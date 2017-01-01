الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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ميركل: إرهاب الإسلاميين المتشددين أكبر اختبار لألمانياقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة للأمة بمناسبة العام الجديد تم بثها اليوم السبت (31 ديسمبر) إن الإرهاب الذي يمارسه إسلاميون متشددون يمثل أكبر اختبار تواجهه ألمانيا وتعهدت بسن قوانين من شأنها تحسين الأمن بعد هجوم دام قبل عيد الميلاد في برلين.
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مواجهة تحدي الشعبويةالرأسمالية أكبر محرك للرخاء في العالم على الإطلاق، ولكن المؤسسات الديمقراطية التي تخلق الحيز اللازم لتمكين قادة الأعمال من العمل لم تنجح في مواكبة التغير الاقتصادي والتكنولوجي المتسارع؛ ولم تتمكن من إجراء التعديلات الضرورية لضمان استفادة العدد الكافي من الناس من النظام الذي ينتمون إليه جميعاً. وينبغي لكل الزعماء أن يضعوا هذين الأمرين نصب أعينهم دائماً عند النظر إلى ردة الفعل الشعبوية السلبية التي شهدها العالم في عام 2016، والتي تجسدت في الخروج البريطاني، والنصر الانتخابي الذي حققه دونالد ترامب في الولايات المتحدة، والاستفتاء الفاشل على الإصلاحات الدستورية في إيطاليا، وغيرها.
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عام انتهاء المهزلةيكفي أن تقول إن دونالد ترامب تسلم شارة الكابتن في أقوى فريق في العالم، لكي تعرف كمية الصخب التي حدثت في هذا العام، الذي لفظ نفَسه الأخير منذ ساعات (إن كنت من الطيبين الذين اعتادوا قراءة الصحف صباحاً). وكم من مسؤول بلع ريقه هلعاً، بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية، وكم من كائن بشري صفق فرحاً، وأنا أحدهم، لفوزه.
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مباركين عرس الاثنينلم يكن غريباً أن تدعم الحكومة على لسان وزير داخليتها هيئة الأمر بالمعروف بشكلها البرلماني الجديد "لجنة الظواهر السلبية"، بل الغريب أن تقف ضد مشروع خلقها، فالجمود الفكري ومحاصرة الحريات العامة والخاصة وفرض الوصاية المطلقة على الأفراد بعد وصمهم ضمنياً بالقصور هو القاسم المشترك "المحافظ" بين أولياء السلطة الدينية وملاك السلطة السياسية، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وتآكل الشرعية الدستورية يصبح من الضرورة تكريس ممارسة التدجين السياسي والاجتماعي للبشر المحبطين بهذا الواقع، وإشغال الناس بقضايا من شاكلة لجنة الظواهر التي ستدور معظم محاورها، كما يظهر من أطروحات أشخاصها، على القضية الأخلاقية، بعد أن تحصر بالشكل العام مثل اللبس والحفلات والاختلاط وقمع المرأة، أو تشريع اضطهاد المختلفين جنسياً
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فلسطين ليست بحاجة إلى معايير كيريأخيرا تجرأت إدارة أوباما ممثلة بوزير خارجيته كيري وقذفت حكومة نتنياهو بالحقائق المرة، وبعد تأخير دام ثماني سنوات وفي ساعاتها الأخيرة قالت الإدارة الأميركية ما صمتت عنه، رغم أننا قلناه مرارا وتكرارا، بأن الاحتلال والاستيطان يقتل إمكانية قيام دولة فلسطينية ويدمر فرص السلام، وبأنه لا بديل لحل الدولتين إلا الدولة الواحدة، وبأن في إسرائيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها وأن عناصرها الأكثر تطرفا توجه مسارها، وأن مستقبل المنطقة في خطر داهم بسبب سياستها، وأن من يختلف مع إسرائيل يوصف بأنه معاد لإسرائيل وللسامية، وأن السلام مع العرب مستحيل بدون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن جوهر المشكلة هو الاحتلال الذي تحول إلى منظومة فصل لمعازل، وأن الاستيطان يلتهم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
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نحن وأفكارنا الإطلاقيةعلى ما هو معروف، استقر الرأي على أن الدين لم يجد حضنا آمنا كالديمقراطيات الليبرالية، فتلك برهنت تاريخيا، وفي أزمنة عاصفة، أنها وحدها من ترعى حق الناس في أن يؤمنوا بما يشاؤون وتسهر على حماية خياراتهم الروحية. آية ذلك قبول الديمقراطيات الليبرالية واحتضانها طيفاً متنوعاً من العقائد التي جلبها المهاجرون معهم من كل "مداشر" الأرض، وليس ذلك مستغربا، ففي قلب هذه الديمقراطيات تقبع قيمتان جوهريتان هما حرية الرأي والمعتقد.
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نقطة: كويتيون لا يدخلون النارظلمتموهم قبل أن تفهموا حقيقة الموضوع وأهدافه السامية، فالسيد وزير الداخلية الموقر، بالتعاون مع السادة النواب الأفاضل مقترحي لجنة الظواهر، لم يقصدوا بلجنتهم التمهيد للتدخل بحياتكم الخاصة وحقوقكم الفردية وحرياتكم الشخصية كما قد تتوهمون أو تسيئون الظن، إنما جل ما يريدونه هو أنهم بعد أن ضمنوا لكم الحياة الكريمة على وجه الأرض، فإنهم يسعون لضمان وجهتكم الأكرم في مرحلة ما بعد الحياة.
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حلب وبرلماننا التائه!صدر تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أواخر أغسطس الماضي نص على أنه "لا آلية حالية لضمان تحقيق العدالة الجنائية تجاه الانتهاكات الجسيمة في سورية"، طبعاً هذا الاستنتاج غير اعتباطي، بل قائم على مساع سابقة ومطالبات متكررة لإصدار تفويض عاجل من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن صوت مجلس الأمن على قرار لإصدار هذا التفويض، ولكنه سقط أمام استخدام الروس والصينيين حق "الفيتو" قبل عام ونصف.
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كفاءات في مهب الريحعندما أحيل الكثير من القياديين في وزارة التربية بمختلف الرتب والمسميات إلى التقاعد، أصبحت هذه المناصب شاغرة، مما دفع بعجلة تجديد الدماء بأقصى سرعة، لسد النقص، وطبعاً كسابق العهد يتم إصدار نشرات لمن يحق له التقدم لتلك المناصب، ويتم اختيار من تنطبق عليه الشروط والمعايير المعروفة لدى الجميع، وكل منصب له شروطه ومعاييره.
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عام مصاصي الدماءلم يكن عام 2016 أسعد حظاً من الأعوام السابقة، بل كان شاهداً على سفك المزيد من دماء آلاف الأبرياء في جميع دول العالم، حيث امتدت يد القتل غدراً من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وتنوعت أشكال الإرهاب ما بين إرهاب التنظيمات المتطرفة وإرهاب الدول الكبرى الذي تمارسه ضد العُزّل، وتناثرت الدماء والجثث والأشلاء في كل مكان في مشاهد محزنة ومخزية رغم أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، وفي زمنٍ لم نكن نتصور أن تحدث فيه هذه الأشكال البربرية والهمجية من الجرائم التي تجاوزت كل الأعراف والقيم وتعاليم الأديان السماوية، ولم تشهدها حتى العصور الجاهلية التي كانت أقل قسوة من سفاحي ومجرمي هذا الزمن.
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«نوبل» وحقوق الإنسانكرّس ألفريد نوبل حياته للعلم وأبهر العالم بالعديد من الاختراعات والاكتشافات، منها "الديناميت" الذي استُخدم لبناء الطرق والإنشاءات والمناجم وغيرها الكثير. توفي لودفيج نوبل شقيق ألفريد عام 1888، فالتبس الأمر على إحدى الصحف ونشرت نعياً لألفريد بعنوان "مات تاجر الموت"، قائلة: "الدكتور ألفريد نوبل، الذي بنى ثروته من عائدات الموت والحروب بإيجاد طرق لقتل الكثير من الناس بأسرع وقت توفي أمس"، ما أتاح لنوبل فرصة استثنائية لمحاسبة الذات وتطبيق ما ورد في الكلمات المكنونة "حَاسب نفسك قبل أن تُحاسب" بقراءة تقييم واقعي لإنجازاته في الحياة، فأصيب بصدمة وخيبة أمل لتركه ميراثاً سلبياً كهذا، وقرر تصحيح الوضع بتشجيع استخدام العلم للسلام وتنمية المجتمعات، لذا كرس مُعظَم ثروته لمكافأة من يُساهم في تحقيق السلام
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جلسة حلب... والروهينغارغم أن العين لا تخطئ دلالتها، فقد كنا نتوجس خيفة من أن تتحول "جلسة حلب" إلى تراشق طائفي، فتخرج عن النص، وتأخذ منحى بعيداً عن هدفها الإنساني، إلا أن أعضاء مجلس الأمة كانوا على قدر المسؤولية، ووضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم، فخرجت الجلسة بتوصيات بالاستمرار في دعم الشعب السوري، كما تمت الإشادة بدور الكويت السياسي تجاة الأزمة السورية.
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«ورود مجففة»!للورود المجففة بريق وألق وجمال يُضفي لمسة مفعمة بالذوق على المكان، لكن لا يمكن أن تُصبح البديل عن الزهور الطبيعية، التي تمنح منزلكِ رائحةً ذكيةً وعطراً فواحاً، وتجعل منه دوحة غناء، مقارنة فرضت نفسها وأنا أتأمل حصاد السينما المصرية في عام 2016، وسعي بعض أفلامها إلى الحضور في المهرجانات الإقليمية والعالمية، ونجاح عدد منها في حصد بعض الجوائز والتقدير، فيما تصدمنا الحقيقة المُرة الأكثر سطوعاً، التي تقول إن «جحيم في الهند» حقق إيرادات بلغت 35 مليون جنيه أهلته لأن يُصبح «الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية»، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم «الجزيرة 2»!
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6/6 : فساد المكافحةلفت انتباهي قبل أيام قول رئيس مجلس الأمة خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد: "إن الكثير من المشاريع في الكويت قد تعطلت بحجة وجود شبهات فساد! كما أننا نقف أمام معضلتين بنيويتين؛ الأولى هي كثرة الحديث عن الفساد دون تحديد فاسدين لمعاقبتهم، وهو أمر يبعث على اليأس والقنوط! والأخرى هي أننا تحت شعار التشدد في محاربة الفساد نقع في دائرة تعطيل الأعمال والإنجاز وإطالة الدورات المستندية والإجرائية للمشاريع والأعمال".
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مبادرة الحكيم ناجحة لولا العقبة الإيرانية!ما يطلبه بعض كبار المسؤولين العراقيين من دور عربي لإنهاء الأزمة العراقية غير ممكن تلبيته، ما لم ينته الوجود الإيراني السياسي والعسكري والأمني والميليشياوي الطاغي في العراق، لأن بقاء هذا الوجود سيعني الفشل المحتم لأي وساطة عربية بين المكونين العراقيين الرئيسيين، السني والشيعي، ولأن إيران تعتبر أن قرار الشيعة ليس في بغداد، بل في طهران.
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بوصلة المجلس!تركيبة مجلس 2016 قد تعكس حالة التقاطع والاختلاف في المجتمع الكويتي فكرياً وسياسياً، وبما تحمل من تناقضات في المواقف والكثير من الموضوعات، وانعكست هذه الخلافات بشكل سريع وواضح في الجلسة الأخيرة عند اختيار اللجان المؤقتة، وخصوصاً لجنة الظواهر السلبية، وكذلك في مناقشة المشهد السوري وتحديداً ما يخص مدينة حلب.
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لا نريد أن نفهمفي الدول المتقدمة تنشأ مراكز أبحاث ومراكز معلومات ومراكز قياس لآراء الناس، وتعيين متخصصين محايدين للقيام بهذه المهام، وتقوم الحكومات والبرلمانات والمهتمون بالشأن العام بمتابعة ما يصدر عن هذه المراكز للاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتحسين مستوى أداء الحكومة والمنظمات الرسمية وغير الرسمية في تقديم الخدمات، وفي تطوير الدولة بصفة عامة.
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جامعة جابر وفصل «التطبيقي» والقرار الأخيرمنذ صدور قانون إنشاء جامعة جابر الأحمد ونشره في الجريدة الرسمية، وكل المؤشرات تشير إلى استحالة تطبيقه وفي أكثر من مادة لأسباب، في مقدمتها: آلية تعيين رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة، والتي كانت السبب الرئيس وراء وقف تنفيذه دون أن تبادر الحكومة والمجلس في تعديلها، مبررين ذلك بوجود مشروع قانون متكامل يشمل إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة، والذي هو الآخر ظل حبيس الأدراج على أمل أن يكون ضمن أولويات اللجنة التعليمية.
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من للمعلم الوافد؟!في بداية العام الدراسي الجديد 2016-2017م، أصدرت حكومتنا "الرشيدة" قراراً جائراً بتخفيض بدل السكن للإخوة الوافدين المعلمين والمعلمات من 150 ديناراً إلى 60 ديناراً فقط لا غير، علماً بأن إيجارات الشقق مازالت مرتفعة، وأقل شقة تؤجر بـ300 دينار، فهل تكفي الـ60 ديناراً كبدل سكن، في ظل الظروف الحالية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والوقود؟!
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إسعاف السوريينمللنا الكلام وكرهنا الانفعال، وجربنا هلكة التهور، وشلّنا التخطيط، فكيف ننفع ولا نضر في الوضع السوري المحير؟ ففي الداخل نساء وأطفال يحدق بهم الخطر من كل صوب، مطرهم من ست سنين قنابل و"تي أن تي" وغازات، وليس عندهم من يحميهم إلا الله، آباؤهم غيبهم الأسر أو القتل، والدول تدور عليهم وتحوم حواليهم، وحصارهم يزداد ضيقاً، فغدوا بين تهجير ونفير فضاع الصغير وزُهق الأسير وحار الكبير وهلع الملايين، فكيف ننفعهم؟ وما خياراتنا القانونية ذات التأثير الإيجابي لنفع كل إنسان في سورية؟
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«أبراهام»!منذ ما يقرب من العام دخلت السينما العربية معترك الحرب على التنظيم المسمى «داعش»، وقدّمت فيلم «الصراط المستقيم» (لبنان/ سويسرا 2015)، الذي انفرد مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، في دورته الرابعة (30 يناير – 5 فبراير 2016)، بعرضه الأول في مصر. ولم تتمثّل أهميته في كونه الفيلم الروائي الأول في العالم الذي يرصد على الشاشة الأهوال والفظائع والجرائم التي يرتكبها التنظيم، وتسيء إلى صورة المسلمين، وتشوّه الدين الإسلامي، وإنما في جدة فكرته، وجرأة طرحه، ووصوله إلى أقصى درجات التكثيف والإيجاز والاختزال!
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عصر ترامبفي العشرين من يناير 2017، سيُنَصَّب دونالد ترامب بوصفه الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وأكره أن أقول «ألم أقل لكم؟»، ولكن ما كان ينبغي لنا أن نفاجأ بانتخابه، فكما شرحت في كتابي الذي صدر في عام 2002 بعنوان «العولمة ومنغصاتها»، تسببت السياسات التي استخدمناها لإدارة العولمة في نثر بذور الاستياء والسخط على نطاق واسع، ومن عجيب المفارقات أن مرشح الحزب الذي مارس الضغوط الشديدة لفرض التكامل الدولي على الصعيدين المالي والتجاري لم يفز إلا على وعد التراجع عن كل هذا.
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«التربية»... «خليك» بالبيت!استغربت كثيراً بعد نشر خبر منذ أيام في إحدى الصحف الزميلة عن بحث وزارة التربية لمقترح بتغيير مواعيد الدوام الرسمي في المدارس الحكومية، ليكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة والنصف، لتمكين الهيئة الدراسية، وبصفة خاصة المدرسات، من العودة المبكرة إلى منازلهن، وتخفيف العبء اليومي عليهن.
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من ملف السفور والحجاب في العالم العربيكتب الأستاذ "الأثري" في مجلة البدائع العراقية، خلال العهد الملكي، مهاجماً أنصار السفور: "ها أنتم أولاء تتظاهرون بنصرتها والدفاع عنها... بينما السيدات الفاضلات المصونات يتبرأن من ثرثرتكم ونقيقكم، ويبرأن إلى الله من التبرج والسفور ومن كل من يدعو إلى الخلاعة والفجور، ويعددن الحجاب نعمة... ألقوا حبل نسائكم على غاربهن ودعوهن سافرات، ودعونا نفعل بهن ما نشاء".
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الأغلبية الصامتة: «الأستاذ» والبعثة... في ذمة النسيانكلما مررت على منطقة الشامية يخفق قلبي مرتين بقوة، الأولى تئن شوقا لبيت جدي لأمي الذي ذهب بلا رجعة والثانية تذكري الرجل الفاضل الذي أحاطني دوما برعايته ونصحه وسؤاله عني عندما أغيب عن مجلسه، وهو الأستاذ الأديب والشاعر المغفور له بإذن الله عبدالله زكريا الأنصاري (1922– 2006).
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حقائق لا يغفلها التاريخمرت علينا في السنوات الأخيرة أحداث كثيرة غيرت شكل المنطقة وطبيعة الصراع الدولي والإقليمي فيها، إلا أنه من الواضح أن بعض المسؤولين لم يستوعبوا أو يقرأوا هذه التغيرات بشكل جيد، بما يسمح لهم بالاستفادة منها، ومع الأسف الشديد هذه هي حال مسؤولينا، ولذلك نقول: «أبشر بطول السلامة يا مجلس التعاون»!
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المتفائلون الآثمون!المتمسكون بالأمل رغم عتمة اللوحة، الذين تفرح قلوبهم عندما تقع بين أيديهم "صورة تذكارية" من تحت الأنقاض لا تزال محتفظة بكامل أناقة بروازها، برغم الدمار والخراب، ورائحة الدم الطازج، وصراخ الأطفال والنداءات المصحوبة بالذعر، فإن كل ذلك لم ينل من وجه تلك الصورة سوى بتكديس الغبار الذي زال من أول نفخة!
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الوعد الاقتصادي ببنية تحتية ذكية مناخياًنتج عن العولمة خلال العقود القليلة الماضية فترةٌ لا نظير لها من النمو الاقتصادي، ساعدت في التقليل من انعدام المساواة العالمي، وخلقت فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية، فأُنقذ نحو 1.1 مليار إنسان من براثن الفقر المدقع منذ سنة 1990؛ مما خفض من نسبتهم مقارنة بسكان العالم من 35 في المئة إلى أقل من 10 في المئة، طبقاً لأحدث التقديرات.
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... وْرَدّ ...غطاهاعمر الطبطبائي والبابطين نائبان شابان يتمتعان بروح رياضية عالية، وهذه الروح تتمثل بتبادل الـ"تي شيرت" بين اللاعبين بعد المباراة، وفي المجلس تكون بتبادل المواقف بين النواب، لذلك صوّتا هما مع لجنة الظواهر السلبية وصوّت خلف دميثير ضدها، وغداً يتبادلان الـ"تي شيرت" مع محمد هايف، فيصوّت هو ضد تعديل المادة الثانية ويصوّتان هما مع إعدام المسيء!
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إيران وروسيا... إلى أين؟!أغلب الظن أن ما يقال عن خلافات بين الروس والإيرانيين، ومعهم بالطبع نظام بشار الأسد، فيه بعض الصحة إن لم يكن كلها، فقد بات من الواضح والمؤكد أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يريد حرباً بلا نهاية في سورية، وأنه، في الوقت ذاته، لا يملك القدرة المطلوبة للقضاء على المعارضة السورية، ولذلك فإنه بعد "النصر"! الذي حققه في حلب، بات مضطراً لإيجاد حل يكون معقولاً بالنسبة إليه، حتى إن اضطر إلى التخلي عن شروطه السابقة التي أعلنها وزير خارجيته سيرغي لافروف، في لحظة كان التفوق العسكري فيها إلى جانبه وجانب حلفائه الإيرانيين، ويأتي لاحقاً هذا النظام الذي يبدو أن نهايته الكارثية أصبحت واضحة ومحققة لا محالة.
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42 سنة!!أكرر مضمون موضوع سبق أن تطرقت له في أكثر من مناسبة لوجود مجلس جديد وحكومة جديدة، لعل وعسى أن تحظى الفكرة بالاستيعاب والقبول المطلوب، وقد دفعني لإعادة مضمون ما كتبت سابقا اليوم الحكم الصادر على السيد عبدالحميد دشتي الذي أراه، وقبل البدء، من أسوأ النماذج النيابية التي مرت على الكويت على الإطلاق.
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خارج السرب: إردوغان موحد الأيديولوجياتيستحق الرئيس التركي إردوغان وبجدارة أن يلقب بـ"موحد الأيديولوجيات"، الأيديولوجيات العربية تحديداً، وكلكم يعلم أن الأيديولوجيات العربية كالليبرالية والإسلامية واليسارية اتفقت على ألا تتفق، وبينها خلاف ذو بأس شديد و"جامد" من ألف بابا نويل إلى ياء بابا غنوج مروراً بمثاليات السياسة وانتهاء بمثليي البشر، ولكن هذا الجورجي المتربع على عرش الأناضول جعل، وعلى غير العادة، المشرقي الليبرالي يجتمع مع اليساري المغربي بضيافة حيص بيص الإسلاميين، ليتحلقوا جميعا حول وليمة الهجوم الدسم والضاري عليه! فسبحان من جمع شتات الأيديولوجيات بعدما ظننّا كل الظن أن لا تلاقيا!
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ما الهدف من «جذب» المستثمر الأجنبي؟!إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الوثيقة الاقتصادية للحكومة تطرح موضوع ما تُسميه "جذب المستثمر الأجنبي" باعتباره، إحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي والمالي، وهو الأمر الذي يتطلب، كما تقول الحكومة، تقديم تسهيلات جمركية ومالية و"إغراءات" من أجل "جذب" المستثمر الأجنبي، فما الأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها؟
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الجمود الإداري• على هامش إحدى ورش العمل المختصة بالعمل الإعلامي، وبعد مناقشة دور الإعلام في تمكين المرأة من العمل الاقتصادي والسياسي، وتعزيز الفرص المتاحة، وكيفية الاستفادة منها، جاء صوت إحدى المشاركات مطالبا بإنصاف المرأة مما يسمى بالتنمر الإلكتروني، أي استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة المرأة، وإرسال رسائل العنف.
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«تأثير ترامب»... أوروبا واجهته أولاًيستطيع المؤرخ أن يدلي برأيه الحكيم بعد الواقعة أما المحلل السياسي فعليه أن يطرح أفكاره الحكيمة قبلها، وقد أخفق المعلقون في التنبه للدلائل التي أشارت إلى انتصار ترامب الرئاسي رغم حكمتهم التقليدية وحساسيتهم الانتخابية، ونتيجة لذلك يحاول بعض المعلقين منذ الانتخابات استباق التطور الاستثنائي التالي بطرحهم رواية جديدة، ومفهوماً يكفي لتوضيح كل الظواهر غير المتوقعة، والبغيضة، والمحيرة، وبوليصة تأمين شاملة كفاية لتوقُّع أي طارئ على أرض الواقع: تأثير ترامب.
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المجتمع المفتوح يحتاج إلى الدفاع عنهقبل فترة طويلة من انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، أرسلتُ بطاقة تهنئة في إحدى المناسبات العامة إلى أصدقائي تقول: «هذه الأوقات لا تتوافق مع العمل كالمعتاد، أتمنى لكم التوفيق في عالَم مضطرب». والآن أشعر بالحاجة إلى تقاسم هذه الرسالة مع العالَم، ولكن قبل أن أفعل هذا، عليَّ أن أخبركم من أكون وماذا أمثل؟
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... وْرَدّ ...غطاهاأنانيّو هذه الجريدة طالبوا، عبر افتتاحيتهم الأخيرة، بأن تكون "جلسة حلب" بلا طائفية، لم يراعوا من لا يملك بضاعة إلا الطائفية، ولا يستر عورة مواقفه إلا بقماشها، يريدون تقديم المصلحة الوطنية برفع غصن الزيتون على المصالح الانتخابية في موسم رفع الأحذية! اتقِ الله يا رئيس تحريرنا فإن قطع الأعناق أهون من قطع "الأبواق"!
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الشقيقة إسرائيلكان صدى الأحداث يتردد في كل شوارع المدن العربية، إيمانا بأمة عربية واحدة، فأين نحن الآن، وقد احتلت المدن العربية من قبل مئات الجماعات والأحزاب والتنظيمات بكل اتجاهاتها وأفكارها، وغدت تتقاتل على مساحة عالمنا العربي، ولا أحد يعرف لماذا؟ ومن يقتل من؟ وإلى أين نسير؟ فبين نفاق أوروبي وتخاذل عربي، وتحالف الدول الكبرى، وتلاقي مصالحها ضاعت أوطاننا.
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ميري كريسماس!نبي الله عيسى ابن مريم "عليه السلام" من الأنبياء أولي العزم، وهو مَن بشّر الإنسانية برسولنا الأكرم محمد بن عبدالله "صلى الله عليه وآله وسلم"، الذي كان بدوره يلقب من سبقه من الأنبياء بـ"أخي"، فضلاً عن أن الإيمان والتصديق بأنبياء الله من أساسيات عقيدتنا الإسلامية، ومن هذا المنطلق تتعلق قلوبنا بحبهم واحترامهم وتقديسهم.
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سنة تنهي عصراً كاملاًستعقد دول أوروبية عديدة انتخابات عامة في 2017، ولا ينبغي لنا أن نغفل عن خطر الظهور القوي للحركات الانعزالية والشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي، فخسارة هذا الاتحاد دولة بأهمية المملكة المتحدة عسكرياً واقتصادياً أمر مؤسف بالقدر الكافي؛ أما خسارة دولة مؤسِّسة مثل فرنسا فأمر مأساوي.
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مرافعة : خلل العملية الانتخابية!بعد نهاية كل عملية انتخابية تتعالى أصوات السياسيين والقانونيين في المطالبة بتعديل قانون الانتخاب وبضرورة إيجاد قانون انتخابي جديد، إلا أن تلك الأصوات سرعان ما تختفي بمجرد انتهاء المحكمة الدستورية من الفصل بالطعون التي تعرض أمامها، سواء بالرفض أو القبول، على أن تعاد المطالبات ذاتها بضرورة تعديل نظامنا الانتخابي، عند إجراء انتخابات جديدة!
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إثبات حضور المحامي شفاهة في محضر التحقيقلما كانت الصلة بين أعضاء النيابة العامة ومحققي الإدارة العامة للتحقيقات مع المحامين هي صلة زمالة ومودة، فجميعهم يؤدون واجبهم في ساحة القضاء، ولا هدف لهم سوى إحقاق الحق وإعلاء كلمته، إلا أنه قد تتابعت المواقف التي يتعرض لها الزملاء المحامون مع بعض الإخوة من المحققين لدى الإدارة العامة للتحقيقات على وجه الخصوص بشأن حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، سواء بإثبات التوكيل شفاهة من المتهم في محضر التحقيق، أو بوجود سند الوكالة.
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وقف الاستيطان المعنى والقيمةعلى الرغم من كل أشكال التراجع، والاحتراب الداخلي، والضعف الشكلي والفعلي، عربياً، وعلى الرغم من حالة الانقسام الفلسطيني الحادة، تظل قضية فلسطين لاعباً أساسياً ومحورياً، تفرض نفسها، كأبرز قضية اغتصاب في التاريخ الحديث. يحدث ذلك بعد خمسين عاماً على النكسة واحتلال إسرائيل لكامل التراب الفلسطيني في ١٩٦٧، وبعد قرابة السبعين عاماً على النكبة في ١٩٤٨.
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هل سيفعلها ترامب... وماذا ستكون العواقب؟ما يدل، بل ما يؤكد أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي وصف حتى من غير العرب بأنه تاريخي، هو رد فعل الإسرائيليين الذي وصل إلى حد "الهيستيريا"، ورد فعل الرئيس الأميركي (الجديد) دونالد ترامب، الذي ما كان بحاجة إلى هذا القرار ليثبت "صهيونيته" الزائدة، إذ إنه خلال معركة الانتخابات الرئاسية قال ما لم يقله الأوائل من مرشحي الوصول إلى البيت الأبيض الأميركيين، الذين بالغوا كثيرا في التذلل لإسرائيل إرضاء لمجموعات الضغط والتأثير اليهودية – الأميركية.
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دجاجهل نحن شعب متعصب لا يتفهم المعنى الحقيقي للحرية وعليه تجدنا نفرز نواباً من أمثال هذا الذي يرفع سيفه ليحارب شجرة، أو ذاك الذي يرفع حذاءه ليحارب سفيراً، أو الآخر الذي يرفع عقيرته دون حياء أو خجل ليدافع عن أعتى طاغية في وقتنا المعاصر، أم نحن شعب مسكين منكوب ضحية نواب أفرزتهم العلاقات الفاسدة والأموال السياسية والتحالفات "القطبية" فدفعوا بنا دفعاً لأن نكون صورة منهم، كلامنا من كلامهم، تصرفاتنا من تصرفاتهم، عنفنا اللفظي بل والجسدي صور معكوسة من عنفهم وسقوط أساليبهم؟
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باب ميركل المفتوح للمهاجرين قد يُقفل كلياًتُعتبر ألمانيا حتى هذه المرحلة من القرن أوفر حظاً من فرنسا، حيث حصد الإرهاب المتطرف حياة المئات فيها، وبالتأكيد في الولايات المتحدة التي لقي 3 آلاف شخص فيها حتفهم خلال اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، غير أن الحوادث الإرهابية في ألمانيا ظلت معزولة ونفذها أفراد من دون التسبب في وقوع ضحايا أو مع عدد ضحايا ضئيل.
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بخيتة حمادي حسين أرملة وادي صلبوخ المحيسن الحسيني 66 عاما، شيعت، الجهراء، القصر، ق1، ش2، ج3، م23، ت: 99499887، 51185558
حمد خليل إبراهيم حيدر 21 عاما، شيع، رجال: الرميثية، شارع المسجد الأقصى، ق5، م30، حسينية العقيلة الطالبين، مقابل حسينية سيد محمد، نساء: بيان، ق7، ش1، ج2، م29، ت: 50322998، 60606054
محمد مشعل مجاهد ضيف الله المطيري 21 عاما، شيع، رجال: سعد العبدالله، ق10، ش79، م42، نساء: العمرية، ق3، ش7، م10، ت: 55727774، 66599322
صباح طعمة صالح البشير الخالدي 60 عاما، شيع، اليرموك، ق3، شارع عبدالعزيز بن باز، م502، ت: 99765332، 99299977
فاطمة هاشم صادق أرملة إبراهيم عبدالسلام ملا حسين التركيت 73 عاما، شيعت، رجال: الفيحاء، ديوان التركيت، نساء: العدان، ق2، ش88، م12، ت: 99067464، 55276876، 99577254
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