للعيان ولا ينقصها سوى "فرقة حسب الله" لتكمل الأفراح والليالي الملاح، غير أن المفارقة إزاء تلك المغامرات العاطفية وغرابتها تكمن في موقف زوجات الرؤساء، خذ عندك مثلاً:
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ظاهرة الطلاقالزواج من الروابط الإنسانية الوثيقة ومن العقود الشرعية الغليظة «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً»، لما فيه من وداد وذرية وأولاد، وإذا كان الرجل سعيداً في حياته الزوجية فسينعكس ذلك على مسيرته، فيستمد القوة من بيته وينطلق منه ليجابه الحياة، وكذا المرأة إن كانت سعيدة في بيتها فقد حازت الدنيا، وعلى الزوجين أن يحرصا على صيانة المنزل كما يصون التاجر بضاعته من اللصوص، فلكل شيء قُطّاع طرق.
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آمال على أوروبامن الطبيعي أن تتصاعد موجة التعصب في الغرب تجاه المسلمين نتيجة الأحداث الإرهابية الجهادية التي تزايدت كثافتها بشكل مؤسف في السنوات الأخيرة، ولكن من الخطر أن تصل هذه الموجة إلى حد التحكم بالإدارات الأكثر قوة وتأثيراً كما حدث في أميركا، والعيون متجهة الآن إلى أوروبا ومدى قدرتها على مواجهة الموجة.
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تلفزيون الكويت الأفضل عربياًكمتابع جيد لأغلب القنوات العربية، والأهم الأجنبية، مثل BBC وCNB وFOX إلخ، أرى أن تلفزيون الكويت يتعرض لحملة جحود ومقارنة غير منصفة وغير منطقية أو عملية تصدر من جهات معروفة ولها أجندة لا تخفى على أحد، تريد عقلية «الصوت الواحد»، وهنا يعقدون مقارنة مضحكة مع تلفزيونات مدعومة من حكومات بلا ديوان محاسبة ولديها أجندة محددة تناقش موضوعات من الانتخابات إلى سعر الطماطم، لكن ليس في بلد مقر القناة وممولها لنشر الحريات والديمقراطية!
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هذا شرف المغربياترفع الجهلاء وأهل الفساد أصواتهم في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، ورجحت الكفة وزن الأكاذيب، على وزن الحقيقة، فتناقل الفاسدون في المشرق العربي صورة مشوهة عن أخواتهم العربيات المسلمات الأمازيغيات، ولم يذكروا لنا الحقيقة، فالخنزير والخنفساء تزعجهما عطور الزهور وجمال الورود، ولا يدسان أنفيهما إلا في خسيس الأمور، بيد أن الفراش الحر الطاهر والنحل الجاد السامي لا تنزل أفئدتهما إلا على فراديس الرياحين والفل والياسمين، فالمغربية شرفها أرفع وأسمى مما يروج في الإعلام الهابط الوضيع.
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بين الإسلام والإرهابقيل في الطفولة الكثير والكثير عبر العصور والدهور، وزين الأدباء كتبهم بكلمات وصفت الطفولة بأنها ناصعة البياض، شفافة كالماء، ذات ثغر باسم وقلب ينبض بالنقاء والصفاء، وروح مرح ممزوج ببراءة صادقة، عالم مزدان بقلوب كالدرر تشع نورانية، وأرواح بالغة الطُّهر والرقة، الطفولة شجرة نقاء وارفة الظلال، وأغصان رقيقة تتزين بثمار الراحة والاطمئنان، ببراءتهم تزداد الحياة متعة وجمالاً، كالحديقة التي تفتن البشر بروعة جمالها الأخاذ لامتلائها بأكاليل القرنفل والياسمين.
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أخطار بالجملة نتيجة عدم استقرار البنوك المركزيةأكدت تعليقات منفصلة صدرت في الأسبوع الماضي عن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين أن هناك تغيراً مستمراً في السياسة يواجه البنكين المركزيين المهمين، يتمثل في الاعتراف بحدوث مرحلة انتقالية في الأوضاع والاحتمالات الاقتصادية اضافة الى الأسئلة المتعلقة بقوة واستمرارية تلك الأوضاع.
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قواعد الاشتباك في الحرب التجارية بين أميركا والصينسبق لترامب أن استهجن بشدة خلال حملاته الانتخابية تلاعب بكين بأسعار العملة متهماً إياها بتغيير قوانين التجارة العالمية، ومهدداً بفرض تعرفة 45% على صادراتها، وهو ما رحبت به جماهير الولايات المتحدة، لذا ينتظر العالم الآن رؤية المدى الذي كان يعنيه ترامب من هذا التهديد.
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الروس... لا شيء تغير!خلافاً لما ساد في أجواء اجتماع "أستانة" وبعده بقليل، فقد اتضح أن الروس لم يغيروا شيئاً جوهرياً في موقفهم من الأزمة السورية، حتى وقف إطلاق النار، الذي هُمْ "كفلاء" جانب منه، لم يُطبَّق إطلاقاً، كما أن نظام بشار الأسد، بمشاركة إيرانية معلنة وواضحة، واصل عمليات التهجير والتغيير "الديموغرافي"، والبرهان على ذلك هو اقتلاع أهل وادي بردى من منازلهم وشحنهم تحت فوهات المدافع وصوت الرصاص إلى منطقة إدلب، التي غدت مستودعاً بشرياً لمناهضي هذا النظام، يُنتظر أن يأتيه الدور للتهجير إلى خارج الحدود.
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«المظاهر طلّقتها»صديقي "بوحسين" عنده خمسة أولاد من الذكور، وهم في العقد الثالث من عمرهم، وغير متزوجين، فسألته عن سبب عزوف أولاده عن الزواج؟ أجابني: يقولون إن المهر غالٍ ومبالغ فيه، وتكاليف الزواج باهظة، والفتاة الكويتية برأيهم تعشق المظاهر والماركات والسفر، وتريد خادمة وطباخة وسائقا، ولهذه الأسباب عزفوا عن الزواج! أولاد "بوحسين" كلامهم صحيح، لكن ليس كل الفتيات الكويتيات يحببن المظاهر والماركات والسفر، فيهن القنوعة التي ترضى بقسمة رب العالمين، وفيهن المريضة نفسياً المصابة بعقدة النقص والغيرة، فتجدها تنظر إلى من هنّ فوقها وتقلدهن، وإليكم قصة إحداهن: موظف بسيط يعمل في وزارة الصحة، أعجب بموظفة تعمل معه في القسم نفسه، تقدم لخطبتها وتم الزواج سريعاً، وهما من عائلة أقل من المتوسط، في بداية زواجهما لاحظ الزوج
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ترامب في مواجهة تركة الديمقراطيينحزمة من الأزمات تطوي بين سطورها وعبر صفحاتها الأجندة الخاصة للحزب الديمقراطي، وهو الحزب الذي ظل يعزف منفرداً داخل أروقة البيت الأبيض والكونغرس معاً ثماني سنوات متتالية، وهي الحقبة الأصعب في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية بلمسات الثنائي الديمقراطي (أوباما- هيلاري).
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موضة العلاج بالمطهرات الكيميائيةكثير من المتخصصين في السموم الغذائية والدوائية يحاولون جهدهم لإيجاد حلول صحية لمساعدة الجسم في التخلص من السموم الغذائية، كالمواد الكيميائية المضافة إلى الأغذية الجاهزة، المعلب منها أو مسبق التحضير، وخصوصا أغذية الأطفال، وهذه المواد تطورت سريعا مع ازدياد الطلب عليها، كالمواد الحافظة أو المنكهة أو الأصباغ "الغذائية" والمشهية! في حين ترفض بعض طبقات المجتمع هذه الجهود والنصائح الصحية وتضرب بها عرض الحائط، بحجة أن الكثير يستخدمونها ومنذ زمن ولم يحدث لهم شيء! غير أنهم يعتبرونها ضرورية تجاريا وحتى لا يشعر "المستهلك" للغذاء أو الدواء بالملل!
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مديرة المكتب الفني بـوزارة الشباب ترد على مقال «معالي الوزير»أرسلت السيدة لانا أبو عيد مديرة إدارة المكتب الفني بوزارة الدولة لشؤون الشباب رداً على مقال "معالي الوزير " للدكتور سالم مطرود، توضح فيه جزئية أن مديرة المكتب الفني في وزارة الدولة لشؤون الشباب كويتية الجنسية وليست عربية كما ذكر الدكتور سالم، وفيما يلي نص الرد:
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«آخر ديك في مصر»!في لقطتين، الأولى عامة والثانية متوسطة، يُشير المخرج عمرو عرفة، باختزال واضح، إلى أن أحداث فيلم «آخر ديك في مصر» تدور في حي مصر الجديدة الراقي، وفي عمارة «آل الديك»، التي تشهد حالة طلاق بين رجل وزوجة أذاقته الويل، ومن ثم راح الرجل يغذي لدى ابنه «علاء» (محمد رمضان) روح الكراهية لكل نساء الأرض، في القارات الخمس، اللائي لا يختلفن في طباعهن السيئة، واستفزازهن المروع، وطمعهن الزائد، وحبهن المرضي للمال، عن بعضهن البعض. ومن ثم ينشأ «علاء» عنصري النزعة، كارهاً للمرأة، وشديد التحفظ تجاه أمه «عفاف» (هالة صدقي) و{رانيا» (مي عمر) التي تعمل مندوبة تسويق، و{تريزا» (شيماء سيف) رئيسته في البنك الذي يعمل به. لكنه يحول شقته إلى «جرسونيرة» لأصدقائه: «سيكا» (محمد سلام) و{ثروت» (محمد ثروت) و{شيرين عبد الوهاب»
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عمار زائد... ومضمون غائب!مَن يتجول في مدينة الكويت وضواحيها يلاحظ تطوراً عمرانياً كبيراً وإنجازات لافتة في مجالات البناء والطرق، رغم أن وسط مدينة الكويت مازال على حاله من الإهمال وعدم التطوير، مثل شارع فهد السالم وما حوله من ميادين وشوارع، وكذلك غياب عملية تطوير النقل الجماعي مثل شبكة المترو وخلافه، المهم أن الكويت في طفرة عمرانية ملحوظة.
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بدايات النهضة النسوية في العراق (3-3)تشير الباحثة أنعام كجه جي في ورقتها المنشورة ضمن بحوث كتاب "النساء العربيات في العشرينات" الصادر عن تجمع الباحثات اللبنانيات ولقاء بيروت عام 2001، إلى تعليم النساء في العراق، فتقول إن المدارس كانت مقتصرة على بنات الطوائف غير المسلمة، كاليهود والمسيحيين، ولم تكن لبنات المسلمين مدرسة بالمعنى الحديث إلا عندما قرر الوالي العثماني "نامق باشا" إنشاء واحدة عام 1899 تحت اسم "إناث رشدية مكتبي"، وهناك رواية طريفة عن ظروف إنشاء تلك المدرسة، فقد اجتمع أعضاء مجلس معارف ولاية بغداد لاختيار البناية التي تصلح لمدرسة البنات، وكان من رأيهم ألا تطل شبابيكها على الشارع، وألا تشرف عليها دار مجاورة ولا أشجار عالية خشية أن يتسلقها رجل تقع عينه على الطالبات، فاقترح لهم الشاعر جميل صدقي الزهاوي المكان، وكان هو نفسه
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ترامب والرنمينبيفي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله مؤخرا في دافوس بسويسرا، دافع الرئيس الصيني شي جين بينغ دفاعا قويا عن العولمة، مؤكدا سياسة "الباب المفتوح" التي تنتهجها بلاده ومتعهدا بعدم السعي أبدا إلى شن حرب تجارية أو الاستفادة من خفض قيمة عملتها. وبعد فترة وجيزة تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه بالعكس تماما: فاستخدم كلمة "الحماية" سبع مرات، وأكَّد أن مبدأ "أميركا أولا" يعني فرض تدابير الحماية.
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أيها الرئيس ترامب احذر رد الفعل المكسيكي!بعد أشهر من الجدل سيناقش كبار مسؤولي الإدارة مع نظرائهم المكسيكيين تعهدات ترامب خلال حملته بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية بغية الحد من انتقال وظائف المصانع الأميركية، وإرغام المكسيك على دفع كلفة بناء جدار على طول 3218 كيلومتراً من الحدود الأميركية-المكسيكية.
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كُوني أكبر من... فخ!إذا أرادت أنثى أن تُهين أنوثتها حوّلتها إلى فخ إغراء لجر قدم الحب، ولنيل شرف التفاخر بقيادة أي قلب والإمساك برسنه، لسبب ما لا تصبح أنوثتها هي جوهر روحها المقدسة، بل طُعمٌ لأي قلب جائع، قد لا ينال هذا القلب شفّه، ولكن يكفيه من شرف الجوع المحاولة في طُعم عابر، ويكفيها هي في ذكائها ثقة، أنها تعرف متى شاءت أغرقت، ومتى أرادت زادت القلب الجائع جوعاً، ظناً منها أن ذلك هو سور حمايتها المنيع لأنوثتها من كل قلب ضال!
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«عمود فقري»!أول ما يستوقفك ويسترعي انتباهك في «عمود فقري»، أن اسم وائل علاء، الذي عُرف كوجه إعلاني واشتهر بتقليد الفنانين أو الظهور بجانبهم بوصفه «سنيداً»، تصدر عناوين الفيلم ثم جاء بعده كل من علا غانم، وبيومي فؤاد، وإيناس النجار، والمخضرمون: عايدة رياض، صبري عبد المنعم، عبد الله مشرف، أحمد صيام وسليمان عيد، وهو ما يوحي بأن المنتج الجديد الذي تحمّس لتمويل الفيلم تربطه علاقة صداقة بوائل، أو يراه موهوباً ولم ينل حظه، فأراد أن يمنحه الفرصة، أو ربما كان واجهة لـ «وائل»، الذي لا أستبعد تمويله الفيلم «من الباطن»!
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ما جرى في كندا نتيجة لما فعله ترامب!المفترض ألا تكون عملية كندا الإرهابية، التي استهدفت مصلين مسلمين في أحد المساجد، مفاجئة وغير متوقعة، إذ إن هذه الحملات المتواصلة في الغرب كله على الإسلام كدين وديانة، وآخرها كل هذا الذي يقوم به الرئيس الأميركي (الجديد) دونالد ترامب قد خلقت بيئة معادية للأقليات الإسلامية سواء في الولايات المتحدة أو في الدولة الكندية أو في الدول الأوروبية كلها، حتى بما في ذلك الدول التي استعمرت العديد من الدول العربية استعماراً احتلالياً دام بعضه أكثر من قرن كامل.
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خارج السرب: لا تعاطف فوق أطلال ترامبالسؤالان المحوريان اللذان حسما جدال العطف واللاعطف في ميدان قلبي هما: لمَ أتعاطف مع دول كانت هداياها لنا دوما صواريخ نحو منشآتنا، ومتفجرات في شوارعنا، وخلايا تجسسية وإرهابية تستهدف استقرارنا؟ ولمَ أحزن لدول حاولت إلغاء كياننا ومحونا من خريطة العالم، ودول آزرتها فصوتت ضد حقنا في بيت الجامعة العربية، وفي شارع مجلس الأمن و«بفم الغدر المليان»؟
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الرهان الثلاثي لتيريزا مايبعد أن قررت المملكة المتحدة ترك أوروبا، ليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة ستأخذ المسألة على محمل الجد، ومع تشكيك ترامب علنا في منظمة حلف شمال الأطلسي، تبدو هذه اللحظة غير مناسبة للمملكة المتحدة لتلعب ورقة «العزلة الرائعة»، ولأسباب تتعلق تحديدا بالهوية الوطنية قامت ماي برهانٍ ثلاثي على بريطانيا وعلى الولايات المتحدة والعالم.
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المكسيك تستطيع الازدهار من دون ترامبحاولت الحكومة المكسيكية التقرّب من ترامب حين كان مرشحاً، واليوم بعد أن أصبح رئيس الولايات المتحدة دفع الرئيس إنريكه بينيا نييتو ثمناً سياسياً باهظاً في الداخل لإعرابه عن استعداده للعمل بشكل بنّاء مع ترامب، لكن بينيا نييتو أصاب بوضع مصالح المكسيك والحفاظ على العلاقات الإيجابية المتبادلة مع جيرانه قبل شعبيته، ورغم ذلك آن الأوان لنقر بأن سلوك الإدارة الجديدة أقفل، في المستقبل القريب على الأقل، أي فرصة للتوصل من خلال الحوار والمفاوضات إلى اتفاق يلائم مصالح كلا الطرفين.
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أين الجديد عند العم ترامب؟ينسب لماوتسي تونغ قبل أو بعد لقائه بالرئيس نيكسون مقولة إنه يفضل التعامل (أو التفاوض) مع اليميني المحافظ على اليساري القريب من الصين، فالأول أكثر وضوحاً في تعامله وحسمه، وقد يكون ترامب الجمهوري اليميني، الذي يرى العهد الريغاني نموذجاً كبيراً لليمين يحتذى به، يمكن أن يتعلم منه الكثير من المراهنين العرب الواهمين بالحلم الأميركي لحل قضايا المنطقة العربية التي خلقها الاستعمار البريطاني الفرنسي في اتفاقية سايكس بيكو، ثم عهد بها للخليفة الأميركي الكبير.
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فزاعة ترامب والتقارب الخليجي الإيراني!مؤشرات التقارب الخليجي–الإيراني عبر بوابة الدبلوماسية الكويتية في غاية الأهمية مضموناً وتوقيتاً، وتستحق كل الدعم من مختلف الأطراف، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لطهران وتصريحات المسؤولين السعوديين والإيرانيين الإيجابية يفترض أن تستثمر تصاعدياً، خصوصاً بعد تولي الرئيس دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض.
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العالم بحاجة للرئيس ترامبفي اعتقادي أن أول نقطة نجاح حققها مؤتمر «أستانا» لبحث الأزمة السورية هو إبعاد الأطراف العربية منها، وكذلك قرارات الرئيس «ترامب» بشأن الأزمة السورية سيتم اتخاذها بعيدا عن التشاور مع أي من الدول العربية، وفي اعتقادي أن العالم مقبل على فترة من الهدوء والاستقرار والرخاء الاقتصادي.
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تيريزا ماي وورقة ترامبينبغي لقادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خُطى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأن يوضحوا لترامب بما لا يدع مجالا للشك أن تعاونهم مشروط بالقيم المشتركة، والآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي الدفاع عن قواعد الديمقراطية الليبرالية والترويج لها لا تبني القومية الشعبوية النرجسية.
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هل سلّم إخفاق خطة كيري الشرق الأوسط لبوتين؟عندما نرى الابتسامة على وجه موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو يجلس في موسكو إلى جانب القيادي البارز في فتح عزام الأحمد، لا يسعنا إلا أن نتذكّر مقابلة أفيغدور ليبرمان الشهيرة في شهر أبريل قبل تعيينه وزير دفاع حين تعهد بأنه إذا عُيّن سيمنح حماس 48 ساعة لتسلّم جثتَي جنديين قُتلا في غزة خلال عملية الجرف الصامد عام 2014، وهدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" هذا أنه ينصح إسماعيل هنية، إن لم تستجب حماس لمطلبه، بأن يحجز له مكاناً في مقبرة قريبة.
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سلطان مسفر محمد القحطاني 30 عاماً، شيع، صباح الناصر، ق6، ش45، م41، ت: 99666198، 66657717
بدر حسن عبدالله الصباغة 65 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: العارضية، ق8، ش4، ج2، م7، ت: 94444648، 99996303
حصة حمود إبراهيم المطوع أرملة عبدالله بدر يوسف البدر 86 عاماً، شيعت، الرجال: الشويخ السكنية، ق3، ديوان القناعات، النساء: الدعية، ق3، ش36، م5، مقابل الدائري الثالث، ت: 99069806، 22525050
أمينة سليمان إبراهيم أبوحيمد 74 عاماً، شيعت، الرجال: القادسية، ق9، ش90، م14، ديوان أبوحيمد، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش43، م13، ت: 99700999،
عائشة محمد علي الغانم زوجة محمد هوشان الماجد 75 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش أحمد الغانم، م28، النساء: الفيحاء، ق9، ش91، م11، ت: 98924900
تهاني فالح راشد الختلان 34 عاماً، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، بمقبرة صبحان، الرجال: سلوى، ق5، ش7، م17، النساء: بيان، ق12، ش1، ج4، م45، ت: 99434375، 99554548
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