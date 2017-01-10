الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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الوزير العزب: الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن «مكافحة الفساد»قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب ان مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتطبيق نص المادة 9 من قانون 2 لسنة 2016 بشأن هيئة مكافحة الفساد للنظر في الكتب المرفوعة من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد.
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«مكافحة الفساد» أمانة بأعناق أمنائها10-01-2017
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الثوب السويسري العمانيانضمام سلطنة عمان للتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب مكسب للسلام في المنطقة، إذا كانت هنالك نوايا حقيقية لوضع نهاية للحرب المدمرة في اليمن. كتب الكثيرون عن مبررات وأسباب انضمام السلطنة المتأخر للتحالف، وما إذا كانت الدولة العمانية قد نزعت العباءة السويسرية في حيادها المطلق بشأن النزاع في اليمن، وقررت العودة لـ"الحضن الخليجي"، كما تطرح بعض الخطابات الانفعالية لعدد من وسائل الإعلام التي تسكب الزيت على نار الحرب، بوعي أو بجهل ولا مبالاة نحو مستقبل المنطقة ونزيفها الإنساني، أولاً، والاقتصادي بالدرجة الثانية في حرب اليمن.
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جدل في الفقه الشيعي: هل المسيحي واليهودي والمجوسي طاهرون؟أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية تعميماً إلى جميع المؤسسات الإعلامية والسياحية، كما جاء في الصحف (الجريدة 31/ 12/ 2016)، يتضمن منع إعلانات حفلات رأس السنة وأعياد الميلاد، وهددت الوزارة الإيرانية بإقفال المؤسسات المخالفة وإحالة مسؤوليها إلى القضاء بتهمة "الترويج لطقوس غير إسلامية بين المسلمين". فقد اعتبرت الوزارة أن هذه الإعلانات إلى جانب الترويج لتلك الطقوس "محاولة للتبشير بالمسيحية بين المسلمين وعليه فإن المعلن يعتبر شريك جرم".
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مرافعة : مكافحة الفساد بين اغتصاب سلطة مجلس الأمناء وعبث المجاملات!الخطوات التي ينوي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة اتخاذها بشأن احالة اعضاء مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد من شأنها نسف أحكام قانون انشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 الذي كفل للهيئة الاستقلالية بحكم المادة الثانية من قانون الهيئة، بل ومخالفة أحكام المادة 9 من القانون ذاته، مما سيجعل القرار الصادر من الوزير بالإحالة إلى التقاعد، او من مجلس الوزراء، مشوبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره من غير مختص، وهو ما سيعرض القرار الصادر للإلغاء وإعادة أعضاء مجلس الامناء الى اماكنهم، مع احقيتهم في التعويض المادي والادبي.
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ما لا يعرف ترامب!كان على مجلس النواب الأميركي، قبل أن يصوِّت بأغلبية 342 صوتاً ضد ثمانين صوتاً لمصلحة إدانة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، وأنها "ليس لها أي سند قانوني، وتشكل خطراً حقيقياً على حل الدولتين"، أن يضع في اعتباره أن كثيرين في هذا العالم، وربما منهم بعض الأميركيين، سيقولون إن هذا "التصويت" مع الاستيطان المرفوض دولياً مرده إلى أن الولايات المتحدة قد أقيمت، كدولة، على الاستيطان، وأن "الطلائعيين" من شعبها قد جاءوا من وراء البحار والمحيطات ليستعمروا هذه البلاد، ولينكلوا بأهلها الشرعيين "الهنود الحمر"، كما ينكل الإسرائيليون الآن بالشعب الفلسطيني، ويقيمون مستوطناتهم على أرضه المتوارثة على مدى آلاف السنين بالحديد والنار.
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الضحية المخمليةلو صدق ما نُقل على لسان الوزيرة هند الصبيح بخصوص العمالة الكويتية كونها غير ماهرة، فإن الوزيرة هنا لربما أخطأت التشخيص ومن أوجه عدة، فالعمالة الكويتية هي عمالة غير ملتزمة وليست غير ماهرة، وكلنا نعلم أن الوزارات التي يتكدس فيها الموظفون يكون إنتاجها غالباً على أيدي العمالة الوافدة في حين ينشغل الموظفون الكويتيون بأخذ الأذونات والاعتذارات وتقسيم الحضور بينهم وصولاً إلى التخلي عن الدوام برمته وانتظار الراتب قادماً بمعية وساطة نائب أو مسؤول كبير إلى البيت. هذه العمالة لا تفتقر لمهارة، نحن لا نعلم مدى مهارتها أصلاً لأنها غير ملتزمة، هي تفتقر للحضور وللإنتاج المترتبين على افتقارها لنظام الثواب والعقاب اللذين هما الدافع والمقياس في العمل. هذه ليست خطيئة العمالة لكنها خطيئة إدارة الدولة، الإدارة
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الإصلاح الاقتصادي-المالي والضرائب التصاعديةإن إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة مُستحق قبل أن يرتفع العجز المالي فنتعرض لمخاطر الدين العام، وبالتالي ينخفض المستوى العام لمعيشة الغالبية الساحقة، وتتسع الفوارق الطبقية فتزداد فرص عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وإن رفض ما يُسمى الوثيقة الاقتصادية غير كاف ما لم يترافق مع تقديم بدائل جديدة للإصلاح الاقتصادي.
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نحو رؤية مختلفة لحوار الأديانكانت معضلة الأقليات الدينية والعرقية في الماضي على امتداد ألف سنة في المجتمعات الإسلامية معضلة قيود وحدود، وأصبحت الْيَوْمَ معضلة بقاء ووجود، كانوا في الماضي يطالبون بحقوقهم الدينية والمدنية المتساوية مع إخوانهم الأكثرية المسلمة، في المناصب العامة: المدنية والعسكرية، وبناء دور العبادة، وإلغاء كل مظاهر التمييز الديني ضدهم، سواء في مناهج التعليم أو الإعلام أو المنابر الدينية أو التشريعات، وبخاصة تشريعات اكتساب الجنسية، وأصبحوا الْيَوْمَ يطالبون بحمايتهم من الفناء أو التهجير.
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هل ينجح ترامب في إعادة واشنطن إلى فاعليتها؟عندما يتسلم ترامب منصبه بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، سيراقب الجميع طريقة تفاعل إدارته مع الكونغرس الخامس عشر بعد المئة، ففي السنوات الأخيرة باتت المناورات بين البيت الأبيض والكونغرس مستهلكة ومتوقَّعة، إلا أننا نشهد راهناً ديناميكية جديدة، وقد يكون لها عواقب تاريخية.
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«البر التاني»!ظلّت السينما المصرية بمنأى عن تناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية فيما اقتربت الأفلام المغاربية، مثل «حراقة بلوز» للجزائري موسى حداد و{حراقة» للجزائري المهاجر مرزاق علواش و{خسوف» للتونسي الفاضل الجزيري، بشكل مهموم من قضية هجرة شباب المغرب العربي إلى أوروبا، بكل ما في الرحلة غير الشرعية من أخطار محدقة، وويلات مؤكدة. ومع تفاقم الظاهرة، ووصولها إلى «الشاطئ المصري»، استفاقت السينما المصرية من غيبوبتها، واتجهت إلى الاقتراب من القضية، كما فعل فيلم «البر التاني»، الذي استلهم أحداثه، كما الفيلمان الجزائريان، من وقائع، ومعلومات، نشرتها الصحف ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى روايات شهود العيان أو ضحايا «الوهم القاتل». ومثلما اعتمد «حراقة» على ثلاث شخصيات رئيسة، هم الأصدقاء: رشيد، ناصر، وإيمان، انطلقت رحلة
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ملهى أو مطعم... مو شغلك!غيرت وسائل التواصل الاجتماعي وجه البشرية، لكنها في مجتمعاتنا كشفت آفات خطيرة، وفضحت فكراً مشوشاً وممارسات متخلفة، كان أبشعها ما حدث بعد الجريمة الإرهابية في ملهى "رينا" بإسطنبول، الذي وقع ضحيته عشرات القتلى والجرحى أغلبيتهم من العرب، ومع أنين الأسر المفجوعة بأبنائها وبناتها كان آلاف الناشطين والمغردين يبحثون إن كان "رينا" ملهى ليلياً أو مطعماً! بينما كان البعض الآخر ينتظر فتاوى دينية ليبدي تعاطفه مع ضحايا هذه الجريمة أو يمتنع عن ذلك!
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تحدٍّ أخلاقي... ومصيريليس هناك مجتمع أو جماعة إنسانية إلا وتشدد، جهارا ونهارا، على المكانة المركزية التي تحتلها الأخلاق في منظومتها الحياتية، وهذه تندرج دون تردد في البدهيات التي تحظى باتفاق البشر قاطبة، ذاك أن الأخلاق، بداية، تصوغ الطريقة التي نعيش فيها داخل بيئتنا الاجتماعية، ووفقا لها ترسم الخطوط الفاصلة بين ما يستقر على أنه سلوك مقبول أو غير مقبول وما يستحق الإعجاب أو الذم في مسلكيات المرء وتصرفاته. والأخلاق إنما تستمد أهميتها من كونها المصدر الذي نحكم من خلاله على الأمور بأنها تسير بشكل حسن أو على نحو مريع، فضلا عن أن لها الكلمة العليا في تقرير فكرة الحقوق والواجبات في علاقات المرء المتشابكة مع الآخرين.
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أمم أوروبا الجديدةبعد صدمة استفتاء البريكست في المملكة المتحدة وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 2016 سيكون هذا العام حاسما بالنسبة إلى أوروبا، فالانتخابات البرلمانية المقبلة في فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وربما إيطاليا ستقرر ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيبقى متماسكا، أو سيتفكك تحت وطأة موجة القومية الحديثة التي تجتاح الغرب.
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نقطة: عيال متلازمة خالتي ستوكهولم...يضرب أكباد الطائرات، ويجوب المطارات، متحملاً وعثاء السفر، وربما سوء المنقلب في مثل هذه الأيام، بفضل المتطرفين والإرهابيين العمليين، والذي خرج من وطنه بسبب كآبة المنظر التي خلفها أبناء عمومته المعتدلون النظريون، المهم ألا يفوّت أعياد ومناسبات ورؤوس سنوات المسلمين والمسيحيين والبوذيين والهندوس وكل الأديان السماوية والأرضية إلا ويستغلها كي يهرب لعواصم الفرح والبهجة والحيوية في العالم، فيستمتع بزيارة المتاحف الفنية والمعالم التاريخية والمسرحيات الغنائية والحفلات الراقصة والموسيقية، وما بينها، فهو هاوٍ يحب الفن والطرب وأهله وحفلاته والأغاني الغربية والشرقية بقديمها والجديد، لدرجة تجعله يعرف حكايات أغاني أم كلثوم، وخلافات الرحابنة الصغيرة، وطرائف حسين المحضار مع أبوبكر سالم بلفقيه، وذلك بالطبع لا
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كهف أفلاطونفي العقود الأخيرة، تسيّدت وسائل الإعلام بكل أشكالها وأنماطها وتقنياتها الساحة الاجتماعية، وباتت السلاح الأقوى والأنجع لتحقيق المكاسب بأقل الخسائر، فمن خلال هذه الوسائل تتمكن القوى المهيمنة من تشكيل عقول وأفكار وتوجهات، بل رغبات الشعوب وميولها وحتى أذواقها. من هنا قد تطرح فكرة أننا أسرى لتشكيل سلطوي يملك الإعلام ويملك المدرسة ويملك القانون، و»من يملك القانون في أوطاننا هو الذي يملك حق عزفه»، كما يقول الشاعر أحمد مطر.
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بالعربي المشرمح: ماذا بعد «داعش»؟!يبدو أن نهاية تنظيم «داعش» قد اقتربت، فمعظم قياداته لقوا حتفهم أو غادروا إلى جهة ما، ولم يبقَ منهم سوى مجاميع متناثرة، منها من آمن بفكرته وفكره، ومنها من تورط ولا يستطيع التراجع، وسيتم القضاء عليه ليضمحل كما اضمحل تنظيم القاعدة، ولكن ماذا عن الميليشيات الأخرى التي أكدت عدة تقارير استخباراتية وإعلامية وجودها في مناطق النزاع، وغالبيتها ينظر إليها الغرب على أنها أيضاً إرهابية، وإن كانت تحارب «داعش» ومدعومة من أنظمة كإيران وسورية والعراق؟
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زبدة الهرج: هند الصبيح... ومع الخيل يا شقرةإحقاقاً للحق، لا دفاعاً عن وزيرة الشؤون هند الصبيح، أو عن الحكومة، بل توضيحاً لما ذكرته الوزيرة خلال لقائها على إحدى الفضائيات عندما ذكرت أن «الكويتيين لا يستطيعون العمل بالمهن غير الماهرة»، والذي أسيء فهمه، وتم تأويله حسب أهواء البعض، وقد ضجت وهاجت وماجت مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت كالمثل المصري «اللي يحب النبي يضرب»، وتعالت الأصوات الغاضبة بضرورة محاكمة الوزيرة، حتى طالب البعض باستقالتها... «يا ساتر استر».
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لجنة الظواهر الداعشية!هل يعقل في ظل تدني أسعار النفط، والأزمة الإسكانية، والبطالة بين أوساط الخريجين أن يتفرغ نواب مجلس الأمة لتشكيل لجنة لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع؟! وأي ظواهر يتحدثون عنها، هل هي الرشوة المتفشية في الجهاز الحكومي المريض، أم أنها سرطان الطائفية الذي نخر جسد المجتمع؟ كلا يا قوم إنهم سيسخّرون جل طاقاتهم لمحاربة عبدة الشيطان الذين زاحمونا بكثرة معابدهم، وسيتسلطون على أولئك الشبان الذين حمروا شفاههم وأظافرهم، نعم والله وبالله وتالله إنها أولوية صقور نواب اللجنة و«إنا لله وإنا إليه راجعون»!
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وزيرة الشؤون... «فود ثنية» لأهلهاالوزيرة هند الصبيح من أنشط وأكفأ الوزراء، بدليل سيرتها الذاتية وتقلدها للعديد من المناصب الحكومية وصولاً إلى المنصب الوزاري، وسبق أن أشدنا بجهودها وبتاريخها، ولكن هذا لا يعني أن نوافقها في كل ما تذهب إليه من قول أو عمل، وعندما نرى أنها أخطأت هنا أو هناك فعلينا انتقادها، كما كنا نشيد بها، وبوصفها شخصية عامة فعليها أن تتقبل كل انتقادات توجه إلى أدائها أو تصريحاتها أو أفعالها دون التطرق إلى شخصها الكريم الذي نحترمه ونقدره.
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الإيجابية الدائمةدخل الموظف إلى غرفة التبريد في الشركة لجرد البضاعة، فانغلق الباب بالخطأ دون أن ينتبه، أخذه الوقت وعندما أراد الخروج فوجئ باحتجازه، طَرق الباب مرات عدة ولكنه أدرك انتهاء ساعات العمل بآخر يوم قبل العطلة الأسبوعية، تملكه الحزن واليأس وتوقع موته الحتمي بسبب البرد، وبعد يومين فتح الموظفون الباب فشاهدوه وقد فارق الحياة، وبجانبه ورقة صغيرة دون فيها إحساساته قبل وفاته، فكتب ما يلي:
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خطورة غياب الطبقة الوسطىالطبقة الوسطى هي الطبقة التي تضمن استقرار أي بلد، وعدم وجودها له نتائج خطيرة على الأمن القومي والسلامة الاجتماعية للمجتمع، مما لاشك فيه، نظراً للظروف الاقتصادية التي يعانيها الوطن العربي كله تقريباً... هذه الظروف فرضت على العالم العربي تبني الأيديولوجية الليبرالية الاقتصادية المؤكدة على القطاع الخاص لتعتمد عليه في قيادة عملية التنمية والتحديث الاقتصادي، وهنا سيرتكز كلامي على مصر كنموذج واضح جداً بشكل مبالغ فيه، حيث أصبح الأمر يعتمد على قوانين السوق التي لا ترحم، والتي جعلت البعض يستغل الدولة والمواطن لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
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هل يشهد عام 2017 أزمة مالية جديدة؟أنا أعمل محللة في مجال ذوي الدخل المحدود، ولدي اعجاب بالنماذج والأساليب، وإليكم أحدها، فمنذ أن انتهت اتفاقية بريتون وودز في سبعينيات القرن الماضي حدثت أزمة مالية كل سنة تبدأ برقم 7 في ثلاثة من العقود الأربعة الماضية، 1987 و1997 و2007، وبشكل أو بآخر تضمنت كل أزمة القارة الآسيوية.
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خطة ترامب للتحفيز ترهق أسواق العمل الأميركيةبينما تقارن إدارة ترامب المقبلة بإدارة رونالد ريغان فإن أمام الجديدة مشاكل عكسية لما واجهته الأولى، إذ تسلم ريغان الحكم مع معدلات عالية من البطالة والتضخم والفائدة، لكن فريقه الاقتصادي سعى إلى خفض الضرائب والتنظيم والإنفاق الحكومي، كما استهدف خفض الاختناقات في إنتاج البضائع والخدمات.
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6/6 : «أبا مناف»... وداعاًلتطمئن روحك بين يدي الخالق، فرحيلك المبكر عن دنيانا قد ألقى بظلال قاتمة من الحزن في نفوس وقلوب أهلك ومحبيك من صحبك ومعارفك الذين غصّت بهم المقبرة وبيوت العزاء، وأنت تغادر إلى دار الخلود، فحياتك الهادئة الوادعة المعجونة بالعطاء والجهد والمثابرة والنزاهة والنقاء، حوّلها فراقك ميتاً إلى كمدٍ صاخب، بحجم مكانتك لدى كل من اقترب منك في عمل أو مجلس أو مقعد دراسة أو سفر.
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الأسـد... وابن العلقمي وهولاكوربما يكون مقبولاً من البعض أن يُقدِّم بشار الأسد، الذي يفترض أنه رئيس دولة عربية، التهاني (الحارة) للوفد الإيراني الزائر، ورئيسه علاء الدين بروجردي بـ"تحرير" حلب!، فهذه هي الحقيقة، فتدمير هذه المدينة التاريخية واحتلالها كان للإيرانيين فيه، بعد الروس بالطبع باع طويل وكان دور باقي من تبقى مما لا يزال يوصف بأنه "الجيش العربي السوري" مجرد "أدلّاء" أمام القطاعات العسكرية الغريبة والميليشيات الطائفية ومجرد مصفقين لهؤلاء الغرباء وهم يقتلون الأطفال السوريين ويعتدون على أعراض وحرمات شعب كان دائماً وأبداً في طليعة المنافحين عن كرامة وشرف هذه الأمة.
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وعند «الخادمة» الخبر اليقين!ذهبت إحدى الأمهات لرؤية البنت التي تريد خطبتها لابنها، فقام ابنها بتوصيلها وجلس ينتظر في سيارته ومعه الخادمة، أخبرت الأم أهل البنت بأن ابنها ينتظرها في السيارة فأرسلوا إليه كأساً من العصير مع خادمتهم، قدمت الخادمة العصير إلى الشاب وأخذت تتكلم مع الخادمة الأخرى لأنهما من بلد واحد.
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بيني وبينكم اختلاف لا خلافخلق الله سبحانه وتعالى البشر مختلفين في أشكالهم وألوانهم واتجاهاتهم ومشاربهم، وفيما يفكرون وفيما يقررون، لم يكن البشر يوما من الأيام على قلب رجل واحد، ولم يكونوا أبدا على قرار واحد متفقين، ولا على شخص واحد أيضا متفقين، وحتى الأفكار سواء كانت نابعة من الدين أو من الفكر الإنساني المتسع شرقا وغربا لم تكن متوافقة، وبما أن هناك اختلافا فقد كانت هناك حروب وقتل وسفك دماء، وحرق للبشر والشجر، وتدمير للأخضر واليابس.
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كويتية وأفتخرخُلق المرء طماعا بطبعه، فمهما أحيط بالنعم تجده يتوق إلى المزيد، ورغم وفرة ما لديه يظل يتطلع للأكثرية والأفضلية في كل شيء ودون استثناء، كذلك الشعوب تترقب دائما أحسن الأشياء، فلا تقنع بمبدأ «مد رجولك على قد لحافك»، ولا مبدأ «أنت أحسن من غيرك»! خصوصاً إذا كان بلدها غنيا لا ينقصه شيء عدا فهم احتياجات المواطن وابن البلد.
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لنفكر في حرب أميركية - صينيةأشار تقرير قبل أيام إلى أن أنظمة صواريخ صينية مضادة للطائرات وجّهت أسلحتها إلى حاملة طائرات أميركية في بحر الصين الجنوبي. لا يُعتبر تركيز الرادار على سفينة تصرفاً أخلاقياً رفيعاً، بما أنه يعني أنك تستطيع، إن أردت، أن تُطلق عليها صاروخاً فجأة، وإذا شعر الهدف بالخطر فقد يُطلق النار أولاً ليقضي على الصواريخ، أذكر هذه الحادثة لأن الكلام كثُر أخيراً عن صراع محتمل في بحر الصين الجنوبي.
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«مهندس الثقافة السينمائية»!في نوفمبر الماضي غيَب الموت الباحث السينمائي يعقوب وهبي، وتشاء الأقدار أن يرحل، بعده بشهر واحد، الناقد والباحث والمؤرخ المخضرم «أحمد الحضري» (26 أكتوبر 1926 – 1 يناير 2017)، وفي حين عُرف الأول بأنه «راهب السينما»، الذي أفنى عمره في خدمة الثقافة السينمائية في مصر، وقدم خدمة جليلة للسينمائيين والمهتمين عندما شارك في إعداد باقة ثمينة من الموسوعات والقواميس السينمائية (مع الباحث والناقد محمود قاسم والباحثة منى البنداري)، وأسهم بنشاط وافر في «جمعية الفيلم»، بالإضافة إلى دوره الكبير في تجميع الأعمال الكاملة للناقد السينمائي سامي السلاموني، فإن الثاني حمل لقب «مهندس الثقافة السينمائية»، منذ اللحظة التي قرر فيها أن يكون مشروع تخرجه في كلية الفنون الجميلة عبارة عن تصميم بناء أستديو سينمائي، تردد
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الفورد والنيسان والبيجو... تكفي وتزيدالخبر جاء في هذه الجريدة بهذه الصورة، في عنوانه الرئيسي "التقشف الحكومي يضرب أبحاث الجامعة"، وفي الخبر التوضيحي "تقليص الميزانية 88%... من 5 ملايين إلى 600 ألف دينار". ويعلق أحدنا: "علامَ تتباكون يا مايكروسوفت؟"، في سخرية من جدوى أبحاث الجامعة. ويعلق آخر: "أموت واعرف بحثاً واحداً من أبحاث الجامعة"، ويضيف: "هذا النوع من الميزانيات يذهب للتنفيع، فلا أبحاث هنا ولا بطيخ".
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حكومتنا... «متعودة دايماً»!تتحدث معظم الوثائق وكذلك المؤرخون عن دور أنظمة الحكم والحكومات العربية في تعزيز وإحياء المنظمات السياسية الدينية، منذ أن بدأ الرئيس أنور السادات في بداية 1972 إحياء تلك الجماعات في جامعة القاهرة، لضرب القوى اليسارية المناهضة له، بعد أن كان سلفه جمال عبدالناصر قد وجه إلى تلك الجماعات ضربة قاصمة بعد أحداث المنشية الشهيرة، واتبعت نفسَ تكتيك السادات عدة دول أخرى مثل الأردن والكويت، وبعد ذلك الاستخبارات الأميركية والبريطانية في أفغانستان، إلى أن وصلنا إلى النتائج الوخيمة التي يجنيها المسلمون اليوم من قتل وتمييز بسبب تلك الجماعات.
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الأغلبية الصامتة: على «حاوية» الانهيارإن الحديث اليوم منصبّ على اختفاء مجموعة من الحاويات، وقبلها دخل حزام ناسف قبل دخول الإرهابي الذي تحزم به وفجّر نفسه في مسجد الصادق، وقبلها تراكمت قطرات القنابل اليدوية وتراصّت سيقان «الآر بي جي» وأشياء أخرى مخيفة داخل حفرة، تم ردم هوتها بالإسمنت في مزرعة العبدلي.
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حديث الحياة والموتقبل يوم من وفاة الزميل يحيى عبدالرحيم إثر حادث أليم، دار حديث بيننا مساء السبت الماضي، لم أجد لهذا الحوار تفسيراً مقنعاً يزيل تخميناتي لسبب إثارة هذا الحديث في هذا التوقيت، لاسيما أنه جاء قبل رحيل أبي يوسف بأقل من 48 ساعة، وأذكر أن مبعث هذا الحديث كان كثرة وفيات النجوم والمشاهير العرب والأجانب في شهر ديسمبر، فكان يردد حينها: "ربنا يعديه على خير"، ثم أشار إلى موضوع يزعجه جداً في العمل الصحافي، رغم أن انزعاجه ليس من أداء المهمة وظيفياً بل كان امتعاضه إنسانياً، فقال: كلما نُشر خبر عن مرض أحد المشاهير أو النجوم، يحتم علينا عملنا الصحافي الاستعداد لهذا الخبر وكأننا ننتظر لحظة الوفاة، فهو لم تكن تزعجه فكرة الموت ولم يخشه.
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صلاة الشكر!القصيدة بخور الأرض للسماء، منذ الخليقة ومنذ بداية الكون، تقيم الأرض صلاة شكر للسماء في كل لحظة ومع كل نفس لها– هكذا تقول الأسطورة- تعبيراً عن شكر الأرض وامتنانها للسماء التي تهب لها الحياة، والتي تبقي قناديلها مضاءة ليلاً، وفانوس شمسها منيراً في النهار، هذه السماء الكريمة والتي عند عقد قران كل غيمتين تحت خيمتها تفتح على الأرض خزائن المطر، وتنزل في أيدي "رعاة الظمأ" جنيهات من الماء، ولفضائل أخرى للسماء جمّة على الأرض تقيم الأخيرة "صلاة الشكر" هذه لها، وكمعظم الطقوس المقدسة، فإن البخور يكاد يكون جزءاً لا يتجزأ من تلك الطقوس، وصلاة الأرض ليست استثناء من ذلك، القصيدة هي بخور صلاة الأرض التي ترفعها للسماء، القصيدة بكل سمائها، ومائها، وعوالمها المكتنزة بالصور والمتضادات، وخضرتها التي تغطي عورة
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... وْرَدّ ...غطاهاالأمريكان اخترعوا شخصيات خيالية مثل "زورو وسوبرمان"، ونحن اخترعنا شخصيات خيالية أعظم مثل "فراش البلدية" سابقاً وشخصية "سوبر كومار" حالياً!، كومار الذي تجده أحياناً يهرب الحاويات وأحياناً عضواً في خلية إرهابية، وعلى عكس الشخصيات الأمريكية، كومار لا يضع القناع على وجهه فهو قناع لوجوه آخرين!
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البديل لحل الدولتين!في خطابه الأخير، حول القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على نحوٍ كأنه جازم وقاطع، إن السياسات التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه هذه القضية ترجّح احتمال أن "حل الدولتين" قد ينتهي، إن لم يكن انتهى فعلاً، وبالطبع فإن البديل سيكون، إن صحت هذه التكهنات والتقديرات، هو "حل الدولة الواحدة" أي دولة إسرائيل من البحر إلى النهر، وعلى كل أرض فلسطين التاريخية باستثناء قطاع غزة، عش الدبابير... الذي فكك الإسرائيليون مستوطناتهم فيه وغادروه هروباً لا يلوون على شيء.
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ربيع ثقافي... وعمالة ماهرة• من أمتع ما قرأت في مجال السياسة الخارجية كتاب «السياسة الخارجية في زمن متغير» للكاتب كريستوفر هيل، وقد اقترحت قبل عدة سنوات ترجمة الكتاب، فقوبل اقتراحي بالرفض بحجة أن الكتاب قد طُبع قبل ستة أعوام، واليوم نعود لنستقي من الكتاب مفاهيم الدبلوماسية الإنسانية والتنموية، وما أرجوه اليوم ألا يُعرقل كتابي القادم حول دول مجلس التعاون، فالمعوقات الإدارية بازدياد، و»دحر» المواهب والمهارات أصبح سمة جديدة، والسبب يكمن في «مرحلة التشبع» الإداري التي وصلت إليها مؤسساتنا، فانتقلت من مرحلة احتواء الكفاءات إلى محاربتها، نحن فعلا بحاجة إلى «ربيع ثقافي».
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هل تفوز روسيا حقاً؟عقد بوتين قبل أيام مؤتمره الصحافي السنوي، منهياً ما وصفه كثيرون بسنة ناجحة جداً بالنسبة إلى الرئيس الروسي، وإن كنت تستهلك بانتظام وسائل الإعلام الحالية، فمن الطبيعي أن تعتقد أن روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأن القراصنة الروس نجحوا وحدهم في إيصال ترامب إلى البيت الأبيض، وأن ترامب مستعد ليكون مرشد الكرملين داخل الحكومة الأميركية، وقد تخال أيضاً أن الجنود الروس يوشكون أن ينفذوا إنزالاً قرب العاصمة واشنطن.
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القراءة والكتابة الإبداعيةاستقر في الوعي الشعبي بشكل خاص، ووعي فئة من الكُتاب والمثقفين، لفترات طويلة، أن الموهبة وحدها تلعب دورا أساسيا وتتحكم في الجزء الأكبر من الكتابة الإبداعية، وأن وحي الكتابة وطقوسها هما ما يدفعان بالكاتب لكتابة إبداعية لافتة وقادرة على تجسيد واقع فني حي يؤثر في جمهور التلقي ويضمن للكتاب البقاء والخلود.
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«مُولد» الشرق الأوسط الجديد!الروس، ومنذ عهد الاتحاد السوفياتي، نجحوا عندما ساندوا ودعموا الحركات السياسية العربية ضد أنظمتها، في حين خذل الأميركيون والبريطانيون هذه الأنظمة الموالية لهم فسقطت الواحدة تلو الأخرى، واليوم الروس يصمدون في دعم الأنظمة الحليفة لهم في حين ترك الغرب حلفاءه من التيارات والفصائل المناوئة لحكوماتها.
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طفح الكيلبعد أحداث 11 سبتمر عام 2001 وكنت وقتها أتولى رئاسة البعثة الدبلوماسية في مدينة صنعاء، قامت وزارة الخارجية اليمنية، وبتكليف من رئاسة الجمهورية بإنشاء "غرفة أزمة" لمتابعة تلك الأحداث، وقد استضافت تلك اللجنة بعض السفراء المعتمدين في اليمن وكنت من بينهم، كان هناك سؤال محدد حول الرد المتوقع للولايات المتحدة الأميركية على هذه الاعتداءات، وإلى أي مدى يمكن أن يصل، وهل ستقوم أميركا بشن حرب على منظمة طالبان؟
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حسين عبدالله طاهر البغلي 73عاماً، شيع، رجال: حسينية آل الياسين، المنصورية، نساء: الجابرية، ق7، ش102، م13، ت: 66466664
سيد هاشم سيد إسماعيل سيد إبراهيم 19عاما، شيع، رجال: مسجد أبو الفضل العباس، صباح السالم، نساء: الرقة، ق4، ش8، م123، ت: 66615554
عبدالمحسن محمد السهيل المطيري 56 عاماً، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99000577
صبيحة ناصر مال الله أرملة عبدالله عيسى المطر 83 عاماً، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت: 97850251
جوزه حمدان حمود أرملة فلاح مسعود الهدباني المطيري 68 عاماً، شيعت، صباح السالم، ق12، الشارع الاول، ج1، م42، ت: 99688558، 66644334
حسن عبدالله محمد عبدالله الحسن الحساوي 47 عاماً، شيع، رجال: العقيلة، ق2، ش222، م29، نساء: الرقة، ق4، شارع الرقة، م109، ت: 55242252، 65997888
أحمد إبراهيم الهاشم 83 عاماً، شيع، رجال: ديوان الهاشم، العديلية، ق3، مقابل الدائري الرابع، نساء: كيفان، ق5، شارع الاسكندرية (ش الجامعة) م3، ت: 51184588، 24812593
خليل ذاير حمدان الديحاني 81 عاماً، شيع، رجال: العارضية، ق2، ش6، م9، نساء: العارضية، ق8، ش7، ج5، م45، ت: 97779708، 66189229
مزيونة ثامر سالم الشمري أرملة نايف مانع رميش العجمي 68 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، بمقبرة الجهراء، رجال: سعد العبدالله، ق6، ش607، م91، نساء: الواحة، ق3، ش9، م190، ت: 97221822، 60666610
سلمى محمد قصاب الفريش أرملة فالح دغيم الطني العازمي 86 عاماً، شيعت، الصباحية، ق1، ش18، م2، ت: 67799444، 66566262
سلطان دخيل السلطان العجمي 51 عاماً، شيع، رجال: العقيلة، ق3، ش327، م41، مقابل طريق الفحيحيل السريع، نساء: الجهراء، العيون، ق1، ش6، م172 أزرق 20، ت: 55369615، 55585598
أمينة عبدالرحمن يوسف الرستاقي أرملة محمد جاسم الناصر 87 عاماً، شيعت، رجال: هدية، ق5، ش12، م22، نساء: العقيلة، ق1، ش122، م8، ت: 55515553
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