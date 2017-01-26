الأمير يرفع العلم في قصر بيان

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أنت مُعاق... أنت مُدان!عاصرت شخصياً ظهور قانون رعاية المعاقين وإصداره في مجلس الأمة عام 1996، منذ بداية بحثه في اللجان البرلمانية حتى إقراره من المجلس، وبداية العمل فيه بحكم عملي محرراً برلمانياً في تلك الفترة. القانون كان له صدى إنساني، ومتابعة وإشادة إقليمية ودولية، وكان محل فخر للوفود البرلمانية، التي كانت تطوف العالم لشرح قضية دولة الكويت بعد التحرير، وكثير من الدول في المنطقة استعانت به لاحقاً لإنجاز قوانين مشابهة لرعاية المعاقين وأسرهم التي تعتني بهم.
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بدايات النهضة النسوية في العراق (2-3)يتابع العمري حديثه عن مسألة السفور في العراق: "في البلاط الملكي لم يكن موقف الملك فيصل من قضية سفور المرأة واضحا، فهو تارة يبدي تفهما لها ويساندها، وطورا آخر يتراجع عندما يجد الرأي العام ناقما ساخطا، فالواقع أن الدعوة إلى سفور المرأة ذلك الوقت لم تجد تقبلا في الأوساط الشعبية".
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إسلاميو العادات والتقاليد!إن العادات والتقاليد قيم وسلوك اجتماعي للأفراد والجماعات تتكيف تراثيا مع البيئة الاجتماعية، وهي ليست جزءا من الدين بل يؤثر فيها الدين، وخلال مراحل التاريخ كانت للعادات والتقاليد أهمية في حياة الناس، لا بل مستغلة من السلطتين الدينية والسياسية، وكلتاهما لها مصلحة في ذلك، حيث تستخدم العادات والتقاليد لتبرير ثقافة وسلوك عدد من رجال الدين والجماعات الدينية، وقد كان ذلك سائدا في أوروبا العصور الوسطى، وهي اليوم في عالمنا العربي والإسلامي.
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نظرية ترامب عن العلاقات الخارجيةأوقع ترامب حتى اليوم مَن يبحثون عن الأسس النظرية لنظرته إلى العالم ومقاربته في السياسة الخارجية في حيرة كبيرة، فلم تقدّم تصريحاته الكثير من المعلومات التي تسمح بتصنيف مقاربته وفق أي من نماذج الاستراتيجية الكبرى القائمة (التفوق، والليبرالية الدولية، وموازنة القوى، أو الإحجام الاستراتيجي)، مع أننا لاحظنا بوضوح خلال خطابه في حفل تسلُّمه منصبه أن نظريته الأبرز في العلاقات الخارجية ستكون "الولايات المتحدة أولاً"، ويمكننا فهم الاستراتيجية الكبرى، التي تتبعها إدارة ترامب، كاستراتيجية تنبع من عملية عقد الصفقات.
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... وْرَدّ ...غطاهالا تهتموا يا إدارة كلية الحقوق بهجوم أعداء الفن والجمال عليكم بسبب الشهادات الموقعة من المرحومة مارلين مونرو، وأحرِقوا قلوبهم بمنح شهادات في الفقه المقارن موقّعة من الفقيهة الدستورية كيم كارداشيان، وشهادات دكتوراه في القانون الدولي من العلامة تحية كاريوكا، وزيدوا غيظهم باستبدال شعار الميزان بشعار "روتانا سينما".
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الروس والأسد... والمرحلة الجديدة!للمرة الأولى، منذ تدخلهم العسكري في سورية، في سبتمبر عام 2015، يوجه الروس تحذيراً علنياً، بصيغة التوبيخ، إلى نظام بشار الأسد لقيام قواته بـ"انتهاكات دورية... من حين إلى آخر" لوقف إطلاق النار، إذ نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مسؤول في قاعدة "حميميم"، وصفته بأنه رفيع المستوى قوله: "إن مركز المصالحات الروسي أشار بحزم لقيادة القوات الحكومية السورية بضرورة التزام قادة محددين من هذه القوات باتفاق وقف إطلاق النار"، الذي جرى توقيعه في أنقرة برعاية روسية- تركية في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي.
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العودة إلى المربع الأولكنا ننتظر بفارغ الصبر الانتقال من مرحلة التخطيط التنموي إلى مرحلة التنفيذ، وكنا نحلم بتحقيق عملية التقييم الشامل للقدرات المتوافرة والمطلوبة، واليوم ومع بلوغنا مشارف تخرج أكثر من ستة آلاف طالب جامعي ودخولهم سوق العمل، هل توصلنا إلى حل للمعادلة الصعبة التي تقتضي توفير البيئة الوظيفية المناسبة؟
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«حدوتة بو كوت وابنته رياضة»من حكايات "ألف نيلة ونيلة" قالت شهرزاد مرة لمولاها شهريار: كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك رب عائلة اسمه "بو كوت"، رزقه الله بالعديد من الأبناء، بنين وبنات، وكانت دلوعة بناته وأقربهن لقلبه تدعى "رياضة"، ولأنها مدللة أبيها وتفاحة قلبه فقد تكفل "بو كوت" بكل مصاريفها، عاشت "رياضة" المصون محفولة بالدينار ومكفولة بالدراهم من فرش الدار إلى عرش البطولات، ومن مسمار الرواتب إلى صاروخ المنشآت.
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مقاومة ترامب ستقودها نساء غاضباتلو شهدنا يوم السبت التظاهرة الوطنية المذهلة غير المسبوقة، التي تُعتبر الأكبر على الأرجح في تاريخ الولايات المتحدة، في بلد آخر يقوده زعيم مستبد غير محبوب وموالٍ لبوتين لدعوناها الثورة الوردية، إذ تعكس هذه التظاهرات مدى عمق واتساع رفض الجزء الأكبر من البلد لرئيسه الجديد الغاضب والواهم.
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... وْرَدّ ...غطاها... ومن جهتها، صرحت وكالة "ناسا" عن تأييدها لمعالي الوزير، وأكدت أن كل الأبحاث والدراسات على تصريحات معاليه تنفي أن يكون نزل من المريخ، بل من كوكب قريب المسافة من "كوكب القردة" يُعرف علمياً بـ"كوكب القرادة"، وأنه هبط على متن مكوك فضائي على منصبه بعد أن انقطع اتصاله بالسفينة الأم!
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التخريبة السكانية بين «الحمار والبردعة»فليحاول إنسان عادي أن يستقدم عاملاً للكويت. سيدرك بسرعة أن العملية صعبة، وتتطلب داخلية، وقوى عاملة، ووزارة شؤون، وغيرها من توقيعات، كل توقيع أطول من الثاني. من حيث الشكل، صرامة ما بعدها صرامة، أما من حيث الموضوع، فحسب أرقام يونيو ٢٠١٦ يبلغ عدد سكان الكويت ٤.٣٣٠ ملايين إنسان، نسبة الكويتيين منهم ٣٠ في المئة، والوافدين ٧٠ في المئة، أغلبيتهم من الذكور والتعليم المتواضع. والوضع أشد وطأة في تركيبة العمالة، حيث تبلغ ٢.٦٤٥ مليون، نسبة الكويتيين منهم حوالي ١٧ في المئة. ويزيد عدد العمالة المنزلية على ٦٠٠ ألف.
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لماذا عملية «الركبان» الجديدة؟!استهداف مخيم "الركبان"، داخل الحدود السورية، وعلى هذا النحو المتواصل، مقصود به الأردن، فالجهة التي ارتكبت جريمة أمس الأول، والتي كانت حصيلتها أكثر من عشرة قتلى وأكثر من ضعف هذا العدد من الجرحى، أرادت دفع اللاجئين السوريين في هذا المخيم إلى اجتياح الحدود الأردنية، والانتقال إلى الداخل الأردني، ولإضافة مزيد من الضغط والأعباء على الأردنيين، لإجبارهم على الاستنجاد بنظام بشار الأسد، لفتح حدود سورية، وإعادة استيعابهم في مناطقهم الأساسية، أو في أي مكان على الأراضي السورية.
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بقعة الزيتلا أعتقدها "كما تكونوا يولى عليكم" وإنما الصحيح هو "كما يولى عليكم تكونوا". هكذا تتبدى مشكلتنا الحالية في أعمق وأخطر صورها. دع عنك الاختلاف في الرأي، ففي حين أن هذا الاختلاف في القضايا ذات الطابع الإنساني يفسد للود كل قضية، إلا أن الاختلاف مقدس في كل صوره والتنوع في الآراء رحمة مهما بلغت درجة طيش الاختلاف والمختلف ومهما تسبب من فقد للود، قضية اليوم ليست في الاختلاف ولكن في نغمة الكراهية والعنصرية في التعبير عنه.
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ماذا يبقى من إرث أوباما؟ودع أوباما البيت الأبيض بعد أن ألقى خطابه الوداعي، مستعرضاً إنجازاته الداخلية والخارجية، خلال سنوات حكمه الثماني، فسرد الرئيس المغادر سلسلة إنجازاته: قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) الذي يغطي بمظلته التأمينية 20 مليون أميركي، معظمهم من الطبقة العاملة والدخل المحدود، وإيجاد 16 مليون وظيفة، وتحسن الاقتصاد عامة، وإنقاذ صناعة السيارات الأميركية من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
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الأوهام التي تدفع أسعار الأصول الأميركية إلى الارتفاعفي الولايات المتحدة كانت التركيبة المؤلفة من ترامب وسلسلة من أسعار الأسهم القياسية الجديدة تعمل على الإبقاء على الوهم الذي يستند إليه التفاؤل الحالي في السوق، وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يخضعون لضغوط مفرطة نتيجة اتخاذ مواقف متطرفة في الأسواق، سيكون من المثير للاهتمام أن يراقبوا كيف يتحور الوهم إلى تصور جديد.
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لترامب عقيدة متماسكة وجذرية في السياسة الخارجيةخلال حملته الرئاسية تعهد ترامب بألا تحقق إدارته إلا كل ما هو إيجابي، واعتبر الرئيس الجديد في حجته الاستراتيجية الرئيسة أن الولايات المتحدة ترزح تحت عبء التزامات مفرطة، ويقوم المنطق الرئيس وراء هذا الإفراط في الالتزامات إلى استبدال الولايات المتحدة نظاماً من العلاقات المتعددة الأطراف بتحليل دقيق للمصالح الوطنية.
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مصابيح مطفأة«مصابيح مطفأة»، أول رواية أقرأها للكاتب المغربي اكبيري أحمد، أول رواية كتبها، وأعقبها بروايته «مقابر مشتعلة» ورواية «أرصفة دافئة»، ومع أنها روايته الأولى، إلا أنها خلت من أخطاء وتعثرات العمل الأول، وُلدت كعمل إبداعي ناضج مكتملة أدواته الفنية والأدبية، ولا أدري إن كانت قد سبقتها مؤلفات للكاتب كقصص قصيرة أنضجت وسهلت الطريق لاكتمال ولادة عمل روائي ناجح.
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قننوا مشاريع «الديوان الأميري»يتابع الشعب الكويتي بإعجاب شديد الإنجازات الفارقة والمعالم الحضارية التي ينجزها الديوان الأميري، من خلال مشاريع منتقاة، لطالما انتظرها الكويتيون لسنوات طويلة، سواء كانت في المجال الثقافي والمرافق الشبابية أو الصحي، وكان أبرزها افتتاح مركز جابر الأحمد الثقافي (أوبرا الكويت) وحديقة الشهيد والأجنحة الأميرية لزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المستشفيات، ومشاريع أخرى، منها ما أنجز، وأخرى مازالت تحت التنفيذ، وبالطبع فإن تلك الصروح المميزة كانت نتيجة رغبة سامية من سمو أمير البلاد لتحقيق إنجازات لأبنائه الكويتيين والمقيمين.
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أميركا أولاًالكلمتان "أميركا أولاً" اللتان جاءتا في خطاب الرئيس ترامب في حفل تنصيبه في أغلب الصحف الأجنبية الكبيرة، تعني ببساطة، أولوية المصلحة الأميركية على بقية مصالح العالم، وكأن هذا أمر جديد على تاريخ السياسة الأميركية ولم يكن واقعاً بمعظم التاريخ الأميركي، وتحديداً من ظهور هذه الدولة كقوى عظمى من نهاية الحرب العالمية الأولى. "أميركا أولاً" هي سياسة العصا الغليظة عند "تي دي روزفلت"، وهي قبل ذلك "عقيدة مونرو" التي تحذر دول الاستعمار القديم "بريطانيا وفرنسا" من الاقتراب من منطقة النفوذ للولايات المتحدة في دول أميركا اللاتينية، ثم حدث وتدخلت الولايات المتحدة، وقلبت أنظمة عدد من دوله حين أرادت الأخيرة الخروج عن طوعها.
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الظواهر السلبية والحداثةتثبت الوقائع أن أي مجتمع ينظر إلى نفسه على أنه مجتمع عادل ومتسامح يتعين عليه أن يوفر الضمانات الكافية من أجل حماية حرية التعبير والسهر عليها، ومن نافل القول أن مطلباً كهذا لا تختزله فكرة إلغاء الرقابة على حرية التعبير، بل أبعد من ذلك، يتطلب أن تطلق أيدي الأفراد والجماعات في امتلاك الوسائل الفعالة والمؤثرة للتعبير عن وجهات نظرهم وبسطها أمام أبناء جلدتهم.
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قليلةُ العدد أيامُنا وها تعبر سراعاًأتصفح بين يدي كتاب المفكر الإيراني مهدي أمين رضوي عن الخيام (منشورات أُكسفورد)، وقد سبق أن عرضتُ له، وأتأمل: في العربية قد أقع على كتاب يشبه هذا عن شاعر واحد في العربية لا غير، هو أبوالعلاء. في حين تهرس الشعرَ ونقادَه مطحنةُ البلاغة وأغراضُ المديح والهجاء. في الشعر الشرقي لا ينفرد الخيام بهذه الفضيلة، بل يشاركه معظم شعراء إيران، الهند والصين.
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نقطة: اللي خرب التركيبة ما يصلّحها...توضيح الواضحات يزيدها إشكالاً، كما يقال، إلا أنه يبدو أنه من الضروري إعادة تأكيد وتوضيح بعض البديهيات والمعلومات العامة هذه الأيام مع تنامي موجة تحميل الإخوة الوافدين مسؤولية أخطائنا المالية والإدارية مع زيادة ملحوظة في جرعة التقليل من قيمتهم وإنسانيتهم، إضافة إلى معايرتهم بشرف دخول الجنة الكويتية المحروسة!
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بالعربي المشرمح: الكتاب باين من عنوانه!بعد أن وصل الشارع إلى ذروة غضبه واحتقانه وسخطه على المجلس المنحل قبيل حله، (وكان حتماً سينفجر ويخرج للمطالبة بإسقاطه وحكومته لو استمر المجلس إلى نهايته بسبب إنجازاته السيئة، والتي مست جيوب المواطنين مباشرة وشرعت قوانين معيبة وغير مقبولة للشارع الكويتي) أتت المعارضة ممثلة ببعض التيارات في كتلة الأغلبية، أو بما يسمى بـ «ائتلاف المعارضة» لتعلن مشاركتها في الانتخابات ودعوة المواطنين إلى المشاركة بها بحجة أنها أصبحت واجباً شرعياً ووطنياً لتمتص ذلك الغضب العارم وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي وأوهمت الشارع بأن المشاركة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البلد ومستقبله من خلال التصويت لهم ونجاحهم بعضوية المجلس، وأن المقاطعة كانت مجرد وسيلة ورسالة لا مبدأ والتزاماً، ولا داعي للاستمرار فيها، وبذلك وجد الناس
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من هم الإسلاميون التقدميون؟في بداية سبعينيات القرن المنصرم بجمهورية تونس تبلورت معالم تيار إسلامي يغلب عليه الطابع الفكري والبحثي أكثر من الطابع السياسي، ولا نقصد هنا عدم حضور المسألة السياسية في اهتماماته لأن مرحلة التأسيس كانت سياسية صرفة. يطلق على هذا التيار اسم «الإسلاميون التقدميون/ اليسار الإسلامي»، الذي تأثر في بداية الأمر بتوجه مجلة «المسلم المعاصر»، وبأطروحات المفكر المصري حسن حنفي ومقالاته في مجلة «اليسار الإسلامي»، وأهم كتاباته «التراث والتجديد» و»الدين والثورة في مصر»، كما تفاعل مع ما تناوله الفيلسوف الهندي محمد إقبال في كتابه «تجديد الفكر الديني»، فضلا عن متابعته لأدبيات حركة «مجاهدي خلق» المتأثرة بأفكار علي شريعتي ومحمود طالقاني.
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«الفاشنيستا» المليونيرة!تصحو "الفاشنيستا" على أغنية "تناديك رغبات المقابيل من الأرض وإنتي بالمجرة"، ثم تكتحل وترطب شفتيها فتصبح على "فانز السناب" بعبارات التفاؤل، وأن الحياة أجمل مما تظنون، وما تلبث أن تخرج بسيارتها الفارهة إلى مقهى "فوليوم ون" عنوان "القز والخز" حتى تبدأ يومها بتسويق منتجاتها من موقع بوتيكات، فمع كل منتج يباع تحصل على نسبة يجعلها متفائلة لأسبوع ونيف، وبعد أن تنتهي فقرة بوتيكات تنطلق إلى أقرب افتتاح مطعم أو قص شريط معرض فيستقبلها المحبون "باليباب والتصفير" ووابل المديح، وقبل أن تودعهم تستلم شيكاً يعادل راتب موظف بنك بخبرة ٣ سنوات!
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مخاطر سوء استعمال «غصن البان»نظراً لكثرة المعلومات في الصحف والمواقع الإلكترونية حول الأعشاب وأهميتها العلاجية نجد أن الكثيرين يتناقلونها ويستعملونها دون الرجوع إلى دراسات المختصين ونصائحهم في التغذية حول الجرعات اللازمة للمريض، والتي تعتمد على ظروف كثيرة كالعمر والجنس مثلاً، أو أن المريض نفسه يتناول علاجات كيميائية للمرض ذاته! غير أن تلك النصائح قد تحميهم من الأعراض الجانبية للعشبة، أو الوقوع في مرحلة التسمم نتيجة تعارضها مع العلاجات الكيميائية أو نتيجة أخذ الجرعات العالية منها!
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اصنع واقعكتبرمجنا على أننا لسنا مسؤولين عما يحصل لنا، وأن هناك من يتآمر ضدنا، وأننا منزوعو الإرادة، لا حول ولنا ولا قوة، فنعيش حياة البؤس والشقاء والاضطهاد، ومن يسجن نفسه في هذا الفكر يكن حاله كحال من وضع حاجباً حاداً فوق رأسه بحيث لو نظر إلى الأعلى لقُطِع رأسه، لذا تعال معي في خطوات عملية لتنظف فكرك ومشاعرك وطاقتك من هذا الفكر الذي يجعلك عاجزاً عن الحراك، وتذكر أن الله سبحانه عندما خلقك كرمك «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا».
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في بيتنا جاسوس!ولما صار الوقت أكثر شحاً من ذي قبل، وصارت الأيام تمضي كسرعة البرق أو أسرع أُجْبِرنا كغيرنا من الأسر على التكيف والتأقلم مع كل ما يطرأ من تغييرات حديثة مواكبة للعصر الحالي، فتغيرت أولوياتنا وتغيرت مسؤولياتنا وكذلك واجباتنا... وضاقت بنا السبل ذرعاً لنجد أنفسنا رغماً عنا متكئين على أكتاف الغرباء نحتاج إليهم عوناً وسنداً لنا!
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فجر زائف يترقبه اقتصاد الولايات المتحدةفي حين تسهم معدلات الفائدة الأعلى في تحسين مستقبل الأرباح من خلال إعادة الاستثمار بمعدلات فائدة أعلى، فإن البنوك تواجه في الأجل القصير خسائر كبيرة في ظل الموجودات الحالية، وقد أفضت زيادة ما بعد فوز ترامب إلى خسائر فادحة حوّلت أكثر من 30 مليار دولار أرباحاً إلى خسائر وصلت إلى 14 ملياراً في الموجودات من السندات.
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... وْرَدّ ...غطاهاكان "مبارك" يشتكي دائماً من عنصرية "حسين" ضده لكونه من أصول قبلية، وحسين بدوره كان يتذمر من طائفية مبارك لأنه من المذهب الشيعي، وكلاهما كان "جاسم" يعتبرهما مواطنَين من الدرجة الثانية، لكنهم اليوم، لله الحمد، تركوا عنصريتهم ضد بعض، واجتمعوا كمثال للوحدة الوطنية في اعتصام للمطالبة بطرد الوافد إذا عطس في مكان عام وفرض ضريبة عليه إذا دخل الخلاء 3 مرات باليوم.
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6/6 : هرم التركيبة المقلوبأقرر بداية اتفاقي مع التوجه لتعديل الهرم المقلوب في تركيبتنا السكانية وفق تعبير فقيدنا المرحوم أحمد الربعي، هذا مع المطالبة بشحذ الهمة الوطنية المنتجة، التي تراجعت بعد أن استعاد الإنسان الكويتي خلال أشهر الغزو، الحالكة السواد، طاقاته المعطلة منذ تفجُّر النفط في تراب وطنه في أربعينيات القرن الماضي، ليتحول أيام الغزو، وفي غياب الوافدين، إلى ذلك الإنسان المنتج والكادح والعصامي الذي كان قبل النفط معتمداً على ذاته في جميع مناشط الحياة والمهن والحرف، بدءاً من أعمال النظافة ونقل القمامة، وانتهاء بالمهن والحرف الماهرة، كالعمارة وبناء السفن وجميع فروع المهن والتجارة الحُرة التي برع فيها الكويتيون، بل كانوا الأنموذج الأمثل لها ضمن دوائرهم الخليجية والعربية.
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البيت الأبيض... الداخل والخارج!"أي حق رُفع وأي باطل وُضع؟"، فاليوم (الجمعة) سيخرج باراك أوباما من البيت الأبيض، بعد ثماني سنوات سيحكم عليها التاريخ ما إذا كانت سنوات خير أم سنوات شرٍّ ومصائب، إنْ بالنسبة للولايات المتحدة وإنْ بالنسبة للعالم بأسره... واليوم سيحل دونالد ترامب محل سلفه الراحل، ولأربعة أعوام من الصعب التكهن منذ الآن بطبيعتها، وبما إذا ستكون تجسيداً لـ"خزعبلاته" التي أطلقها خلال المعركة الانتخابية، أم أنَّ "حديث السرايا سيختلف عن حديث القرايا"؟!
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ملفات خليجيةمع اقتراب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل وترتيبات الهدنة في سورية وما قد يتبعها من خروج آمن لمنتسبي التنظيمات الإرهابية يظل السؤال يدور حول نصيب الدول العربية والخليجية من هؤلاء المقاتلين ممن غسلت أدمغتهم وصار جل تفكيرهم الانتقام من مجتمعاتهم، ظناً منهم أن حكام الدول العربية وشعوبها كانوا السبب في خسارتهم.
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المصريون في سيناء... تاريخ من البطولةنحتاج أن نستعيد أهلنا في سيناء إلى حضن الوطن، خصوصاً في ظل ما يعانونه من أوضاع نتيجة الحضور الإرهابي في شمال سيناء الذي كان حكم الإخوان سبباً رئيساً له، فهم من سمحوا بفتح الباب لإرهابيي العالم بأن يوجدوا على أرض مصر، ويتخذوا من سيناء مركزا لهم، هذا الوضع فرض على الدولة حربا ضد هذه العناصر الإرهابية، يدفع ثمنه أبناؤنا من المقاتلين الذين يسقطون شهداء في سيناء، وأيضاً يدفع جزءاً كبيرا من آثار هذه الحرب الدائرة إخواننا من المصريين في سيناء، لذلك قد يكون من المناسب أن نعيد استحضار جزء من التاريخ المضيء لأهلنا هناك، وأنا هنا أستعيد حوارات خاصة دارت بيني وبينهم منذ عدة سنوات.
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انقراضحاولت أن أشارك مقالاتي مؤخراً مع الأصدقاء والزملاء كي أسمع آراءهم، وإذا بالعديد منهم– النصف تقريباً- يعتذر عن القراءة! فعلى الرغم من أنهم عرب قد ولدوا وعاشوا في مدن وبلدان عربية، فإنهم لا يستطيعون قراءة وفهم النصوص باللغة العربية! بل يكتفون بلهجة عامية تمتزج بالكثير من المفردات الإنكليزية. لا ألومهم كثيراً على ذلك، فجميعنا مذنبون! فالحديث عن موضوع ثقافي عميق بالعامية الدارجة يكاد يكون مستحيلاً دون بعض الإضافات بالإنكليزية، أما اللجوء إلى الفصحى دون أن تصبح مادة للضحك والاستهجان فهو أيضاً أمر مستبعد! فنحن أبعد ما نكون عن لغتنا الأم.
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لغة المستقبل عربية أم تركية؟المستقبل عالمٌ مجهول، لكن مما هو ظاهر في حاضرنا، من إنترنت وإلكترونيات ومكتشفات علمية ومستجدات طبية، أن المعاجم ستتضاعف بالحجم، واللغات ستموت، فالكلمات تُستهلك وتموت إذا هجرها أهلها لغيرها، واللغة التي لا تلد الجديد تنطوي وتنقرض، مثل اللاتينية والهيلوغريفية، ولكن العربية لغة يدين بها أكثر من مليار إنسان، والتركية لغة التجارة والصناعة في الشرق الأوسط منذ قديم الزمان، والسؤال الذي يعتري المتطلع هو: أيهما التي ستبقى؟ ولا يعني هذا التساؤل المقارنة بين الدين أو الدنيا، فاللغات لا تحيا إلا بالاستخدام كيفما كان.
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ترامب يستطيع إرغام المكسيك على تسديد كلفة الجدار الحدوديأخبر الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو حشداً من كبار الدبلوماسيين قبل بضعة أيام أن "المكسيك لن تدفع بالتأكيد" كلفة جدار ترامب، أما سلفه الرئيس السابق فيسينتي فوكس فعبّر عن هذه الفكرة بصراحة أكبر قبل أيام حين غرّد: "ترامب، متى ستفهم أنني لن أدفع كلفة ذلك الجدار؟".
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ناهدة حميد زويد مشهور العنزي زوجة أحمد صالح العنزي 57 عاماً، شيعت، الرجال: الجهراء، القصر، ق4 ب، ش6، م37، النساء: الجهراء القديمة، شارع عبدالله بن جدعان، م1، ش2، ج1، ت: 51115177، 69999244
مريم سعد فهد العدواني أرملة مبارك علي الهاشمي العجمي 66 عاماً، شيعت، الرجال: الفحيحيل، ق1، شارع محمد عبدالعال العتيبي، م19، النساء: الفحيحيل، ق1، شارع محمد عبدالعال العتيبي، م19 مقابل الجمعية، ت: 99141172
أسماء أحمد شنان زوجة علي أحمد النجدي 66 عاماً، شيعت، الدوحة، ق3، ش الخامس، ج1، م78، ت: 67000663، 60773311
رباب خميس محمود الزعابي 74 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: بيان، ق10، ش1، ج1، م22، النساء: الزهراء، ق4، م35، ت: 99994449، 99267926
سعود علي غالب الحربي 69 عاماً، شيع، صباح السالم، ق9، ش3، ج13، م3، ت: 99661713، 25512154
فايزة مطشر عبدالله 61 عاماً، شيعت، الرجال: صالة دسمان، الروضة، ق2، شارع علي سليمان بوكحيل، النساء: الفردوس، ق2، ش1، ج8، م40، ت: 55888905، 24991483
حجية عبدالله العمار أرملة أحمد محمود رزوقي 96 عاماً، شيعت، الرجال: الشويخ، ق5، ش سيد عبدالرزاق رزوقي (50)، م11، النساء: الروضة، ق3، ش34، م22، ت: 99760062، 99725337
فيصل عبدالله الجابر الصباح 40 عاماً، شيع، الرجال: النزهة، ش عبدالرحمن الفارس، م35، (العزاء اليوم فقط)، النساء: قرطبة، ق3، ش سليمان الفوزان، م35، ت: 99883060
عبدالوهاب حبيب مجيد 80 عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الدسمة، مسجد النقي، النساء: صباح الأحمد قB5، م491، ت: 99824746
شوق أحمد عبدالله الخيرة المطيري زوجة أحمد ردن الجذية المطيري 26 عاماً، شيعت، الرجال: الرقة، ق6، ش6، م48، النساء: الفحيحيل، ق1، ش5، م195، ت: 69666561، 99755596
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